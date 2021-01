Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a6a091c-1f9f-4d1d-9714-dec076756bf4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Joe Biden január 20-án, az Egyesült Államok új elnökeként valószínűleg élete egyik legfontosabb beszédét fogja elmondani sokmilliós közönség előtt. A mondatokat és a szavakat pedig egy dadogó ember minden küzdelmével fogja majd egybefűzni. Joe Biden életét ugyanis végigkísérte a dadogás.","shortLead":"Joe Biden január 20-án, az Egyesült Államok új elnökeként valószínűleg élete egyik legfontosabb beszédét fogja...","id":"20210119_Joe_Bident_a_dadogasa_is_elkiseri_az_elnoki_beiktatasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a6a091c-1f9f-4d1d-9714-dec076756bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7014f678-f176-44b7-9c68-7b0ce5860353","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Joe_Bident_a_dadogasa_is_elkiseri_az_elnoki_beiktatasra","timestamp":"2021. január. 19. 20:00","title":"Joe Bident a dadogása is elkíséri az elnöki beiktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e2b7c3-8559-44a6-a056-f946f615bcd4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyar idő szerint 17 órakor érkezett meg a washingtoni Capitoliumra Joe Biden, alig egy órával később pedig beiktatták az Egyesült Államok 46. elnökének. A ceremóniát idén a koronavírus-járvány miatt nem követhették tömegek, de nemcsak a nézők, hanem Donald Trump leköszönő elnök sem volt ott, a ceremónián csak a távozó alelnök, Mike Pence vett részt. Washington központja is egy katonák által megszállt város képét mutatja, a Nemzeti Gárda mintegy 25 ezer tagja vigyáz a rendre, miután a távozó Trump hívei január 6-án megrohamozták a Capitoliumot. ","shortLead":"Magyar idő szerint 17 órakor érkezett meg a washingtoni Capitoliumra Joe Biden, alig egy órával később pedig beiktatták...","id":"20210120_Trump_Biden_elnoki_beiktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11e2b7c3-8559-44a6-a056-f946f615bcd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8282ac2-f827-4a34-a24c-d5b1a776a82f","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_Trump_Biden_elnoki_beiktatas","timestamp":"2021. január. 20. 11:01","title":"Joe Biden letette a hivatali esküt - minden hír az elnöki beiktatásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a12935cb-8646-4a1e-ab9a-b58e5eab6b88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Levideózták a színészt, amint az autójában ülve megkapta az oltást. A Terminátor klasszikus sorát idézte közben.","shortLead":"Levideózták a színészt, amint az autójában ülve megkapta az oltást. A Terminátor klasszikus sorát idézte közben.","id":"20210121_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_schwarzenegger_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a12935cb-8646-4a1e-ab9a-b58e5eab6b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd336de-79a3-44b9-9e72-7e247208abc7","keywords":null,"link":"/elet/20210121_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_schwarzenegger_usa","timestamp":"2021. január. 21. 12:20","title":"A Terminátort idézve hív oltásra Arnold Schwarzenegger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c4537b-a1b4-4662-b235-82e0d544e282","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy gigantikus méretű dinoszaurusz maradványait tárták fel Argentínában; a szakértők szerint ez lehet az egyik legnagyobb élőlény, amely valaha élt a Földön.","shortLead":"Egy gigantikus méretű dinoszaurusz maradványait tárták fel Argentínában; a szakértők szerint ez lehet az egyik...","id":"20210121_dinocsontvaz_dinoszaurusz_argentina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1c4537b-a1b4-4662-b235-82e0d544e282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6024a706-769d-43a2-917f-dc23577ae318","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_dinocsontvaz_dinoszaurusz_argentina","timestamp":"2021. január. 21. 19:03","title":"Gigantikus dinó csontvázát találták meg Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A milliárdos befektető a német üzleti körök lapjának számító Handelsblattban tette közzé átformált elképzelését.","shortLead":"A milliárdos befektető a német üzleti körök lapjának számító Handelsblattban tette közzé átformált elképzelését.","id":"20210120_handelsblatt_soros_orokkotveny_modositva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4879633b-547c-4722-ae20-35ee77fe0515","keywords":null,"link":"/360/20210120_handelsblatt_soros_orokkotveny_modositva","timestamp":"2021. január. 20. 07:30","title":"Soros György az EU helyett most a tagállamoknak javasolja az örökkötvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8b8785-a18f-45c4-81d4-a7c099d858f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedden tartottak plénumot a Pécsi Tudományegyetem hallgatói és alkalmazottai, hogy kinyilvánítsák véleményüket a modellváltásról.\r

\r

","shortLead":"Kedden tartottak plénumot a Pécsi Tudományegyetem hallgatói és alkalmazottai, hogy kinyilvánítsák véleményüket...","id":"20210120_A_PTE_hallgatoi_es_alkalmazottai_elutasitjak_a_modellvaltast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca8b8785-a18f-45c4-81d4-a7c099d858f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8908ba9a-9477-4c54-9007-b5c46f8d6027","keywords":null,"link":"/elet/20210120_A_PTE_hallgatoi_es_alkalmazottai_elutasitjak_a_modellvaltast","timestamp":"2021. január. 20. 14:31","title":"A PTE hallgatói és alkalmazottai elutasítják a modellváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Bírósághoz fordul a Labrisz Egyesület a Fővárosi Kormányhivatal által hozott, szerintük diszkriminatív döntés miatt. A Meseország mindenkié című könyv elleni fogyasztóvédelmi határozat érthetetlen, annak értelmében akár Shakespeare-re, a Grimm-mesékre, a Dekameronra és a világirodalom 70 százalékára címkéket kellene ragasztani – mondják a lapunk által megkérdezett szakértők.","shortLead":"Bírósághoz fordul a Labrisz Egyesület a Fővárosi Kormányhivatal által hozott, szerintük diszkriminatív döntés miatt...","id":"20210120_Meseorszagugy_Ilyen_erovel_vicces_kedvu_fiatalok_feljelenthetnek_a_Macbethet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c59cb2-50ef-4cc2-a5ce-57a758b2d9cb","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Meseorszagugy_Ilyen_erovel_vicces_kedvu_fiatalok_feljelenthetnek_a_Macbethet","timestamp":"2021. január. 20. 06:30","title":"Meseország-ügy: Ilyen erővel vicces fiatalok feljelenthetnék a Macbethet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e77704f6-94db-4d7c-9a19-5e9ca5e2926e","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tovább eszkalálódik az Őr utcai társasház helyzete: miközben a szomszédban építkezés zajlik, több lakónak is szinte lakhatatlanná vált a lakása. Az építtető független szakértői véleményre hivatkozva azt mondja: a ház állapota már az építkezés előtt is rossz volt.","shortLead":"Tovább eszkalálódik az Őr utcai társasház helyzete: miközben a szomszédban építkezés zajlik, több lakónak is szinte...","id":"20210120_or_utca_ingatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e77704f6-94db-4d7c-9a19-5e9ca5e2926e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5915a7-7fff-4e79-8dc5-022c24ce32ab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210120_or_utca_ingatlan","timestamp":"2021. január. 20. 14:00","title":"Veszélyessé váltak egy józsefvárosi ház lakásai: a lakók szerint egy építkezés, az építtető szerint a ház alapállapota miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]