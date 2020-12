Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26a35ee5-f673-4062-ba8b-8d227612ae33","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Változik a világ, egyre kevesebben forgatják a cég nyomtatott magazinját. Úgyhogy megszüntetik.","shortLead":"Változik a világ, egyre kevesebben forgatják a cég nyomtatott magazinját. Úgyhogy megszüntetik.","id":"20201207_ikea_katalogus_megszunik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26a35ee5-f673-4062-ba8b-8d227612ae33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a0fd0b-752f-4577-8ba4-aa7c2112b43a","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_ikea_katalogus_megszunik","timestamp":"2020. december. 07. 14:38","title":"70 év után eltűnik az IKEA ikonikus katalógusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokrata többségű képviselőház megszavazta a marihuána szövetségi szintű legalizálását és szövetségi jövedéki adót vetett ki a kereskedelmére.","shortLead":"A demokrata többségű képviselőház megszavazta a marihuána szövetségi szintű legalizálását és szövetségi jövedéki adót...","id":"20201206_Az_egesz_USAban_legalizalnak_a_marihuanat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc36072d-5f31-4b0b-8198-8e651cc5acd3","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Az_egesz_USAban_legalizalnak_a_marihuanat","timestamp":"2020. december. 06. 15:38","title":"Az egész USA-ban legalizálnák a marihuánát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a Fidesz valódi arcát plakátolták ki. ","shortLead":"A párt szerint a Fidesz valódi arcát plakátolták ki. ","id":"20201206_Fideszirodaknal_plakatolt_a_Momentum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55eb4019-0975-4f7b-a60f-0aac3d21909a","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Fideszirodaknal_plakatolt_a_Momentum","timestamp":"2020. december. 06. 11:35","title":"Fidesz-irodáknál plakátolt a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab8b2fb-d2a1-4fe0-bb20-62d032c097fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon szoros eredményt hozott az érdektelenségbe fulladt román választás, a valódi győzelem a kormánykoalíción múlik. ","shortLead":"Nagyon szoros eredményt hozott az érdektelenségbe fulladt román választás, a valódi győzelem a kormánykoalíción múlik. ","id":"20201206_Roman_valasztas_Mindket_oldal_gyoztesnek_tekinti_magat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ab8b2fb-d2a1-4fe0-bb20-62d032c097fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849fa234-70b1-40f4-a129-c63f8639261d","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Roman_valasztas_Mindket_oldal_gyoztesnek_tekinti_magat","timestamp":"2020. december. 06. 21:54","title":"Román választás: Mindkét oldal győztesnek tekinti magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b7ec5f-d492-4671-9850-b2be536a8df8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harmadik napja zajlanak Ausztriában a koronavírus-járvány megfékezését célzó önkéntes tömeges tesztelések, de a kezdeti érdeklődés vasárnapra szemlátomást alábbhagyott, már szombaton is jóval kevesebben járultak a tesztállomásokhoz, mint az első napon.","shortLead":"Harmadik napja zajlanak Ausztriában a koronavírus-járvány megfékezését célzó önkéntes tömeges tesztelések, de a kezdeti...","id":"20201206_Lankado_erdeklodes_mellett_folyik_a_tomeges_teszteles_Ausztriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6b7ec5f-d492-4671-9850-b2be536a8df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124b173e-0a99-40f7-9ff6-b49ca6f3efac","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Lankado_erdeklodes_mellett_folyik_a_tomeges_teszteles_Ausztriaban","timestamp":"2020. december. 06. 15:26","title":"Lankadó érdeklődés mellett folyik a tömeges tesztelés Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635adddf-3205-4ab7-a9ac-c10f8f96a298","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"November végén már a brit kulturális miniszter is megszólalt az ügyben. ","shortLead":"November végén már a brit kulturális miniszter is megszólalt az ügyben. ","id":"20201206_Netflix_Korona_fikcio_sorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=635adddf-3205-4ab7-a9ac-c10f8f96a298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f469496-9080-40e9-8209-ddea9f1f7d0c","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Netflix_Korona_fikcio_sorozat","timestamp":"2020. december. 06. 16:50","title":"A Netflix nem akarja jelezni, hogy A Korona csupán fikció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80e958a-89c2-4a7f-9465-c77240a58180","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Katasztrófa volna, ha Magyarország végleg elfordulna Európától, ám az Unió országainak egységesen kell elutasítaniuk a lengyel és a magyar jogsértéseket, írja az osztrák Profil. ","shortLead":"Katasztrófa volna, ha Magyarország végleg elfordulna Európától, ám az Unió országainak egységesen kell elutasítaniuk...","id":"20201206_Osztrak_elemzo_A_szex_ilyen_is_meg_olyan_is_a_jogallamisag_azonban_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d80e958a-89c2-4a7f-9465-c77240a58180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1547e892-e81d-4807-ac60-7f2e5736f617","keywords":null,"link":"/360/20201206_Osztrak_elemzo_A_szex_ilyen_is_meg_olyan_is_a_jogallamisag_azonban_nem","timestamp":"2020. december. 06. 09:00","title":"Osztrák elemző: A szex ilyen is, meg olyan is, a jogállamiság azonban nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7138dd18-0430-473c-931f-26cee76b190d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szájer József lebukása miatt szóltak magyar kormánypártról a hírek Európa-szerte; a kormány a veszélyhelyzeti felhatalmazással élve megtiltotta az önkormányzatoknak az adóemelést; havi 134 ezer forintból élt egy átlagos magyar a válság előtt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Szájer József lebukása miatt szóltak magyar kormánypártról a hírek Európa-szerte; a kormány a veszélyhelyzeti...","id":"20201206_Es_akkor_szajer_birosag_onkormanyzatok_recesszio_angola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7138dd18-0430-473c-931f-26cee76b190d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9663a56-6949-4179-ad0b-95c84877bcc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201206_Es_akkor_szajer_birosag_onkormanyzatok_recesszio_angola","timestamp":"2020. december. 06. 07:00","title":"És akkor kiderült, Brüsszel nem is olyan unalmas hely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]