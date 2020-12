Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b16df4e4-caf1-4fc9-992a-34a5cba1b27c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"További 100 ezer dollárt is felajánlott a divatmárka, ha legalább ugyanennyi összegyűlik az adománygyűjtő programján. ","shortLead":"További 100 ezer dollárt is felajánlott a divatmárka, ha legalább ugyanennyi összegyűlik az adománygyűjtő programján. ","id":"20201204_gucci_felmillio_dollar_unicef_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b16df4e4-caf1-4fc9-992a-34a5cba1b27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4607ac5d-9339-4719-88e0-ec4e7848a6b8","keywords":null,"link":"/kkv/20201204_gucci_felmillio_dollar_unicef_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. december. 04. 15:27","title":"A Gucci félmillió dollárt ad koronavírus elleni oltásokra az UNICEF-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennyit folyósítottak ugyanis a 120 ezer igénylőnek tavaly július óta.","shortLead":"Ennyit folyósítottak ugyanis a 120 ezer igénylőnek tavaly július óta.","id":"20201204_novak_katalin_babavaro_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535bb6c8-c0cc-4071-b4ed-07bf865c9039","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_novak_katalin_babavaro_tamogatas","timestamp":"2020. december. 04. 14:40","title":"Novák Katalin szerint 1000 milliárd forint került már a családokhoz a babaváróval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lengyelországban körözik a brüsszeli szexparti szervezőjét, jogszerűen sztrájkolnak az SZFE dolgozói, szokatlanul enyhe idő jön. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Lengyelországban körözik a brüsszeli szexparti szervezőjét, jogszerűen sztrájkolnak az SZFE dolgozói, szokatlanul enyhe...","id":"20201204_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1382fc78-1035-403d-a731-465379beab0c","keywords":null,"link":"/360/20201204_Radar360","timestamp":"2020. december. 04. 08:00","title":"Radar360: Visszatáncolnának a lengyelek, megvan Biden első intézkedése ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1ad66f-0c5a-4036-8f3c-cd0628f26931","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök-helyettes kissé előrerohant, mikor csütörtökön arról beszélt, milyen feltételekkel szavazzák meg mégis a 7 éves uniós költségvetést, a jogállamisági feltételekkel együtt. A lengyel kihátrálás azt jelentette volna, hogy Magyarország egyedül marad. ","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes kissé előrerohant, mikor csütörtökön arról beszélt, milyen feltételekkel szavazzák meg mégis...","id":"20201204_lengyel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c1ad66f-0c5a-4036-8f3c-cd0628f26931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b83cedc3-eb17-4e00-b4a2-b8285f569237","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_lengyel","timestamp":"2020. december. 04. 11:11","title":"Varsóban még nem döntöttek a vétó feladásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Dunaferr orosz tulajdonosa befektetőkkel tárgyal a cégcsoport esetleges eladásáról – írta a Portfolio egy olyan levél alapján, amelyet a cég vezetése pénteken küldött a dolgozóknak. Az is kiderült, hogy veszélybe került a termelés folyamatossága. ","shortLead":"A Dunaferr orosz tulajdonosa befektetőkkel tárgyal a cégcsoport esetleges eladásáról – írta a Portfolio egy olyan...","id":"20201205_Eladja_a_Dunaferrt_az_orosz_tulajdonos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c17c53-5f54-4c49-9d75-7438f5b823ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Eladja_a_Dunaferrt_az_orosz_tulajdonos","timestamp":"2020. december. 05. 18:01","title":"Eladja a Dunaferrt az orosz tulajdonos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Meghalhatnak ma emberek a magyar kórházakban csak azért, mert túl sok beteg jut egy orvosra, ápolóra, vagy nővérre - mondta Lénárd Rita, a Magyar Orvosi Kamara elnöke a Fülkében, a hvg.hu közéleti podcast-sorozatában. ","shortLead":"Meghalhatnak ma emberek a magyar kórházakban csak azért, mert túl sok beteg jut egy orvosra, ápolóra, vagy nővérre...","id":"20201205_Lenard_Rita_a_MOK_alelnok_Munkaerohiany_miatt_halhatnak_meg_emberek_a_korhazakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e198c2d-f3e8-401f-8a47-5f53b8e4d4e8","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Lenard_Rita_a_MOK_alelnok_Munkaerohiany_miatt_halhatnak_meg_emberek_a_korhazakban","timestamp":"2020. december. 05. 14:00","title":"Lénárd Rita MOK-alelnök a Fülkében: Munkaerőhiány miatt halhatnak meg emberek a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány miatti korlátozások bevezetése után 2-3 héttel kialakul egy úgynevezett plató, majd csökken a fertőzöttek száma; Magyarországon az utóbbi időszakban nem emelkedett kiugróan sem a fertőzöttek, sem pedig a halottak száma, vagyis egy ilyen platóra került a járvány - ezt az M1-nek mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa.","shortLead":"A járvány miatti korlátozások bevezetése után 2-3 héttel kialakul egy úgynevezett plató, majd csökken a fertőzöttek...","id":"20201205_Szlavik_szerint_mar_a_platon_van_a_jarvany_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39e6606-e596-4a58-87e3-f76b7e86882f","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Szlavik_szerint_mar_a_platon_van_a_jarvany_Magyarorszagon","timestamp":"2020. december. 05. 15:22","title":"Szlávik szerint már a platón van a járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemény jelenetek játszódtak le Mándokon.","shortLead":"Kemény jelenetek játszódtak le Mándokon.","id":"20201205_Szandekosan_gazoltak_el_szemteszallitokat_akik_egy_boltban_kerestek_menedeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91681766-9867-4380-b77b-cf7631b2b2ab","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Szandekosan_gazoltak_el_szemteszallitokat_akik_egy_boltban_kerestek_menedeket","timestamp":"2020. december. 05. 09:19","title":"Szándékosan gázoltak el szemtészállítókat, akik egy boltban kerestek menedéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]