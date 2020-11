Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"908b0e34-a2ce-4f0d-a00d-e928c3d1d6b2","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Teljesen online oktatásra és számonkérésre kellett átállniuk az egyetemeknek a járvány miatt. Az oktatók ugyanakkor lehetőséget is látnak ebben a számonkérés tartalmának átalakítására.","shortLead":"Teljesen online oktatásra és számonkérésre kellett átállniuk az egyetemeknek a járvány miatt. Az oktatók ugyanakkor...","id":"202047__felsooktatas__jarvany__tavoktatas__felhoben_jarva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=908b0e34-a2ce-4f0d-a00d-e928c3d1d6b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a58d1be-f40d-4585-9bc7-654e743241dc","keywords":null,"link":"/360/202047__felsooktatas__jarvany__tavoktatas__felhoben_jarva","timestamp":"2020. november. 21. 11:10","title":"Rugalmasabb és kreatívabb irányba tolja a felsőoktatást a járványhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba54f41-7f82-48f1-8353-31f97a33bc69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban arról olvashattunk, hogy jövőre a vártnál korábban érkezhet a Samsung első 2021-es csúcstelefon-családja. Most viszont későbbi időpontról kaptunk hírt.","shortLead":"Korábban arról olvashattunk, hogy jövőre a vártnál korábban érkezhet a Samsung első 2021-es csúcstelefon-családja. Most...","id":"20201120_samsung_galaxy_s21_megjelenes_februar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bba54f41-7f82-48f1-8353-31f97a33bc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f632c16-68e4-4c59-b500-b8f0e04daa36","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_samsung_galaxy_s21_megjelenes_februar","timestamp":"2020. november. 20. 18:03","title":"Mikor jelenik meg a Samsung Galaxy S21?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Zabaron mínusz 8 Celsius-fokot is mértek.\r

","shortLead":"Zabaron mínusz 8 Celsius-fokot is mértek.\r

","id":"20201121_OMSZ_leghidegebb_reggele_szombat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3a21c9-244c-4584-a59f-b99f03fd40e7","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_OMSZ_leghidegebb_reggele_szombat","timestamp":"2020. november. 21. 09:58","title":"A szombati volt az idei ősz leghidegebb reggele ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0fd8bd-2361-4624-898b-f05f03e367e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Keményen bírálta Orbán Viktort az EPP frakcióvezetője egy interjúban.","shortLead":"Keményen bírálta Orbán Viktort az EPP frakcióvezetője egy interjúban.","id":"20201122_Manfred_Weber_EPP_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db0fd8bd-2361-4624-898b-f05f03e367e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ea36de-679e-4328-81d6-9da7c8f2b93a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201122_Manfred_Weber_EPP_Fidesz","timestamp":"2020. november. 22. 08:40","title":"Manfred Weber: Ha nem lenne járvány, már kizárták volna a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d1314b-cb83-4eb4-810f-08170b7d42d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vitorlás hajók egykor a nemzetközi kereskedelem alapját képezték, és most egy svéd hajóépítő csúcstechnológiás ötleteivel megint komoly szerepet kaphatnak a környezetbarát szállítmányozásban.","shortLead":"A vitorlás hajók egykor a nemzetközi kereskedelem alapját képezték, és most egy svéd hajóépítő csúcstechnológiás...","id":"20201120_7000_autot_szallit_a_vilag_legnagyobb_vitorlasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85d1314b-cb83-4eb4-810f-08170b7d42d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d7b5c5-3823-48ea-999c-d05a37c439b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_7000_autot_szallit_a_vilag_legnagyobb_vitorlasa","timestamp":"2020. november. 20. 15:55","title":"7000 autót szállít a világ legnagyobb vitorlása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint az egészségügyi dolgozók testesítik meg a magyar állam szellemiségét, ami nem más, mint a kitartás és a fennmaradásért folytatott küzdelem.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter szerint az egészségügyi dolgozók testesítik meg a magyar állam szellemiségét, ami nem más...","id":"20201122_Kasler_Miklos_Rendkivuli_idok_allnak_elottunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd03c95-0b4b-4c84-aa64-fa1f50ee6628","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Kasler_Miklos_Rendkivuli_idok_allnak_elottunk","timestamp":"2020. november. 22. 11:35","title":"Kásler Miklós: Rendkívüli idők állnak előttünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0924d83c-86a2-493e-8fd9-63b3ea489efd","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bíróság csütörtöki határozata alapján az Európai Unióban szabaddá válik a kannabisz sativából kivont CBD és belőle készült egészségvédő termékek határokon átnyúló kereskedelme. A következő négy évben megnégyszereződhet a piac. Olvassa el európai CBD körképünket.","shortLead":"Az Európai Bíróság csütörtöki határozata alapján az Európai Unióban szabaddá válik a kannabisz sativából kivont CBD és...","id":"20201122_Europai_Birosag_Nem_kabitoszerek_a_CBD_kannabisz_szarmazekok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0924d83c-86a2-493e-8fd9-63b3ea489efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8894e9-dab3-4b12-8879-f090b41ab351","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201122_Europai_Birosag_Nem_kabitoszerek_a_CBD_kannabisz_szarmazekok","timestamp":"2020. november. 22. 15:01","title":"A kannabisz, amitől nem lehet betépni: az egész EU-ban szabaddá válik a CBD kereskedelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf0a0fe-4c3e-42cc-9574-bb0171ec5b6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Fogságból szökhetett meg. Ne próbálkozzon senki, nagyon szúr.","shortLead":"Fogságból szökhetett meg. Ne próbálkozzon senki, nagyon szúr.","id":"20201120_Tarajos_sult_fotoztak_a_Kiskunsagi_Nemzeti_Parkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cf0a0fe-4c3e-42cc-9574-bb0171ec5b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a40ece-465f-460d-a7a0-c2391f8a1b25","keywords":null,"link":"/zhvg/20201120_Tarajos_sult_fotoztak_a_Kiskunsagi_Nemzeti_Parkban","timestamp":"2020. november. 20. 17:09","title":"Tarajos sült fotóztak a Kiskunsági Nemzeti Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]