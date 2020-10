Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b3417d4-c5c7-40db-99f3-7d66a966c8dd","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Vasárnap este tájékoztatták Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy múlt héten kedden, tehát öt nappal korábban egy olyan tárgyaláson vett részt, amelynek egyik résztvevőjének pozitív lett a koronavírustesztje. Ugyanakkor az elnök két nappal ezután valamennyi tagállam vezetőjével találkozott.","shortLead":"Vasárnap este tájékoztatták Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy múlt héten kedden, tehát öt...","id":"20201005_Karantenban_az_Europai_Bizottsag_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b3417d4-c5c7-40db-99f3-7d66a966c8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6faa411d-6910-4e2f-baed-d2db6577688d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_Karantenban_az_Europai_Bizottsag_elnoke","timestamp":"2020. október. 05. 10:10","title":"Karanténban az Európai Bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657150d9-539a-479c-af60-69f4b1031d45","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Michel Houellebecq közzéteszi Intervenciói legújabb kötetét, és esküdözik: folytatás már nem lesz. A szerdán megjelenő könyvet a párizsi Le Figaro ismerteti – megállapítva, hogy a balról induló Houellebecq egyre jobboldalibbá vált az idők során.","shortLead":"Michel Houellebecq közzéteszi Intervenciói legújabb kötetét, és esküdözik: folytatás már nem lesz. A szerdán megjelenő...","id":"20201006_A_francia_irodalom_botranyhose_imadja_Trumpot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=657150d9-539a-479c-af60-69f4b1031d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a497a0dd-2fbf-442b-9ac0-d36e658c3627","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_A_francia_irodalom_botranyhose_imadja_Trumpot","timestamp":"2020. október. 06. 14:57","title":"A francia irodalom botrányhőse imádja Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna exelnöke az október végi helyhatósági választásokra kampányolt volna eredetileg.","shortLead":"Ukrajna exelnöke az október végi helyhatósági választásokra kampányolt volna eredetileg.","id":"20201005_porosenko_koronavirus_ukrajna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158dc97a-73d2-4015-ac8c-b9387ea80950","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_porosenko_koronavirus_ukrajna","timestamp":"2020. október. 05. 14:57","title":"Kórházba került a koronavírusos Petro Porosenko","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7331da5-0f76-4637-8a0a-93a7bcf68c73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Avast kiberbiztonsági szakértője, Martin Hron arra volt kíváncsi, vajon tényleg fel lehet-e törni egy hálózatra kapcsolt háztartási gépet úgy, hogy a hálózatot, amire csatlakozik, nem kell meghackelni.","shortLead":"Az Avast kiberbiztonsági szakértője, Martin Hron arra volt kíváncsi, vajon tényleg fel lehet-e törni egy hálózatra...","id":"20201006_kavefozo_hackeles_iot_kiberbiztonsag_zsarolovirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7331da5-0f76-4637-8a0a-93a7bcf68c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8477fcf0-01c9-4b43-9c68-5562738b670a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_kavefozo_hackeles_iot_kiberbiztonsag_zsarolovirus","timestamp":"2020. október. 06. 09:33","title":"Ijesztően könnyű volt feltörni kávéfőzőt, hogy egyfolytában darálja a kávét és folyassa a vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68594c93-40fd-4ea0-ba14-caea56e4c453","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Színes társaság gyűlt össze tavaly ősszel egy budapesti luxusszállodában azért, hogy egy adriai hajóúton titokban készült felvételről beszélgessenek: mások mellett a Dózsa György úti halálos baleset miatt ekkor már eljárás alatt álló M. Richárd, a Városliget beruházásait védő biztonsági cég vezetője, a Kubatov Gábor fideszes pártigazgatóval is jó kapcsolatot ápoló Tóth Csaba, valamint F. Gábor, aki később a felvételek miatt indított zsarolási ügy egyik gyanúsítottja lett. M. Richárd a találkozóra magával vitte azt a pendrive-ot is, ami még 2018 nyarán, a házi őrizete alatt „felejtődött” nála. A pendrive-on azok a felvételek voltak, amelyek később Borkai Zsolt győri polgármester bukásához vezettek. A Borkai-felvétel útjának eddig nem ismert részleteinek jártunk utána. A szálak az alvilágba vezettek. ","shortLead":"Színes társaság gyűlt össze tavaly ősszel egy budapesti luxusszállodában azért, hogy egy adriai hajóúton titokban...","id":"20201005_M_Richardnal_mar_2018_nyaran_ott_volt_a_Borkaifelvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68594c93-40fd-4ea0-ba14-caea56e4c453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91edcdc3-9810-4b13-979f-ec2a4e02805c","keywords":null,"link":"/360/20201005_M_Richardnal_mar_2018_nyaran_ott_volt_a_Borkaifelvetel","timestamp":"2020. október. 05. 06:30","title":"Mondtam neki, hogy van egy kis probléma, mire ő annyit mondott: Borkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae2ce46-7a64-4688-afaf-0b57e6f4893b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy 2015-ös interjúban Vidnyánszky Attila még hálás volt a Színművészetinek, amiért a beregszászi társulatát befogadták. Öt évvel ezelőtt arról is beszélt, hogy lehet, hogy kevesebbet néz tükörbe, mint amennyit kéne. ","shortLead":"Egy 2015-ös interjúban Vidnyánszky Attila még hálás volt a Színművészetinek, amiért a beregszászi társulatát...","id":"20201006_Az_ot_evvel_ezelotti_Vidnyanszky_Attila_Az_ember_hajlamos_gogosse_valni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae2ce46-7a64-4688-afaf-0b57e6f4893b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91e3624-f6cc-4801-822e-295858a36444","keywords":null,"link":"/kultura/20201006_Az_ot_evvel_ezelotti_Vidnyanszky_Attila_Az_ember_hajlamos_gogosse_valni","timestamp":"2020. október. 06. 11:15","title":"Az öt évvel ezelőtti Vidnyánszky Attila: Az ember hajlamos gőgössé válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírussal bent fekvő Haász János arra kérte Gődényt, mutasson felelősséget, és nem írna humbug szövegeket.","shortLead":"A koronavírussal bent fekvő Haász János arra kérte Gődényt, mutasson felelősséget, és nem írna humbug szövegeket.","id":"20201005_Godeny_haasz_index_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed02f14b-7e4d-4771-808a-872164fb356c","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_Godeny_haasz_index_koronavirus","timestamp":"2020. október. 05. 20:10","title":"Facebookon ment egymásnak az Index egykori újságírója és Gődény György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e198461d-0fc7-4d17-b1fe-569ac24d2dbc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A világból „kivonuló”, kétgyermekes jógaoktató házaspár és a szilveszterkor is alkoholmentes pezsgővel koccintó határőr a tavalyi év legjobbjai közt.","shortLead":"A világból „kivonuló”, kétgyermekes jógaoktató házaspár és a szilveszterkor is alkoholmentes pezsgővel koccintó határőr...","id":"202040_album__lenyomat_az_ev_fotoi_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e198461d-0fc7-4d17-b1fe-569ac24d2dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0bf36b-f8c4-4b84-9ded-c89f7f2c8de6","keywords":null,"link":"/360/202040_album__lenyomat_az_ev_fotoi_2019","timestamp":"2020. október. 06. 14:00","title":"Van élet a politikán kívül, hirdetik 2019 legjobb magyar sajtófotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]