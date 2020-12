Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokrata többségű képviselőház megszavazta a marihuána szövetségi szintű legalizálását és szövetségi jövedéki adót vetett ki a kereskedelmére.","shortLead":"A demokrata többségű képviselőház megszavazta a marihuána szövetségi szintű legalizálását és szövetségi jövedéki adót...","id":"20201206_Az_egesz_USAban_legalizalnak_a_marihuanat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc36072d-5f31-4b0b-8198-8e651cc5acd3","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Az_egesz_USAban_legalizalnak_a_marihuanat","timestamp":"2020. december. 06. 15:38","title":"Az egész USA-ban legalizálnák a marihuánát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6911a07-e266-4754-bfe3-61026e682f82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig hezitáló Momentum és LMP már közös listát akar.","shortLead":"Az eddig hezitáló Momentum és LMP már közös listát akar.","id":"20201206_A_Jobbik_meg_nem_dontott_a_kozos_listarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6911a07-e266-4754-bfe3-61026e682f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90380631-ef3f-464d-9b0e-554013062e6b","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_A_Jobbik_meg_nem_dontott_a_kozos_listarol","timestamp":"2020. december. 06. 16:24","title":"A Jobbik még nem döntött a közös listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány miatti korlátozások bevezetése után 2-3 héttel kialakul egy úgynevezett plató, majd csökken a fertőzöttek száma; Magyarországon az utóbbi időszakban nem emelkedett kiugróan sem a fertőzöttek, sem pedig a halottak száma, vagyis egy ilyen platóra került a járvány - ezt az M1-nek mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa.","shortLead":"A járvány miatti korlátozások bevezetése után 2-3 héttel kialakul egy úgynevezett plató, majd csökken a fertőzöttek...","id":"20201205_Szlavik_szerint_mar_a_platon_van_a_jarvany_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39e6606-e596-4a58-87e3-f76b7e86882f","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Szlavik_szerint_mar_a_platon_van_a_jarvany_Magyarorszagon","timestamp":"2020. december. 05. 15:22","title":"Szlávik szerint már a platón van a járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b7ec5f-d492-4671-9850-b2be536a8df8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harmadik napja zajlanak Ausztriában a koronavírus-járvány megfékezését célzó önkéntes tömeges tesztelések, de a kezdeti érdeklődés vasárnapra szemlátomást alábbhagyott, már szombaton is jóval kevesebben járultak a tesztállomásokhoz, mint az első napon.","shortLead":"Harmadik napja zajlanak Ausztriában a koronavírus-járvány megfékezését célzó önkéntes tömeges tesztelések, de a kezdeti...","id":"20201206_Lankado_erdeklodes_mellett_folyik_a_tomeges_teszteles_Ausztriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6b7ec5f-d492-4671-9850-b2be536a8df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124b173e-0a99-40f7-9ff6-b49ca6f3efac","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Lankado_erdeklodes_mellett_folyik_a_tomeges_teszteles_Ausztriaban","timestamp":"2020. december. 06. 15:26","title":"Lankadó érdeklődés mellett folyik a tömeges tesztelés Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már a hazai 16-20 évesek ötöde külföldön tanulna tovább egy felmérés szerint.","shortLead":"Már a hazai 16-20 évesek ötöde külföldön tanulna tovább egy felmérés szerint.","id":"20201206_Diplomat_szeretnenek_a_magyar_tizenevesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e0a8dc-f1fb-40c1-8031-022668f92a07","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Diplomat_szeretnenek_a_magyar_tizenevesek","timestamp":"2020. december. 06. 09:15","title":"Diplomát szeretnének a magyar tizenévesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38107839-bf7d-4b3f-b61f-668941a562a2","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A Korona negyedik évada az eredeti filmzene mellé berántja a nyolcvanas évek olyan korszakos zenekarainak a műveit is, mint a Blondie, a Duran Duran vagy a Cure. A David Bowie-ra táncoló Margit hercegnő vagy a Duran Duranra görkorcsolyázó Diana képe sokáig velünk marad. De a számok nemcsak a cselekménynek adnak hangsúlyt, hanem az akkori világra és életérzésre is ablakot nyitnak.","shortLead":"A Korona negyedik évada az eredeti filmzene mellé berántja a nyolcvanas évek olyan korszakos zenekarainak a műveit is...","id":"20201206_A_Korona_80as_evek_zene_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38107839-bf7d-4b3f-b61f-668941a562a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc1b05b-7fa3-4cc5-bc11-3d9765dac7cd","keywords":null,"link":"/elet/20201206_A_Korona_80as_evek_zene_sorozat","timestamp":"2020. december. 06. 20:00","title":"Nemcsak a világot, Diana hercegnő életét is megváltoztatta a nyolcvanas évek zenéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e7faaf-dae9-41b9-9b68-5467b978d657","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az RMDSZ a voksok mintegy 5,7 százalékát szerezte meg, amivel bejutott a Parlamentbe.","shortLead":"Az RMDSZ a voksok mintegy 5,7 százalékát szerezte meg, amivel bejutott a Parlamentbe.","id":"20201206_Romaniai_valasztasok_ellenzek_exit_poll","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43e7faaf-dae9-41b9-9b68-5467b978d657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d419c9-9600-4b57-b5ed-074d16b9fa20","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Romaniai_valasztasok_ellenzek_exit_poll","timestamp":"2020. december. 06. 20:20","title":"Romániai választások: az ellenzéki szociáldemokraták győzelmét jelzi az exit poll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e7faaf-dae9-41b9-9b68-5467b978d657","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány miatt alig mennek szavazni.","shortLead":"A járvány miatt alig mennek szavazni.","id":"20201206_Soha_nem_tapasztalt_erdektelenseg_a_roman_valasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43e7faaf-dae9-41b9-9b68-5467b978d657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"906f3e1f-d9ea-4fef-ab39-a8e989cdaf4b","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Soha_nem_tapasztalt_erdektelenseg_a_roman_valasztason","timestamp":"2020. december. 06. 19:13","title":"Soha nem tapasztalt érdektelenség a román választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]