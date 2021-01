Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Belgiumban továbbra is 2 ezer új fertőzöttet regisztrálnak naponta.","shortLead":"Belgiumban továbbra is 2 ezer új fertőzöttet regisztrálnak naponta.","id":"20210118_Belgium_Idosotthon_koronavirus_brit_mutacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd8a752-cdfe-4c90-acb9-178d667c1445","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Belgium_Idosotthon_koronavirus_brit_mutacio","timestamp":"2021. január. 18. 21:36","title":"Egy nap alatt négyen meghaltak egy belga idősotthonban, miután megjelent a koronavírus brit mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088d4e7d-252e-4335-a91a-4a78cb792f9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az már egy ideje közismert, hogy kijelző alatti kameratechnológián dolgozik a Samsung. A legújabb hírek szerint és az elvárások dacára először nem okostelefonban mutatkozna be a dél-koreaiak megoldása.","shortLead":"Az már egy ideje közismert, hogy kijelző alatti kameratechnológián dolgozik a Samsung. A legújabb hírek szerint és...","id":"20210117_samsung_blade_bezel_notebook_kepernyo_alatti_kameraval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=088d4e7d-252e-4335-a91a-4a78cb792f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7e5367-a1a5-4500-8617-d6e20a87c1b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_samsung_blade_bezel_notebook_kepernyo_alatti_kameraval","timestamp":"2021. január. 17. 08:03","title":"Újítás a notebookoknál: láthatatlan kamerát tenne a képernyőbe a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240c2e6d-6de7-4356-a6c0-09a950f70b3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyetlen egyszerű ábra, melynek láttán 90 éve és ma is mindenki egyből megérti az aerodinamika lényegét.","shortLead":"Egyetlen egyszerű ábra, melynek láttán 90 éve és ma is mindenki egyből megérti az aerodinamika lényegét.","id":"20210117_zsenialis_reklam_1930bol_az_autok_aramvonalassagarol_tatra_77","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=240c2e6d-6de7-4356-a6c0-09a950f70b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7751d092-e93f-4d09-9406-a1b3dd150810","keywords":null,"link":"/cegauto/20210117_zsenialis_reklam_1930bol_az_autok_aramvonalassagarol_tatra_77","timestamp":"2021. január. 17. 06:41","title":"Zseniális reklám az 1930-as évekből az autók áramvonalasságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kétjegyű számot enged a honlap egyelőre.","shortLead":"Csak kétjegyű számot enged a honlap egyelőre.","id":"20210118_vakcina_regisztracio_nyugdijasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f052b3-83ea-4419-b06c-a74c396a2cea","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_vakcina_regisztracio_nyugdijasok","timestamp":"2021. január. 18. 09:00","title":"99 éves kor felett nem lehet online regisztrálni vakcinára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343a7e34-4104-4a9d-8a56-beb958186ace","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koronavírus esetén nem tartja jó ötletnek, hogy elölt kórokozót juttatnak a szervezetbe. ","shortLead":"Koronavírus esetén nem tartja jó ötletnek, hogy elölt kórokozót juttatnak a szervezetbe. ","id":"20210117_duda_erno_virus_kinai_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=343a7e34-4104-4a9d-8a56-beb958186ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280be15e-8775-4988-9362-d966dad889bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_duda_erno_virus_kinai_vakcina","timestamp":"2021. január. 17. 19:12","title":"Virológus: Nagyon kevés megbízható információ van a kínai vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kutatás szerint jelentősen kevesebb hamis – azaz bizonyítékkal nem alátámasztott, gyakran a bizonyítékoknak kifejezetten ellentmondó – információ kering az elnökválasztásról, mióta Donald Trumpot és álhírterjesztő szövetségeseit eltüntették az internetről.","shortLead":"Egy amerikai kutatás szerint jelentősen kevesebb hamis – azaz bizonyítékkal nem alátámasztott, gyakran...","id":"20210118_donald_trump_twitter_facebook_kozossegi_media_dezinformacio_hamis_informacio_amerikai_elnokvalasztas_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8209edf5-711a-4efd-8abd-9ec48b087e72","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_donald_trump_twitter_facebook_kozossegi_media_dezinformacio_hamis_informacio_amerikai_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2021. január. 18. 10:33","title":"Számok bizonyítják: sokkal kevesebb az internetes dezinformáció, mióta Trump nem twitterezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058414db-c5aa-4134-8fd1-d2f40a75d317","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sípálya üzemeltetője szerint minden héten több zsáknyi szemét gyűlik össze.\r

","shortLead":"A sípálya üzemeltetője szerint minden héten több zsáknyi szemét gyűlik össze.\r

","id":"20210118_Muanyagszemet_Kekesteto_hetvege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=058414db-c5aa-4134-8fd1-d2f40a75d317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24859f46-64bd-4cc6-84f1-20a497edb08d","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_Muanyagszemet_Kekesteto_hetvege","timestamp":"2021. január. 18. 20:51","title":"Elborította a műanyagszemét a Kékestetőt a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány arra helyezte a hangsúlyt, hogy minél többen megkapják legalább az első oltást, de már így is csaknem félmillióan vannak túl a második adag beadásán is.","shortLead":"A brit kormány arra helyezte a hangsúlyt, hogy minél többen megkapják legalább az első oltást, de már így is csaknem...","id":"20210117_Mar_negymillio_adag_koronavirusvakcinat_adtak_be_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bcf578-d7cb-4273-8625-630fc5e7efcc","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Mar_negymillio_adag_koronavirusvakcinat_adtak_be_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2021. január. 17. 08:55","title":"Már négymillió adag koronavírus-vakcinát adtak be az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]