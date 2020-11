Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ed8f3e1-497e-465e-b77b-e2844a5e9aa1","c_author":"Windisch Judit - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A kormány két hete vezette be a szigorúbb járványügyi korlátozásokat, megnéztük az elmúlt időszak számait, hogy kiderüljön, azok szigorítás, enyhítés, vagy a már bevezetett intézkedések fenntartása felé vihetik-e a kormányt. Kövér Lászlónak lesz igaza?","shortLead":"A kormány két hete vezette be a szigorúbb járványügyi korlátozásokat, megnéztük az elmúlt időszak számait...","id":"20201125_kormanyules_koronavirus_jarvany_korlatozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ed8f3e1-497e-465e-b77b-e2844a5e9aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4386ae-c032-44c8-9160-42a741b89ee3","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_kormanyules_koronavirus_jarvany_korlatozasok","timestamp":"2020. november. 25. 06:30","title":"A kormány ma dönt, megnéztük, mire számíthatunk a járványadatok alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1549-cel többen haltak meg és 179-cel többen születtek idén októberben, mint egy évvel korábban.","shortLead":"1549-cel többen haltak meg és 179-cel többen születtek idén októberben, mint egy évvel korábban.","id":"20201125_szuletes_halal_demografia_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0eb692-cda6-437c-acab-e94a878ddcc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_szuletes_halal_demografia_ksh","timestamp":"2020. november. 25. 09:17","title":"15 százalékkal nőtt a halálozások száma, és nem csak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Három városban egészségtelen, tizenegyben kifogásolt a levegő minősége.","shortLead":"Három városban egészségtelen, tizenegyben kifogásolt a levegő minősége.","id":"20201123_legszennyezettseg_levegominoseg_nnk_meteorologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d58b187-c1f6-407e-93ad-03e867cbd5f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201123_legszennyezettseg_levegominoseg_nnk_meteorologia","timestamp":"2020. november. 23. 15:23","title":"Több városban egészségtelen a levegő, Budapesten romlani fog a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság azt kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy vizsgálják felül a májusban elfogadott törvényt. ","shortLead":"A bíróság azt kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy vizsgálják felül a májusban elfogadott törvényt. ","id":"20201124_Alaptorvenyellenes_nemvaltoztatas_Miskolci_Torvenyszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6faba576-8f1a-47b8-90b5-6881e1a49f7c","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_Alaptorvenyellenes_nemvaltoztatas_Miskolci_Torvenyszek","timestamp":"2020. november. 24. 16:53","title":"Alaptörvény-ellenes a nemváltoztatás ellehetetlenítése a Miskolci Törvényszék szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb50662-1c9c-41d9-82ff-4ba8a08226e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több lehetőség áll azon iPhone-osok, iPadesek előtt, akik szívesen töltenék idejüket a neves játékstreaming szolgáltatásokkal, amelyek nem juthatnak be az Apple zárt világába. De léteznek kiskapuk.","shortLead":"Egyre több lehetőség áll azon iPhone-osok, iPadesek előtt, akik szívesen töltenék idejüket a neves játékstreaming...","id":"20201124_google_stadia_webalkalmazas_ios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eb50662-1c9c-41d9-82ff-4ba8a08226e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105f6979-f71a-47d3-99a2-ee95d2ba3d5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_google_stadia_webalkalmazas_ios","timestamp":"2020. november. 24. 10:03","title":"Becsempészi a Google a Stadia játékait az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc1ab2d-97cd-430b-b35a-5809decf2b15","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Alvaro Morata 92. percben szerzett góljával nyert 2-1-re a Juventus a vendég Ferencváros ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában. A magyar csapat kapusa, Dibusz Dénes azt mondta a meccs után: az, hogy a hosszabbításban kaptak ki, rosszabbul érinti, mintha tíz perccel a vége előtt dőlt volna el a meccs.","shortLead":"Alvaro Morata 92. percben szerzett góljával nyert 2-1-re a Juventus a vendég Ferencváros ellen a labdarúgó Bajnokok...","id":"20201125_juventus_ferencvaros_bajnokok_ligaja_dibusz_denes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fc1ab2d-97cd-430b-b35a-5809decf2b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be395319-6c5e-451a-8d50-3205dba5267e","keywords":null,"link":"/sport/20201125_juventus_ferencvaros_bajnokok_ligaja_dibusz_denes","timestamp":"2020. november. 25. 05:15","title":"Dibusz a Juventus elleni vereségről: Ez egy minitragédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c310fca3-d3e8-441d-b3c3-dc8f14a69a5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan hangokat és zajokat használtak, amelyekre elvileg reagálnak a négylábúak. ","shortLead":"Olyan hangokat és zajokat használtak, amelyekre elvileg reagálnak a négylábúak. ","id":"20201124_Kutyak_karacsonyi_dal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c310fca3-d3e8-441d-b3c3-dc8f14a69a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f8f670-b3e7-472e-9397-74da8b900adf","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Kutyak_karacsonyi_dal","timestamp":"2020. november. 24. 16:29","title":"Kifejezetten kutyáknak írtak karácsonyi dalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e226b74a-bc9c-44ce-b5c0-783fd2c3c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ősszel is körbejárta Európát az OE-LEM lajstromjelű magángép.","shortLead":"Ősszel is körbejárta Európát az OE-LEM lajstromjelű magángép.","id":"20201124_oelem_maganrepulo_oszi_utjai_europaszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e226b74a-bc9c-44ce-b5c0-783fd2c3c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f330a75-ce04-4e7a-92f4-f569a4acebfb","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_oelem_maganrepulo_oszi_utjai_europaszerte","timestamp":"2020. november. 24. 12:55","title":"A határok lezárva, de a NER magánrepülője így sem pihen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]