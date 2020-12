Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2859aeaf-48ff-4b5d-ba9d-8f062f15174f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Meg kell-e nézni a bútorokat, mielőtt orgiára megy az ember és mit szóljanak a brüsszeli közös képviselők? Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar szexbotránya mellett a Duma Aktuál sem mehetett el szó nélkül. ","shortLead":"Meg kell-e nézni a bútorokat, mielőtt orgiára megy az ember és mit szóljanak a brüsszeli közös képviselők? Az elmúlt...","id":"20201216_Duma_Aktual_Szajerbotrany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2859aeaf-48ff-4b5d-ba9d-8f062f15174f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e85b6a-93e8-445a-a14e-f9a8551ac459","keywords":null,"link":"/360/20201216_Duma_Aktual_Szajerbotrany","timestamp":"2020. december. 16. 15:00","title":"Duma Aktuál a Szájer-botrányról: Nézd már, egy szakállas fakopáncs!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad98fb1e-1d09-499c-8db7-540be2b4e8f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A zárlat előtt álló országban eddig több mint 22 ezren haltak meg a koronavírus-járványban.","shortLead":"A zárlat előtt álló országban eddig több mint 22 ezren haltak meg a koronavírus-járványban.","id":"20201215_Nemetorszag_beoltatna_a_lakossag_60_szazalekat_a_nyar_vegeig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad98fb1e-1d09-499c-8db7-540be2b4e8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25eac3ec-cef0-4ea9-9c95-d731a2d51306","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_Nemetorszag_beoltatna_a_lakossag_60_szazalekat_a_nyar_vegeig","timestamp":"2020. december. 15. 11:23","title":"Németország beoltatná a lakosság 60 százalékát a nyár végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő 4–6 hónap lehet a járvány legembertpróbálóbb időszaka – véli az egészségügyi témákban is egyre gyakrabban felszólaló Bill Gates, a Microsoft milliárdos társalapítója.","shortLead":"A következő 4–6 hónap lehet a járvány legembertpróbálóbb időszaka – véli az egészségügyi témákban is egyre gyakrabban...","id":"20201215_bill_gates_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fd3a14-2484-4855-bbe3-cb1a1d09d25c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_bill_gates_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 15. 10:33","title":"Bill Gates szerint még csak ezután jöhet a járvány legnehezebb időszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c351c9f0-ff67-482d-87ab-bc5dae3d431e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy magyar rap-metál együttes meglehetősen szókimondó számban ment neki a kereszténydemokrata kormánynak, de az ellenzék is megkapja a magáét.","shortLead":"Egy magyar rap-metál együttes meglehetősen szókimondó számban ment neki a kereszténydemokrata kormánynak, de...","id":"20201216_Orban_Meszaros_Borkai_kormany_rap_metal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c351c9f0-ff67-482d-87ab-bc5dae3d431e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ac009f-f361-4681-be6b-ef96c93a7097","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_Orban_Meszaros_Borkai_kormany_rap_metal","timestamp":"2020. december. 16. 13:05","title":"Orbán és Mészáros Borkaival együtt kokainoznak egy videoklipben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f9eae5-9332-4ced-9611-4b6a37f25fce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus mellett már influenzaszerű tünetekkel is több ezren fordultak orvoshoz, oltóanyag még van a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakértője szerint.","shortLead":"A koronavírus mellett már influenzaszerű tünetekkel is több ezren fordultak orvoshoz, oltóanyag még van a Nemzeti...","id":"20201215_operativ_torzs_oltoanyag_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52f9eae5-9332-4ced-9611-4b6a37f25fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329d1056-aa25-490d-af60-b28cd51bdb4b","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_operativ_torzs_oltoanyag_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 15. 12:32","title":"Operatív törzs: Az oltóanyagok dokumentációjából fog kiderülni, ki milyen vakcinát kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a1321e-6fcc-481c-b83d-99fcc96348fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bő fél évnyi tesztelés után a Facebook mindenki számára elérhetővé tette az új videós alkalmazását, a Collabot – telepíteni azonban egyelőre csak iPhone-okra és iPadekre lehet.","shortLead":"Bő fél évnyi tesztelés után a Facebook mindenki számára elérhetővé tette az új videós alkalmazását, a Collabot...","id":"20201215_facebook_collab_zenekeszites_alkalmazas_app_store","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09a1321e-6fcc-481c-b83d-99fcc96348fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405811b5-7358-4548-af95-4925c10a6e1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_facebook_collab_zenekeszites_alkalmazas_app_store","timestamp":"2020. december. 15. 17:03","title":"Új alkalmazást indított a Facebook a TikTok ellen, itt a Collab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef315ea-5e9a-4921-a3c9-11bb831d24f4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hőkomfortot mérő bábu is segíti a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának (PTE MIK) szakembereit az ideális épülethőmérséklet kutatásában.","shortLead":"Hőkomfortot mérő bábu is segíti a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának (PTE MIK) szakembereit...","id":"20201215_hokomfortmero_babu_pte_mik_idealis_homerseklet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ef315ea-5e9a-4921-a3c9-11bb831d24f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714371f7-c295-40d5-8f28-d4af3cda916b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_hokomfortmero_babu_pte_mik_idealis_homerseklet","timestamp":"2020. december. 15. 22:03","title":"Mennyit kell fűteni, hogy jó legyen bent a hőfok? Termikus bábuval mérnek Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3317ef47-283d-418f-a6c2-c4391b7172f2","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Az operatív törzs elvárja az idősotthonok fenntartóitól, hogy elkerüljék a fertőzéseket, de arról már nem számol be, mit tesz, ha valahol gócpont alakul ki. Tavasszal még egészen másként alakult, augusztus óta viszont csak kevés információt csöpögtetnek. Azt nem mulasztják hangoztatni, hogy milyen fontos ez a kérdés.","shortLead":"Az operatív törzs elvárja az idősotthonok fenntartóitól, hogy elkerüljék a fertőzéseket, de arról már nem számol be...","id":"20201216_koronavirus_idosotthonok_operativ_torzs_jarvanyhelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3317ef47-283d-418f-a6c2-c4391b7172f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938550ec-760a-48b9-a59d-4adc7b49e883","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_koronavirus_idosotthonok_operativ_torzs_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. december. 16. 14:55","title":"A koronavírus ott van az idősotthonokban, de csak kósza jelek mutatják a helyzet súlyosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]