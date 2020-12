Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"748ca598-692a-4969-b029-ee1ee8ae0a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EMMI államtitkára az operatív törzs szerdai tájékoztatóján közölte, jelen állás szerint a középiskolások is visszatérhetnek az osztálytermekbe. ","shortLead":"Az EMMI államtitkára az operatív törzs szerdai tájékoztatóján közölte, jelen állás szerint a középiskolások is...","id":"20201216_Maruzsa_optorzs_teszteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=748ca598-692a-4969-b029-ee1ee8ae0a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284bbddf-5735-4415-bbae-abbf5ec15ce9","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Maruzsa_optorzs_teszteles","timestamp":"2020. december. 16. 12:33","title":"Maruzsa: A téli szünet végén ismét tesztelik a tanárokat, a középiskolásoknak január 11-én kezdődik a normál oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0546556-e693-45ce-b78e-224f8d54d213","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"A történelem legnagyobb drogbárójáról, az 1993-ban menekülés közben lelőtt Juan Pablo Escobarról született már sorozat, mozifilm és rengeteg könyv is, de a rendőri munkát felügyelő Javier Peña és Steve Murphy ígérete szerint elsőként állít emléket a történet valódi hőseinek. Az Escobar lelövésével végződő történet most magyarul is olvasható, mi pedig az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) két egykori ügynökével beszélgettünk arról, visszanézve látják-e értelmét a harcuknak, mit szólnak az egyre liberálisabb drogtörvényekhez, és zavarja-e őket, ha Pablo Escobart látják egy pólón. Interjú a Vadászat Pablo Escobarra szerzőivel.","shortLead":"A történelem legnagyobb drogbárójáról, az 1993-ban menekülés közben lelőtt Juan Pablo Escobarról született már sorozat...","id":"20201217_javier_pena_steve_murphy_escobar_kokain_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0546556-e693-45ce-b78e-224f8d54d213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa1560a-89ab-49a0-9085-8e7edafd1d49","keywords":null,"link":"/elet/20201217_javier_pena_steve_murphy_escobar_kokain_interju","timestamp":"2020. december. 17. 16:00","title":"\"Akik még mindig imádják Pablo Escobart, nem látták a felrobbantott embereket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Októberben befejeződött egyéves északi-sarki expedíciója után december 20-án az Antarktiszra indul a Polarstern német kutatóhajó – jelentett be az Alfred Wegener Sarkkutatóintézet.","shortLead":"Októberben befejeződött egyéves északi-sarki expedíciója után december 20-án az Antarktiszra indul a Polarstern német...","id":"20201215_polarstern_kutatohajo_antarktiszra_indul_neumayer_3_kutatoallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e73179-2f88-4ec8-8b67-86119e8b8b78","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_polarstern_kutatohajo_antarktiszra_indul_neumayer_3_kutatoallomas","timestamp":"2020. december. 15. 20:33","title":"Vasárnap elindul az Antarktiszra a Polarstern kutatóhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17fec2d8-33dc-4018-bb21-ceb3f0a3d3d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a telefonok láthatók el okosfunkciókkal. Megfelelő panel segítségével egy önműködő ajtó is izgalmassá tehető.","shortLead":"Nem csak a telefonok láthatók el okosfunkciókkal. Megfelelő panel segítségével egy önműködő ajtó is izgalmassá tehető.","id":"20201216_lg_oled_kepernyo_kijelzo_ajto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17fec2d8-33dc-4018-bb21-ceb3f0a3d3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7972c8f3-e748-4fbf-8ce3-831c4257863d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_lg_oled_kepernyo_kijelzo_ajto","timestamp":"2020. december. 16. 10:03","title":"Az LG új találmánya: az átlátszó ajtó, ami egyúttal képernyő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő a Facebookon reagált.","shortLead":"A képviselő a Facebookon reagált.","id":"20201216_Deutsch_a_jogfosztas_utan_En_szeretem_a_Neppartot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428c381d-9a37-4c2b-9042-57d26934e7a9","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Deutsch_a_jogfosztas_utan_En_szeretem_a_Neppartot","timestamp":"2020. december. 16. 22:44","title":"Deutsch a jogfosztás után: Én szeretem a Néppártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ec0103-f0e3-475d-a433-19144754bd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple egyik új szabadalmában azt magyarázza el, miként alkotná meg a matt fekete készülékek felszínét.","shortLead":"Az Apple egyik új szabadalmában azt magyarázza el, miként alkotná meg a matt fekete készülékek felszínét.","id":"20201216_apple_macbook_matt_fekete_szin_eloxalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40ec0103-f0e3-475d-a433-19144754bd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf36b823-4ef2-48da-b84f-e7d94c03afee","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_apple_macbook_matt_fekete_szin_eloxalas","timestamp":"2020. december. 16. 11:03","title":"Új irányon gondolkodik az Apple, jöhetnek a fekete MacBookok, iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ebfde8c-6ef1-4bc0-95cb-4298bdd4c761","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Továbbra sem kőkemény terepjáró az X7-es, de már sokkal több egyszerű szabadidőautónál.","shortLead":"Továbbra sem kőkemény terepjáró az X7-es, de már sokkal több egyszerű szabadidőautónál.","id":"20201216_650_loero_es_terepgumi_morcositott_bmw_x7_erkezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ebfde8c-6ef1-4bc0-95cb-4298bdd4c761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e1449e-4637-4acf-a25f-c45f7d0431d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_650_loero_es_terepgumi_morcositott_bmw_x7_erkezett","timestamp":"2020. december. 16. 09:21","title":"650 lóerő és terepgumi: egyedien tuningolt BMW X7 érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b2a7e3-0dd7-4e26-bd09-6053b2e0033d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új, amerikai szövetségi adatokat feldolgozó tanulmány szerint a Covid-19-ben szenvedő betegek esetében többször volt szükség a lélegzés támogatására, intenzív osztályon való ápolásra, hosszabb kórházi tartózkodásra, és csaknem ötször nagyobb volt az elhalálozás kockázata, mint az influenzával ápoltak esetében.","shortLead":"Egy új, amerikai szövetségi adatokat feldolgozó tanulmány szerint a Covid-19-ben szenvedő betegek esetében többször...","id":"20201217_covid_19_koronavirus_jarvany_halalozasi_kockazat_influenza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7b2a7e3-0dd7-4e26-bd09-6053b2e0033d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e362cf0-60a9-4464-a3c6-0297434c6292","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_covid_19_koronavirus_jarvany_halalozasi_kockazat_influenza","timestamp":"2020. december. 17. 15:50","title":"A Covid ötször halálosabb az influenzánál egy amerikai kutatás szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]