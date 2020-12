Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív esetszám 189-cel csökkent.","shortLead":"Az aktív esetszám 189-cel csökkent.","id":"20201217_157_ujabb_aldozata_van_a_koronavirusnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f35ab4-dfa2-4cc1-803a-18b557158361","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_157_ujabb_aldozata_van_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. december. 17. 09:13","title":"157 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9206bd9f-2205-4289-afd0-81477178a098","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Szegfűszeg és kapor is kell hozzá – két összetevő, amit nem mindenkinek jutna eszébe ugyanabba az ételbe rakni. Szalay Kristóf egészségügyi mérnök sem gondolt erre, amíg meg nem ismerkedett a borscs receptjével. És amikor ezt a példát hozza fel, már maga is sejti, hogy cikkünk ezzel fog kezdődni. Innentől már csak bonyolultabb lesz, hiszen a Turbine azzal foglalkozik, hogy emberi sejteket szimuláljon számítógépben, és így jusson el a mostaninál több és jobb rákgyógyszerhez. ","shortLead":"Szegfűszeg és kapor is kell hozzá – két összetevő, amit nem mindenkinek jutna eszébe ugyanabba az ételbe rakni. Szalay...","id":"20201216_turbine_rakgyogyszer_kutatas_fejlesztes_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9206bd9f-2205-4289-afd0-81477178a098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad88fe1-bdbc-4d10-8709-867077baa393","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_turbine_rakgyogyszer_kutatas_fejlesztes_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. december. 16. 20:00","title":"Mikor lesz ebből rákgyógyszer? A magyar Turbine felforgatná a kutatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17973578-4c41-4b9f-80b9-7b0ec2521169","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Valóban nem tett meg mindent a Pornhub a felhasználók és a feltöltött tartalmak szűrésénél, de ez nem csak rá igaz. Meglepő mellékszálai is lehetnek a mostani botránynak. ","shortLead":"Valóban nem tett meg mindent a Pornhub a felhasználók és a feltöltött tartalmak szűrésénél, de ez nem csak rá igaz...","id":"20201215_Pornhub_botrany_mastercard_visa_porno_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17973578-4c41-4b9f-80b9-7b0ec2521169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d958448-4e41-4f31-aceb-5709f1035ad3","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Pornhub_botrany_mastercard_visa_porno_internet","timestamp":"2020. december. 15. 18:00","title":"Pornhub: hosszú évek botrányai kellettek, hogy eljussunk a bojkottig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23d7d55-2aab-424d-823e-0ca200a8c79e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 41 és egy 48 éves férfi is életét vesztette a járványban a szerdai adatok szerint.

","shortLead":"Egy 41 és egy 48 éves férfi is életét vesztette a járványban a szerdai adatok szerint.

","id":"20201216_Koronavirus_Magyarorszag_legfiatalabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c23d7d55-2aab-424d-823e-0ca200a8c79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e39c51-6410-49e0-bf24-78f888e5e377","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Koronavirus_Magyarorszag_legfiatalabb","timestamp":"2020. december. 16. 10:08","title":"Egy 25 éves férfi volt a járvány legfiatalabb áldozata kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7632360-4cd1-49b8-b0e1-cc8eb2b61f5d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"II. Efrém Ignác szír ortodox pátriárka vette át a kulcsot a pártálam egykori vezetőjének rezidenciájához.","shortLead":"II. Efrém Ignác szír ortodox pátriárka vette át a kulcsot a pártálam egykori vezetőjének rezidenciájához.","id":"20201216_orban_viktor_kadarvilla_keresztenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7632360-4cd1-49b8-b0e1-cc8eb2b61f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec2a743-5e62-492e-b6e9-56398248f4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_orban_viktor_kadarvilla_keresztenyek","timestamp":"2020. december. 16. 11:19","title":"Átadta Orbán a közel-keleti keresztényeknek a Kádár-villa kulcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72573b7-aed1-487c-a6fe-f22830c52992","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kálomista Gábor színházának így már semmi köze nem lesz Karácsony Gergelyhez.","shortLead":"Kálomista Gábor színházának így már semmi köze nem lesz Karácsony Gergelyhez.","id":"20201215_Az_allam_37_milliard_forintert_megveszi_a_Thalia_Szinhazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c72573b7-aed1-487c-a6fe-f22830c52992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3f94e6-cec8-4bdb-89a5-72662dd00050","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Az_allam_37_milliard_forintert_megveszi_a_Thalia_Szinhazat","timestamp":"2020. december. 15. 14:59","title":"Az állam 3,7 milliárd forintért megveszi a Thália Színházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1401afea-f910-4e57-ac20-b2109d3bd262","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Rejtő Jenő különböző regényeiből ismert karakterek kerülnek vesztegzár alá Földes László Hobo nemrég megjelent, különleges kiállítású kiskönyvvel felturbózott lemezén. A margitszigeti Grand Hotelben Fülig Jimmy, Csülök, Zwilliner Lola és a többiek, mint egykor Bocaccio Dekameronjának hősei, saját történetükkel szórakoztatják a többieket, míg végül Senki Alfonz miniszterelnökségével kormányt alakítanak. De hogy jön ide Brezsnyev? Elismeri-e Hobo a bunyós költőt egyfajta alteregójának? Ki az a Kupcsulik? Interjú.","shortLead":"Rejtő Jenő különböző regényeiből ismert karakterek kerülnek vesztegzár alá Földes László Hobo nemrég megjelent...","id":"20201215_Hobo_Ilyenkor_mondok_olyanokat_amiket_akar_Troppauer_Humer_is_mondhatna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1401afea-f910-4e57-ac20-b2109d3bd262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce41cae7-f61a-45cc-8b25-1ef5fc654245","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Hobo_Ilyenkor_mondok_olyanokat_amiket_akar_Troppauer_Humer_is_mondhatna","timestamp":"2020. december. 15. 20:00","title":"Hobo: „A gyűlölet mindig felülről jön”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szenátus elnökét az RMDSZ jelölheti a román média szerint.","shortLead":"A szenátus elnökét az RMDSZ jelölheti a román média szerint.","id":"20201215_Ludovic_Orban_miniszterelnok_PNL","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccacd84-1e8f-4a5d-9653-81ed2292f210","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_Ludovic_Orban_miniszterelnok_PNL","timestamp":"2020. december. 15. 20:20","title":"Ismét Orban-kormány alakulhat Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]