[{"available":true,"c_guid":"85db1d36-6ea1-43f8-b6fb-a117cc67c552","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemsokára zöld jelzést kaphat a tücsök, a sáska és a gyászbogár is. A többi már a tagállamokon áll.","shortLead":"Nemsokára zöld jelzést kaphat a tücsök, a sáska és a gyászbogár is. A többi már a tagállamokon áll.","id":"20210113_lisztkukac_eu_elelmiszerbiztonsagi_hatosag_eheto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85db1d36-6ea1-43f8-b6fb-a117cc67c552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9245a035-3355-4e4f-a33c-f3992acea203","keywords":null,"link":"/zhvg/20210113_lisztkukac_eu_elelmiszerbiztonsagi_hatosag_eheto","timestamp":"2021. január. 13. 17:53","title":"Emberi fogyasztásra alkalmasnak nyilvánította a lisztbogár lárváját az uniós élelmiszer-biztonsági hatóság ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közelít a kétmillióhoz a fertőzöttek száma az országban.","shortLead":"Közelít a kétmillióhoz a fertőzöttek száma az országban.","id":"20210114_Nemetorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e2d354-6eb6-4aaf-8ec3-92301805207c","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_Nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2021. január. 14. 15:18","title":"Már közel 44 ezren haltak meg Németországban koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6346df7c-616f-43df-9ccf-6a3921ab9991","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság egy kőkemény versenyautó, de hamarosan egy hozzá hasonló közúti sportkocsival is előrukkol majd a gyártó. ","shortLead":"Az újdonság egy kőkemény versenyautó, de hamarosan egy hozzá hasonló közúti sportkocsival is előrukkol majd a gyártó. ","id":"20210115_itt_a_680_loeros_legujabb_hibrid_toyota_gr010_le_mans","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6346df7c-616f-43df-9ccf-6a3921ab9991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443634d5-cd7f-4d30-bdd3-078da54f9d00","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_itt_a_680_loeros_legujabb_hibrid_toyota_gr010_le_mans","timestamp":"2021. január. 15. 07:59","title":"Itt a 680 lóerős legújabb hibrid Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa009f98-f5e4-449d-a9c3-376102858bc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négyüléses ritkaság árát 7-9,5 millió dollár közé saccolják.","shortLead":"A négyüléses ritkaság árát 7-9,5 millió dollár közé saccolják.","id":"20210114_50_evig_rejtozkodott_ez_a_Bugatti_ami_most_elado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa009f98-f5e4-449d-a9c3-376102858bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9860e3-e041-4137-8fc7-12f8dc103834","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_50_evig_rejtozkodott_ez_a_Bugatti_ami_most_elado","timestamp":"2021. január. 15. 04:24","title":"50 évig rejtőzködött ez a Bugatti, ami most 2,8 milliárd forintot érhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy teherautó és egy személyautó ütközött össze.","shortLead":"Egy teherautó és egy személyautó ütközött össze.","id":"20210114_Negyen_meghaltak_egy_balesetben_Gyornel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16cc3d0-9a4e-462e-86b0-938fcafc68dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_Negyen_meghaltak_egy_balesetben_Gyornel","timestamp":"2021. január. 14. 14:46","title":"Négyen meghaltak egy balesetben Győrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39aa48e-c89a-4fb6-a399-cb14f663232a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tíz év után lett újra recesszió Németországban, az államháztartás pedig nyolc évnyi többlet után került először mínuszba. A recesszió nagysága így is egy kicsivel jobb, mint amire az elemzők számítottak.","shortLead":"Tíz év után lett újra recesszió Németországban, az államháztartás pedig nyolc évnyi többlet után került először...","id":"20210114_nemet_GDP_recesszio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f39aa48e-c89a-4fb6-a399-cb14f663232a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b0af54-db7a-4676-b2f6-98007be3d4f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_nemet_GDP_recesszio","timestamp":"2021. január. 14. 17:59","title":"5 százalékkal esett vissza 2020-ban a német GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"2019-nél egy kicsit alacsonyabb lett a globális átlaghőmérséklet tavaly, de így is a harmadik legmelegebb év volt, amióta csak mérik ezt. Az ENSZ-főtitkár arra figyelmeztet: nem kerültünk távolabb a klímakatasztrófától.","shortLead":"2019-nél egy kicsit alacsonyabb lett a globális átlaghőmérséklet tavaly, de így is a harmadik legmelegebb év volt...","id":"20210114_Minden_idok_harmadik_legmelegebb_eve_volt_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad6dccc-f2c2-45b9-a04c-91214b490060","keywords":null,"link":"/zhvg/20210114_Minden_idok_harmadik_legmelegebb_eve_volt_2020","timestamp":"2021. január. 14. 20:42","title":"Minden idők harmadik legmelegebb éve volt 2020","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77697de4-e80e-4b67-a1c2-4f6ba4bb3d2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Juri Ratas állította: nem tudott róla, hogy pártja miket csinál a háttérben.","shortLead":"Juri Ratas állította: nem tudott róla, hogy pártja miket csinál a háttérben.","id":"20210113_korrupcio_botrany_juri_ratas_eszt_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77697de4-e80e-4b67-a1c2-4f6ba4bb3d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cfa13c-52e6-40ef-ab69-4287932c515b","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_korrupcio_botrany_juri_ratas_eszt_miniszterelnok","timestamp":"2021. január. 13. 15:11","title":"Pártja korrupciós ügye miatt lemondott az észt miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]