Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"caa2dd2b-5689-4a4b-a9c7-a7578fe9cab5","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A tizenegyedik videóban Birkenstock Rebeka énekel.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201222_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_11_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caa2dd2b-5689-4a4b-a9c7-a7578fe9cab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bd8f24-5e9e-4cc0-ac22-46ca406b6eff","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_11_resz","timestamp":"2020. december. 22. 18:05","title":"„Jut még bárkinek a tiszta fényből egy cseppnyi láng” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db215d1-d8b2-4eff-ab28-89f55e010237","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Ez a bizonytalan időszak sem tudta eltántorítani az embereket attól, hogy az igazukért harcoljanak, és hogy ünnepeljenek akkor, amikor ez a fojtogató év egy pillanatra levegőhöz engedte őket. ","shortLead":"Ez a bizonytalan időszak sem tudta eltántorítani az embereket attól, hogy az igazukért harcoljanak, és...","id":"20201224_2020_megtanitott_ellenszegulni_az_elnyomasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db215d1-d8b2-4eff-ab28-89f55e010237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3928fb-2d74-41b9-ab52-5f8d8e9b7966","keywords":null,"link":"/elet/20201224_2020_megtanitott_ellenszegulni_az_elnyomasnak","timestamp":"2020. december. 24. 13:30","title":"2020 újra megtanított ellenszegülni az elnyomásnak, örülni az együttlétnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple saját akkumulátort és önvezető rendszert építene az autójába, ami három év múlva debütálhat – írta a Reuters az almás cég ügyeit ismerő forrása alapján.","shortLead":"Az Apple saját akkumulátort és önvezető rendszert építene az autójába, ami három év múlva debütálhat – írta a Reuters...","id":"20201222_apple_onvezeto_auto_akkumulator_elektromos_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc565120-fcfe-4ba4-85b5-99d92fcf1603","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_apple_onvezeto_auto_akkumulator_elektromos_auto","timestamp":"2020. december. 22. 15:03","title":"Elektromos autót fejleszt az Apple, 2024-ben mutathatják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec30fe7-7a96-4986-9566-b485771bd299","c_author":"Csaba László","category":"360","description":"Vélhetőleg az egyes társadalmak kulturális szintjén és civil társadalmának életerején múlik, hogy a válság idején részben elkerülhetetlenül megindult állami-kormányzati terjeszkedés tartós irányzat marad-e, írja szerzőnk.\r

","shortLead":"Vélhetőleg az egyes társadalmak kulturális szintjén és civil társadalmának életerején múlik, hogy a válság idején...","id":"20201222_Csaba_Laszlo_Minden_maskepp_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dec30fe7-7a96-4986-9566-b485771bd299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8ae3ee-a3de-4b96-9dca-1a9b176927ed","keywords":null,"link":"/360/20201222_Csaba_Laszlo_Minden_maskepp_lesz","timestamp":"2020. december. 22. 17:00","title":"Csaba László: Minden másképp lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kuratórium szerint tavaszi félévet úgy kell megszervezni, hogy az őszi félévet is teljesítsék a hallgatók.","shortLead":"A kuratórium szerint tavaszi félévet úgy kell megszervezni, hogy az őszi félévet is teljesítsék a hallgatók.","id":"20201223_SZFE_vezetes_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bdd16da-ca36-41ad-9dc4-7ba1af898493","keywords":null,"link":"/kultura/20201223_SZFE_vezetes_oktatas","timestamp":"2020. december. 23. 21:44","title":"SZFE-vezetés: az oktatás február 1-től folytatható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365aec75-d52a-4594-b261-9baf26c53045","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legutóbb kreációjukat a híres Air Jordan cipők ihlették.","shortLead":"A legutóbb kreációjukat a híres Air Jordan cipők ihlették.","id":"20201222_Mansory_tuning_funyiro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=365aec75-d52a-4594-b261-9baf26c53045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c2fc49-79ad-4df1-b38f-1a87b5a91244","keywords":null,"link":"/cegauto/20201222_Mansory_tuning_funyiro","timestamp":"2020. december. 22. 16:48","title":"A Mansory cég tuningja mindig egyedi, még ha csak egy fűnyíróról is van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed1ceb3-e1df-4027-a959-16454c87f8e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A portugáliai Coimbrai Egyetem kutatói által létrehozott szoftverrel a Covid–19-ben szenvedő pácienseket lehet biztonságos távolságból sztetoszkóppal megvizsgálni.","shortLead":"A portugáliai Coimbrai Egyetem kutatói által létrehozott szoftverrel a Covid–19-ben szenvedő pácienseket lehet...","id":"20201223_koronavirus_fertozott_beteg_vizsgalata_tavolrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bed1ceb3-e1df-4027-a959-16454c87f8e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bc1856-0b61-4df4-8695-9b39fea8dfdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_koronavirus_fertozott_beteg_vizsgalata_tavolrol","timestamp":"2020. december. 23. 08:03","title":"Végre kitalálták, hogyan lehet rendesen megvizsgálni a koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee451356-4b5d-4c99-9975-bc1194e2681d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr észrevette, mi történt, éppen egy kijáratot keresett, amikor a rendőrök megállították. ","shortLead":"A sofőr észrevette, mi történt, éppen egy kijáratot keresett, amikor a rendőrök megállították. ","id":"20201223_Maris_szemben_hajtott_a_forgalommal_egy_autos_a_frissen_atadott_M85oson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee451356-4b5d-4c99-9975-bc1194e2681d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbcc5e6-13cc-4e80-b17b-b2a27e793033","keywords":null,"link":"/cegauto/20201223_Maris_szemben_hajtott_a_forgalommal_egy_autos_a_frissen_atadott_M85oson","timestamp":"2020. december. 23. 10:09","title":"Máris szemben hajtott egy autós a frissen átadott M85-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]