[{"available":true,"c_guid":"c87c63e2-748a-4a5a-84ad-c1c68e0d9577","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik vádlott a járványra hivatkozva maradt távol a tárgyalástól, most azt vizsgálják, meddig tarthat a gyógykezelése. ","shortLead":"Az egyik vádlott a járványra hivatkozva maradt távol a tárgyalástól, most azt vizsgálják, meddig tarthat...","id":"20201123_nicolas_sarkozy_volt_francia_elnok_korrupcios_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c87c63e2-748a-4a5a-84ad-c1c68e0d9577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fef1089-9598-403d-88a6-8f554f38a7e8","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_nicolas_sarkozy_volt_francia_elnok_korrupcios_per","timestamp":"2020. november. 23. 20:28","title":"Máris felfüggesztették Nicolas Sarkozy korrupciós perét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány csak azzal a szervezettel konzultált, aminek Orbán Viktor az elnöke.","shortLead":"A kormány csak azzal a szervezettel konzultált, aminek Orbán Viktor az elnöke.","id":"20201124_Az_idosszervezet_nem_idosavot_ker_a_kormanytol_hanem_ket_masik_dolgot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e136d554-1899-4799-9b5f-1432a30c0d3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_Az_idosszervezet_nem_idosavot_ker_a_kormanytol_hanem_ket_masik_dolgot","timestamp":"2020. november. 24. 13:08","title":"Az idősszervezet nem idősávot kér a kormánytól, hanem két másik dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feee687c-573f-47a1-a25e-771b8b21bf4c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De semmi gond, megoldotta. ","shortLead":"De semmi gond, megoldotta. ","id":"20201124_Menet_kozben_esett_le_a_kormanya_egy_autoversenyzonek__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feee687c-573f-47a1-a25e-771b8b21bf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1747710f-6f99-4591-b001-8d2b1a74307c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201124_Menet_kozben_esett_le_a_kormanya_egy_autoversenyzonek__video","timestamp":"2020. november. 24. 14:14","title":"Menet közben esett le a kormánya egy autóversenyzőnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0555fb-4d34-4a69-8e0a-6e9391ae7807","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"Jellemzően az ország határain kívüli körülmények alakítják a magyar gazdaság legnagyobb szereplőinek nyereségességét, de az okok között akadnak belpolitikai természetűek is.\r

","shortLead":"Jellemzően az ország határain kívüli körülmények alakítják a magyar gazdaság legnagyobb szereplőinek nyereségességét...","id":"202047__a_legnagyobb_eredmenyu_hazai_cegek__hvgtoplista__novekedesi_bajnokok__ugroiskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d0555fb-4d34-4a69-8e0a-6e9391ae7807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def31b16-15a6-4193-83e0-4b560b114fc0","keywords":null,"link":"/360/202047__a_legnagyobb_eredmenyu_hazai_cegek__hvgtoplista__novekedesi_bajnokok__ugroiskola","timestamp":"2020. november. 23. 15:00","title":"Igazi hungarikumoktól is függ a magyar cégek profitja – HVG Top 500 rangsor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30677b4-0d72-4bc9-9925-3b307e99b644","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Sok helyen már csak üres polcok fogadják a vásárlókat. De nemcsak vécépapírból, hanem fertőtlenítőszerekből és konzervekből is hiány van több város üzleteiben.","shortLead":"Sok helyen már csak üres polcok fogadják a vásárlókat. De nemcsak vécépapírból, hanem fertőtlenítőszerekből és...","id":"20201123_Az_USAban_mar_elkezdodott_ismet_felutotte_a_fejet_a_vecepapirhiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a30677b4-0d72-4bc9-9925-3b307e99b644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9100de2-ae02-463e-b90e-9cd3e3e17de6","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_Az_USAban_mar_elkezdodott_ismet_felutotte_a_fejet_a_vecepapirhiany","timestamp":"2020. november. 23. 16:22","title":"Az USA-ban már elkezdődött: ismét felütötte a fejét a vécépapírhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90841ba-a994-4c5d-82f1-f2a7e5d882ad","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"A liberális demokrácia nem tart igényt arra, hogy egyetemes újkereszténységként létezzen. Ha nem így tesz, nem szabadságot hoz, hanem ugyanolyan sok megoldatlanságot, mint az a kor, amelyet állítólag lezárt. Vélemény. \r

","shortLead":"A liberális demokrácia nem tart igényt arra, hogy egyetemes újkereszténységként létezzen. Ha nem így tesz, nem...","id":"20201123_Csizmadia_Ervin_Milyen_ertelemben_erhetne_veget_a_tortenelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b90841ba-a994-4c5d-82f1-f2a7e5d882ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb27a8ee-9726-4dae-b441-435271dfa3fd","keywords":null,"link":"/360/20201123_Csizmadia_Ervin_Milyen_ertelemben_erhetne_veget_a_tortenelem","timestamp":"2020. november. 23. 15:30","title":"Csizmadia Ervin: Milyen értelemben érhetne véget a történelem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e56954-1a43-4b05-bd8d-107e662d2a3a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több az ígéretes koronavírus elleni oltás, de arra is figyelmeztetett Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz: komoly veszély, hogy a legkiszolgáltatottabbaknak nem jut belőlük.","shortLead":"Egyre több az ígéretes koronavírus elleni oltás, de arra is figyelmeztetett Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz: komoly...","id":"20201124_who_koronavirus_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84e56954-1a43-4b05-bd8d-107e662d2a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c654eb-f723-4ab3-beeb-7b432ef94f7a","keywords":null,"link":"/vilag/20201124_who_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. november. 24. 05:18","title":"WHO-főigazgató a koronavírusról: Egyre több a fény a sötét alagút végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állat az egyik útszakasz felújítása során került a friss aszfaltréteg alá.","shortLead":"Az állat az egyik útszakasz felújítása során került a friss aszfaltréteg alá.","id":"20201123_felig_leaszfaltoztak_egy_macskat_bacskiskun_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b811280-184d-41e5-a75f-c1585e714f16","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_felig_leaszfaltoztak_egy_macskat_bacskiskun_megyeben","timestamp":"2020. november. 23. 07:59","title":"Félig leaszfaltoztak egy macskát Bács-Kiskun megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]