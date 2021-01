Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9c8198f-91a6-49d7-9ad4-0c53ef3785a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan súlyos tüdőgyulladást okozott a betegség egy várandós nőnél, hogy császármetszésre szorult, de a gépi lélegeztetés nem segített rajta, ezért műtüdőre kapcsolták. A Semmelweis Egyetem tudomása szerint Közép-Európában ez volt az első alkalom, hogy így mentették meg egy koronavírusos beteg életét.","shortLead":"Olyan súlyos tüdőgyulladást okozott a betegség egy várandós nőnél, hogy császármetszésre szorult, de a gépi...","id":"20210121_koronavirus_kismama_intenziv_kezeles_mutudo_ECMA_Semmelweis_Egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9c8198f-91a6-49d7-9ad4-0c53ef3785a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d624d908-01c8-4b96-be48-6218af314334","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_koronavirus_kismama_intenziv_kezeles_mutudo_ECMA_Semmelweis_Egyetem","timestamp":"2021. január. 21. 09:28","title":"Műtüdővel mentették meg egy koronavírusos kismama életét, 69 nap után került ki az intenzívről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd614f7-7c2c-472c-8c8e-c1429fe67c42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi „szárnyas nyílvessző” teljesen megújulna.","shortLead":"A jelenlegi „szárnyas nyílvessző” teljesen megújulna.","id":"20210123_Megujul_a_Skoda_emblemaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dd614f7-7c2c-472c-8c8e-c1429fe67c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"932cf169-ed82-4e4c-917e-3769063825be","keywords":null,"link":"/cegauto/20210123_Megujul_a_Skoda_emblemaja","timestamp":"2021. január. 23. 08:55","title":"Megváltozhat a Skoda százéves emblémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977e68c6-84e5-40e8-a411-002d93415aa8","c_author":"Szauer Tamás","category":"360","description":"A Boston Consulting Group stratégiai tanácsadó globális vezérigazgatója a davosi Világgazdasági Fórumot megelőzően adott csoportos interjút több európai újságnak, köztük a HVG-nek is. A korábban Donald Trump tanácsadójaként is szolgáló Rich Lessert kérdeztük a koronavírusról, fenntarthatóságról és a munka jövőjéről is.","shortLead":"A Boston Consulting Group stratégiai tanácsadó globális vezérigazgatója a davosi Világgazdasági Fórumot megelőzően...","id":"20210122_Rich_Lesser_Szenadot_mindenhova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=977e68c6-84e5-40e8-a411-002d93415aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38978f6-8aea-4a6f-812a-ab94196c0806","keywords":null,"link":"/360/20210122_Rich_Lesser_Szenadot_mindenhova","timestamp":"2021. január. 22. 15:30","title":"Rich Lesser: Szénadót mindenhova!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbee3e55-dd4d-48ab-b2b3-976af96bd7f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Eredményes volt a Bahart közbeszerzése, egy felvidéki vállalat nyert.","shortLead":"Eredményes volt a Bahart közbeszerzése, egy felvidéki vállalat nyert.","id":"20210121_Komp_katamaran_kozbeszerzes_Balaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbee3e55-dd4d-48ab-b2b3-976af96bd7f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3e2247-1f65-4416-8480-8c815faf8838","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Komp_katamaran_kozbeszerzes_Balaton","timestamp":"2021. január. 21. 17:05","title":"5,7 milliárdért gyártanak új kompokat és katamaránokat a Balatonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs tudomása a fővárosi önkormányzatnak olyan idősotthonról, ahol a járvány erősebben jelen lenne.","shortLead":"Nincs tudomása a fővárosi önkormányzatnak olyan idősotthonról, ahol a járvány erősebben jelen lenne.","id":"20210121_kiss_ambrus_teszteles_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1de502-3e5d-4b46-983a-fc94524ac181","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_kiss_ambrus_teszteles_budapest","timestamp":"2021. január. 21. 19:56","title":"Főpolgármester-helyettes a budapesti tesztelésekről: 21 ezerből 816 volt pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108c4ea1-a17c-4370-98c6-27c2e2d40c72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Neve alapján nem sokat mond a Simple Search nevű böngészőbővítmény, de aki feltelepíti, igen hasznos eszközhöz jut vele: úgy kereshet a Google-ön, ahogy a régi időkben, felesleges ablakok és ajánlatok nélkül.","shortLead":"Neve alapján nem sokat mond a Simple Search nevű böngészőbővítmény, de aki feltelepíti, igen hasznos eszközhöz jut...","id":"20210123_google_kereses_bovitmeny_firefox_chrome_bongeszo_simple_search","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=108c4ea1-a17c-4370-98c6-27c2e2d40c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f37c6c-fcac-4d1d-8d09-74c28b600215","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_google_kereses_bovitmeny_firefox_chrome_bongeszo_simple_search","timestamp":"2021. január. 23. 08:03","title":"Ezzel a bővítménnyel még egyszerűbben kereshet a Google-ben, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aef9e5c-392e-43be-93ce-d8238512d51b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Védelem alá került a vidéki zajok és szagok alkotta érzékszervi örökség. „A vidéki élethez el kell fogadni néhány kellemetlenséget is” – indokolta a vidékfejlesztési államtitkár.","shortLead":"Védelem alá került a vidéki zajok és szagok alkotta érzékszervi örökség. „A vidéki élethez el kell fogadni néhány...","id":"20210122_Torveny_vedi_a_tehentragya_szagat_es_a_kakaskukorekolast_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aef9e5c-392e-43be-93ce-d8238512d51b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20fee41-ec39-4cea-885b-1f549840ee06","keywords":null,"link":"/kultura/20210122_Torveny_vedi_a_tehentragya_szagat_es_a_kakaskukorekolast_Franciaorszagban","timestamp":"2021. január. 22. 15:26","title":"Törvény védi a tehéntrágya szagát és a kakaskukorékolást Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha nem is a legegyszerűbb módon, de legalább az ügyintézési díjat megúszhatjuk. ","shortLead":"Ha nem is a legegyszerűbb módon, de legalább az ügyintézési díjat megúszhatjuk. ","id":"20210121_Alapbol_kozel_1500_forint_ha_javitani_akarunk_valamit_az_ematrican_de_van_ingyenes_megoldas_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d966219f-3962-4006-a8dc-bb6870ed224e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_Alapbol_kozel_1500_forint_ha_javitani_akarunk_valamit_az_ematrican_de_van_ingyenes_megoldas_is","timestamp":"2021. január. 21. 13:21","title":"Közel 1500 forint, ha utólag javítani akarunk egy adatot az e-matricán, de van ingyenes megoldás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]