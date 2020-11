Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b21d6130-ca4f-4338-9e3a-fa13183716f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány miatt nehéz helyzetbe került a debreceni repülőtér, az állam ad pénzt a működtetésre és a járatindítási támogatási programra.","shortLead":"A járvány miatt nehéz helyzetbe került a debreceni repülőtér, az állam ad pénzt a működtetésre és a járatindítási...","id":"20201125_debreceni_repuloter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b21d6130-ca4f-4338-9e3a-fa13183716f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43c8d9f-f61a-4d83-a81f-02d89085b57c","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_debreceni_repuloter","timestamp":"2020. november. 25. 07:30","title":"730 milló forintot adott a kormány a debreceni repülőtérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Külügyminisztérium államtitkára ezzel vágott vissza, miután a színész egy közleményében úgy fogalmazott: Orbán propagandagépezete hazugságokat közöl róla.","shortLead":"A Külügyminisztérium államtitkára ezzel vágott vissza, miután a színész egy közleményében úgy fogalmazott: Orbán...","id":"20201124_menczer_tamas_orban_viktor_fidesz_magyar_kormany_george_clooney","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8604968e-b178-41fe-832a-f3106112c52b","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_menczer_tamas_orban_viktor_fidesz_magyar_kormany_george_clooney","timestamp":"2020. november. 24. 07:42","title":"Menczer Tamás: George Clooney egy jó színész, de nem világpolitikai orákulum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee1091-f025-4741-8f4c-e704cd5c123e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsz embertől kért kölcsön mintegy 780 millió forintot a nem létező apai örökség felszabadítására P. Mária az ügyészség szerint. A Mátészalkai Járásbíróság fogja tárgyalni az ügyét. Ha beismerő vallomást tesz, és lemond a tárgyalás jogáról, akkor tíz évet kaphat.","shortLead":"Húsz embertől kért kölcsön mintegy 780 millió forintot a nem létező apai örökség felszabadítására P. Mária az ügyészség...","id":"20201123_vademeles_csengeri_orokosno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33ee1091-f025-4741-8f4c-e704cd5c123e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1541d7ab-edda-4950-b2bb-1016ed6cd968","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_vademeles_csengeri_orokosno","timestamp":"2020. november. 23. 16:19","title":"Vádat emeltek a csengeri örökösnő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb50662-1c9c-41d9-82ff-4ba8a08226e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jack Buser, a Stadia egyik igazgatója egy interjúban árult el néhány fontos tudnivalót a szolgáltatásról. ","shortLead":"Jack Buser, a Stadia egyik igazgatója egy interjúban árult el néhány fontos tudnivalót a szolgáltatásról. ","id":"20201125_google_stadia_jatek_streaming_jatekfeljesztes_jack_buser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb50662-1c9c-41d9-82ff-4ba8a08226e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c0b8db-516b-43c1-8a6a-82df91da7c00","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_google_stadia_jatek_streaming_jatekfeljesztes_jack_buser","timestamp":"2020. november. 25. 11:33","title":"Nagyobb sebességre kapcsol a Google, 400 új játék jön a Stadiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37449157-18e1-428b-99a5-57be8de603d3","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A térség több országában viszonylag korán robbant be a koronavírus-járvány második hulláma, de a szigorításokat is hamarabb rendelték el, így mostanra jelentősen visszaesett az új fertőzések száma, és megkezdték a korlátozások enyhítését. Tőlünk keletre és délre másképp csinálják, ott messze még a lazítás ideje. ","shortLead":"A térség több országában viszonylag korán robbant be a koronavírus-járvány második hulláma, de a szigorításokat is...","id":"20201125_Kozepeuropai_jarvanykorkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37449157-18e1-428b-99a5-57be8de603d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3089c444-2fb8-4c0d-a8e8-f83818d2e369","keywords":null,"link":"/360/20201125_Kozepeuropai_jarvanykorkep","timestamp":"2020. november. 25. 13:00","title":"Közép-európai járványkörkép: a második hullám mindenhol durvább, mint a tavaszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f0ca0a-5da7-40d3-b3e3-a11b59b35630","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"65 éves korában elhunyt Böröndi Tamás – tudatta Facebookon a Vidám Színpad társulata. ","shortLead":"65 éves korában elhunyt Böröndi Tamás – tudatta Facebookon a Vidám Színpad társulata. ","id":"20201124_Meghalt_Borondi_Tamas_a_Vidam_Szinpad_igazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39f0ca0a-5da7-40d3-b3e3-a11b59b35630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9eda3d-fc17-40ed-bf7b-4db4f4db7e22","keywords":null,"link":"/kultura/20201124_Meghalt_Borondi_Tamas_a_Vidam_Szinpad_igazgatoja","timestamp":"2020. november. 24. 08:54","title":"Meghalt Böröndi Tamás, a Vidám Színpad igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város fideszes polgármesterének részletes beszámolójából tudni ezt.","shortLead":"A város fideszes polgármesterének részletes beszámolójából tudni ezt.","id":"20201124_balassagyarmat_csach_gabor_koronavirus_fertozott_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a7369f-55fb-42f3-8054-b1d26efac949","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_balassagyarmat_csach_gabor_koronavirus_fertozott_elhunyt","timestamp":"2020. november. 24. 10:32","title":"Balassagyarmaton egy hét alatt 38-an hunytak el, ebből 26-an Covid-fertőzöttek voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f0ca0a-5da7-40d3-b3e3-a11b59b35630","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vidám Színpad igazgatója 19 napon át volt kórházban.","shortLead":"A Vidám Színpad igazgatója 19 napon át volt kórházban.","id":"20201125_A_koronavirusba_halt_bele_Borondi_Tamas_nem_volt_alapbetegsege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39f0ca0a-5da7-40d3-b3e3-a11b59b35630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793e940e-d26b-4f76-b6d6-530cafac280a","keywords":null,"link":"/kultura/20201125_A_koronavirusba_halt_bele_Borondi_Tamas_nem_volt_alapbetegsege","timestamp":"2020. november. 25. 07:30","title":"A koronavírusba halt bele Böröndi Tamás, nem volt alapbetegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]