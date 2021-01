Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcb32594-1381-47af-ab0d-e92dc730caef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Furcsa bejegyzések még nincsenek, de furcsa név már feltűnt a magyar Burger King Hungary 25 ezer követővel rendelkező Instagram-csatornáján.","shortLead":"Furcsa bejegyzések még nincsenek, de furcsa név már feltűnt a magyar Burger King Hungary 25 ezer követővel rendelkező...","id":"20210117_burger_king_kungary_instagram_feltortek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcb32594-1381-47af-ab0d-e92dc730caef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b449fd2-9e74-4a7f-a3f5-ec1f0f39b64f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_burger_king_kungary_instagram_feltortek","timestamp":"2021. január. 17. 12:58","title":"Feltörték a Burger King magyar Instagram-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc6c81f-5324-4b21-a413-c3c744ed94cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korlátozások legalább február 8-ig hatályban maradnak, de a turizmus még februárban sem indulhat újra.","shortLead":"A korlátozások legalább február 8-ig hatályban maradnak, de a turizmus még februárban sem indulhat újra.","id":"20210117_Meghosszabbitjak_a_lezarast_Ausztriaban_kotelezo_az_FFP2_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc6c81f-5324-4b21-a413-c3c744ed94cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85b43b7-22f6-4115-a81b-2af00b7e87e3","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Meghosszabbitjak_a_lezarast_Ausztriaban_kotelezo_az_FFP2_maszk","timestamp":"2021. január. 17. 13:26","title":"Meghosszabbítják a lezárást Ausztriában, kötelező az FFP2 maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"7+1 sportpszichológiai lecke – valójában mindenkinek, akinek komoly célja van az életben.","shortLead":"7+1 sportpszichológiai lecke – valójában mindenkinek, akinek komoly célja van az életben.","id":"20210117_Miert_kotelezo_sportoloknak_A_vezercsel_cimu_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"456203a8-f50e-4ec2-8e45-a0f4ca8cee66","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210117_Miert_kotelezo_sportoloknak_A_vezercsel_cimu_film","timestamp":"2021. január. 17. 20:15","title":"Miért kötelező sportolóknak A vezércsel című film?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108f21b0-cbf5-4b7b-8925-3ee9ae6bdd2c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Csak az nem mindegy, mennyivel. A munkaadók hajlanak a 4 százalékra, a szakszervezetek nem engednek az 5 százalékból. A labda a kormány térfelén pattog.","shortLead":"Csak az nem mindegy, mennyivel. A munkaadók hajlanak a 4 százalékra, a szakszervezetek nem engednek az 5 százalékból...","id":"20210116_Perlusz_Laszlo_a_Fulkeben_Biztosan_no_februartol_a_minimalber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108f21b0-cbf5-4b7b-8925-3ee9ae6bdd2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81833692-0f08-4523-a6b5-1413180899d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Perlusz_Laszlo_a_Fulkeben_Biztosan_no_februartol_a_minimalber","timestamp":"2021. január. 16. 14:00","title":"Perlusz László a Fülkében: Biztosan nő februártól a minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8db24c-ef42-4d65-95aa-be7bc6feb559","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány miatt sokan dolgoznak home office-ban, ezért most jóval nehezebb felismerni a depresszióval küzdő munkatársakat. A depresszióra amúgy nem hajlamos embereket is könnyen negatív irányba tolhatja a világjárvány, ezért jelenleg még fontosabb odafigyelnünk egymásra.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt sokan dolgoznak home office-ban, ezért most jóval nehezebb felismerni a depresszióval küzdő...","id":"remotivextra_20210118_5_jel_depresszios_kollega_munkahely_stressz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e8db24c-ef42-4d65-95aa-be7bc6feb559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7549e18f-2b47-4e55-8ffd-6bd9bc395a71","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20210118_5_jel_depresszios_kollega_munkahely_stressz","timestamp":"2021. január. 18. 07:30","title":"5 jel, amiből felismerhetjük a depressziós kollégát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Árpád fejedelem útján lángolt a busz.","shortLead":"Az Árpád fejedelem útján lángolt a busz.","id":"20210118_Kigyulladt_egy_busz_Obudan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41938e7-52d3-4df4-9e31-672dea651960","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_Kigyulladt_egy_busz_Obudan","timestamp":"2021. január. 18. 08:08","title":"Kigyulladt egy busz Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9aa7a6-00df-47f8-916f-23238eda8ccf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Lukács Ferenc Pekingből nyilatkozott az M1-nek, azt mondta: a vakcina biztonságos körülmények között készül, a hatásossága azonban „még további vizsgálatokat igényel”.","shortLead":"Lukács Ferenc Pekingből nyilatkozott az M1-nek, azt mondta: a vakcina biztonságos körülmények között készül...","id":"20210118_ogyei_lukacs_ferenc_kinai_vakcina_sinopharm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b9aa7a6-00df-47f8-916f-23238eda8ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5ce653-f615-4eab-9286-2c3760fd9720","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_ogyei_lukacs_ferenc_kinai_vakcina_sinopharm","timestamp":"2021. január. 18. 09:30","title":"Az OGYÉI ellenőre szerint a kínai vakcina hatásosságát még vizsgálni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a31107-150b-4dce-8c26-384e6d03903a","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Egyre több jel mutat arra, hogy az elektromos autók meghajtásában a – lítiumalapú – szilárdtest akkumulátorok hozhatják el az áttörést.","shortLead":"Egyre több jel mutat arra, hogy az elektromos autók meghajtásában a – lítiumalapú – szilárdtest akkumulátorok hozhatják...","id":"202102__akkumulatortrendek__kicselezett_dendritek__wattorak_nyomaban__utcahosszal_vezetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31a31107-150b-4dce-8c26-384e6d03903a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f07f47c-4c51-46f4-bf8d-8ed0cf6ed3ea","keywords":null,"link":"/360/202102__akkumulatortrendek__kicselezett_dendritek__wattorak_nyomaban__utcahosszal_vezetnek","timestamp":"2021. január. 17. 11:00","title":"Hamarosan eldől, melyik fajta akkumulátoré a jövő az e-autókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]