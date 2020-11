Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány alatt a válságos brit politikai helyzettel és saját betegségével is megküzdő Boris Johnson brit kormányfőről forgat tévés produkciót Michael Winterbottom.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány alatt a válságos brit politikai helyzettel és saját betegségével is megküzdő Boris Johnson brit...","id":"20201117_Tevefilm_keszul_a_koronavirusos_Boris_Johnsonrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a241c8d2-b327-4bc5-a2db-86d7997ec8b1","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Tevefilm_keszul_a_koronavirusos_Boris_Johnsonrol","timestamp":"2020. november. 17. 09:24","title":"Tévéfilm készül a koronavírussal is megküzdő Boris Johnsonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb58b76e-cd33-4426-b171-e0fe1ee4e1fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szentgyörgyvölgyi Péter már intézkedett, hogy a belvárosi polgárok számára kizárólagos parkolóhelyeket biztosítsanak a kerületben.","shortLead":"Szentgyörgyvölgyi Péter már intézkedett, hogy a belvárosi polgárok számára kizárólagos parkolóhelyeket biztosítsanak...","id":"20201116_budapest_v_kerulet_parkolas_belvaros_szentgyorgyvolgyi_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb58b76e-cd33-4426-b171-e0fe1ee4e1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c281453-397d-4cb1-ae50-f2847c2b8f34","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_budapest_v_kerulet_parkolas_belvaros_szentgyorgyvolgyi_peter","timestamp":"2020. november. 16. 11:37","title":"Már az V. kerületi fideszes polgármesternek is sok lett kicsit az ingyenes parkolásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2cdf7f-f8ea-48b9-83e1-fc366ceb9ffa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Extrém terhelés van az egészségügyön itthon is – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Kiderült, egy siófoki idősotthon gondozottjainak csaknem fele elkapta a koronavírust, hárman közülük meghaltak. Több mint 1100 katona állt be a kórházakba segíteni, közben a rendőrség sorra bünteti azokat, akik megszegik a szabályokat. Hétfőn este például 29 kutyasétáltatót csíptek el, akik a lakóhelyüktől 500 méterrel távolabb vitték az állatot. ","shortLead":"Extrém terhelés van az egészségügyön itthon is – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Kiderült, egy siófoki...","id":"20201117_muller_operativ_torzs_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c2cdf7f-f8ea-48b9-83e1-fc366ceb9ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0242b598-59cc-4509-9ac6-3e4ed6ee0621","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_muller_operativ_torzs_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 17. 13:13","title":"Müller: A hír igaz, egy siófoki otthon lakóinak a fele fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55c41e5-20c5-46c6-b8a2-d3ed003f831f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Százmilliók fulladoztak vasárnap reggel Észak-India nagy részén, miután a fények ünnepén petárdák sokaságát lőtték a levegőbe, és lámpások millióit gyújtották meg.","shortLead":"Százmilliók fulladoztak vasárnap reggel Észak-India nagy részén, miután a fények ünnepén petárdák sokaságát lőtték...","id":"20201115_EszakIndia_mergezo_szmogra_ebredt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d55c41e5-20c5-46c6-b8a2-d3ed003f831f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1920523c-b4ce-41fe-8369-c04f932e8318","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_EszakIndia_mergezo_szmogra_ebredt","timestamp":"2020. november. 15. 18:05","title":"Észak-India mérgező szmogra ébredt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Erzsébet téren és a Teleki téren már szombaton is a WHO ajánlás fölötti értéket mértek, az utóbbi 24 órában viszont már öt mérőállomásról is lesújtó adatok érkeztek.","shortLead":"Az Erzsébet téren és a Teleki téren már szombaton is a WHO ajánlás fölötti értéket mértek, az utóbbi 24 órában viszont...","id":"20201116_legszennyezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216b9332-b1b2-470d-bd02-dc704e1c75dd","keywords":null,"link":"/zhvg/20201116_legszennyezettseg","timestamp":"2020. november. 16. 11:58","title":"Sokat romlott a levegő minősége Budapest egyes részein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf4e948-c4f8-42cd-957d-420abda3bb11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország miniszterelnöke hangsúlyozta, hogy a konditermekbe és könyvtárakba se menjenek az emberek, hanem maradjanak otthon.","shortLead":"Az ország miniszterelnöke hangsúlyozta, hogy a konditermekbe és könyvtárakba se menjenek az emberek, hanem maradjanak...","id":"20201116_svedoszag_koronavirus_gyulekezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cf4e948-c4f8-42cd-957d-420abda3bb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20f709f-aef2-421d-93ce-b21b170fbdce","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_svedoszag_koronavirus_gyulekezes","timestamp":"2020. november. 16. 18:29","title":"Vége a svéd modellnek: nyolc főig engedélyezik a gyülekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f00f553-ad0e-4c28-92ee-6f16cda5b5fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki előválasztásokon civil jelöltek is indulhatnak, ha elfogadják a közös alapértékeket. A civilekre az előválasztások lebonyolításában is számítanak.","shortLead":"Az ellenzéki előválasztásokon civil jelöltek is indulhatnak, ha elfogadják a közös alapértékeket. A civilekre...","id":"20201116_civil_jeloltek_ellenzeki_partszovetseg_dk_jobbik_lmp_momentum_mszp_parbeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f00f553-ad0e-4c28-92ee-6f16cda5b5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a9e2c7-6329-4264-9ad6-9a40d49234ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_civil_jeloltek_ellenzeki_partszovetseg_dk_jobbik_lmp_momentum_mszp_parbeszed","timestamp":"2020. november. 16. 14:16","title":"Jövő október 23-ig bemutatja közös miniszterelnök-jelöltjét az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d844027-bcd5-493f-a494-cea5b3d521f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik az eredeti Formentort túl drágának találják.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik az eredeti Formentort túl drágának találják.","id":"20201116_47_millio_forinttal_olcsobb_es_160_loerovel_gyengebb_itt_az_uj_cupra_formentor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d844027-bcd5-493f-a494-cea5b3d521f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a34450-68ec-433d-b001-24b101ee41f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_47_millio_forinttal_olcsobb_es_160_loerovel_gyengebb_itt_az_uj_cupra_formentor","timestamp":"2020. november. 16. 09:21","title":"4,7 millió forinttal olcsóbb és 160 lóerővel gyengébb: itt az új Cupra Formentor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]