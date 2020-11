Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03840ba7-c8e5-451d-8433-d140eaef156b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Christopher Krebs korábban azt nyilatkozta, hogy a 2020-as választás az USA történelmének legbiztonságosabb voksolása volt. ","shortLead":"Christopher Krebs korábban azt nyilatkozta, hogy a 2020-as választás az USA történelmének legbiztonságosabb voksolása...","id":"20201118_Donald_Trump_valasztasok_Christopher_Krebs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03840ba7-c8e5-451d-8433-d140eaef156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3db4d6-1cea-4214-97b1-7e17b0d83168","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_Donald_Trump_valasztasok_Christopher_Krebs","timestamp":"2020. november. 18. 09:37","title":"Trump most a választások biztonságáért felelős ügynökség vezetőjét rúgta ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármennyire jók is az iPhone-ok, a fényképezési képességben jó néhány csúcsmobil felülmúlja őket. Az Apple az iPhone Próval próbál javítani ezen a területen, és úgy tűnik, sikeresen.","shortLead":"Bármennyire jók is az iPhone-ok, a fényképezési képességben jó néhány csúcsmobil felülmúlja őket. Az Apple az iPhone...","id":"20201118_apple_iphone_12_pro_kameraja_fotozasi_videozasi_kepessegek_tesztelese_dxomark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f98d77-2539-40c7-bf9a-3dccb8907404","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_apple_iphone_12_pro_kameraja_fotozasi_videozasi_kepessegek_tesztelese_dxomark","timestamp":"2020. november. 18. 11:03","title":"Milyen jól fényképez az iPhone 12 Pro? Íme a független tesztlabor véleménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745f731f-40ad-4180-9223-3143b04ec453","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szarmata népcsoporthoz köthető épületeket és tárgyi emlékeket, egyebek mellett kerámiatöredékeket, üvegedényeket és -gyöngyöket, valamint játékkorongokat találtak a régészek a készülő kiskunhalasi napelempark területén – tájékoztatott a Kecskeméti Katona József Múzeum és a feltárást finanszírozó SolServices Kft.","shortLead":"A szarmata népcsoporthoz köthető épületeket és tárgyi emlékeket, egyebek mellett kerámiatöredékeket, üvegedényeket és...","id":"20201118_szarmata_leleteket_kiskunhalasi_napelempark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=745f731f-40ad-4180-9223-3143b04ec453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2fdc01-8cb9-4fa9-8e39-b496fc501b68","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_szarmata_leleteket_kiskunhalasi_napelempark","timestamp":"2020. november. 18. 18:03","title":"1800 éves szarmata leleteket találtak a kiskunhalasi napelempark területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0844a61-6a0f-4875-b69b-bf4bec424a63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szörényi Levente szerint szégyen, hogy Bródy kiállt az SZFE-hallgatók mellett. Bródy János nem érti a szerzőtársát, néhány hete találkoztak, akkor még semmi baja nem volt.","shortLead":"Szörényi Levente szerint szégyen, hogy Bródy kiállt az SZFE-hallgatók mellett. Bródy János nem érti a szerzőtársát...","id":"20201119_Brody_Janos_nem_erti_Szorenyi_kifakadasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0844a61-6a0f-4875-b69b-bf4bec424a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ca0e46-a511-4948-9380-a784d76a1916","keywords":null,"link":"/elet/20201119_Brody_Janos_nem_erti_Szorenyi_kifakadasat","timestamp":"2020. november. 19. 12:57","title":"Bródy János nem érti Szörényi kifakadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbb7f18-80f0-4abb-9b9b-23a48225ffde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Omega együttes 1962-ben alakult, és számos tekintetben úttörő volt a magyar rocktörténetben. Benkő László halálával minden bizonnyal a zenekar is megszűnik közel 60 év után. Fotókkal és videofelvételekkel emlékezünk a zenészre.



","shortLead":"Az Omega együttes 1962-ben alakult, és számos tekintetben úttörő volt a magyar rocktörténetben. Benkő László halálával...","id":"20201118_Benko_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bbb7f18-80f0-4abb-9b9b-23a48225ffde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d350088f-7c36-4e9a-a016-636c8e3a55a5","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Benko_Laszlo","timestamp":"2020. november. 18. 11:13","title":"„Szállj, csak szállj tovább!” – Benkő Lászlóra emlékezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni külügyminiszter szerint a helyzet javulni fog a következő néhány hónapban.","shortLead":"Az iráni külügyminiszter szerint a helyzet javulni fog a következő néhány hónapban.","id":"20201118_iran_visszaterne_az_atomalkuhoz_biden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1d0acb-a5bd-4107-aeac-329f986c96a9","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_iran_visszaterne_az_atomalkuhoz_biden","timestamp":"2020. november. 18. 06:19","title":"Visszatérne az atomalkuhoz Irán, ha Biden feloldja Trump szankcióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November első napja és a válsághelyzet pár nappal későbbi kihirdetése között hat intézményben jelent meg a fertőzés.","shortLead":"November első napja és a válsághelyzet pár nappal későbbi kihirdetése között hat intézményben jelent meg a fertőzés.","id":"20201118_Szocialis_otthon_koronavirus_november","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ad9788-8b87-40ea-a12e-a906da97b58e","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Szocialis_otthon_koronavirus_november","timestamp":"2020. november. 18. 11:43","title":"Alig két hét alatt 56 szociális otthonban jelent meg a koronavírus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f68626-4b50-4443-9a9a-d398142c7b67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy gyengült a forint, újra túlcsúszott a dohánytermékek adója az uniós határértéken. Az újabb adóemelés közel 230 forint drágulást okozhat a dobozonkénti átlagárban.","shortLead":"Ahogy gyengült a forint, újra túlcsúszott a dohánytermékek adója az uniós határértéken. Az újabb adóemelés közel 230...","id":"20201118_cigaretta_adotorveny_adozas_dohany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36f68626-4b50-4443-9a9a-d398142c7b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e5f969-9eeb-4c24-a1ab-f1ef39c54b40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_cigaretta_adotorveny_adozas_dohany","timestamp":"2020. november. 18. 17:24","title":"1600 forint fölé ugorhat egy doboz cigaretta ára jövő áprilisra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]