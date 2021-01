Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"830f7fd8-fb2a-40aa-869d-cbb540896c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat férfival szemben emeltek vádat.","shortLead":"Hat férfival szemben emeltek vádat.","id":"20210125_hasis_amfetamin_automoso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=830f7fd8-fb2a-40aa-869d-cbb540896c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57549cba-bee2-4fe3-89ca-858dac194194","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_hasis_amfetamin_automoso","timestamp":"2021. január. 25. 10:54","title":"Automosónál árulták az amfetamint és a hasist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az évértékelő beszédében jelentette be a pártelnök, hogy vállalja a megmérettetést.","shortLead":"Az évértékelő beszédében jelentette be a pártelnök, hogy vállalja a megmérettetést.","id":"20210125_jakab_peter_miniszterelnok_jelolt_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccda260-b99b-4051-8842-5858f659dc30","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_jakab_peter_miniszterelnok_jelolt_elovalasztas","timestamp":"2021. január. 25. 19:36","title":"Jakab Péter indul a miniszterelnök-jelölti előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59f8453-3778-4ea3-8351-425ae1b8ec44","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rendőrök verték szét a tiltakozást.","shortLead":"Rendőrök verték szét a tiltakozást.","id":"20210124_Hollandiai_fiatalok_felgyujtottak_egy_tesztkozpontot_tiltakozasul_a_kijarasi_tilalom_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b59f8453-3778-4ea3-8351-425ae1b8ec44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd7c788-b4d5-496e-86d9-d00659d7494d","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Hollandiai_fiatalok_felgyujtottak_egy_tesztkozpontot_tiltakozasul_a_kijarasi_tilalom_ellen","timestamp":"2021. január. 24. 21:48","title":"Hollandiai fiatalok felgyújtottak egy tesztközpontot, tiltakozásul a kijárási tilalom ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Senki sem sérült meg a rablás során. A rendőrség két férfit vett őrizetbe. ","shortLead":"Senki sem sérült meg a rablás során. A rendőrség két férfit vett őrizetbe. ","id":"20210125_Fegyveres_rablas_Szekesfehervaron_uzlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dceaab5e-cc2a-4fba-bf55-6664bbba7a33","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Fegyveres_rablas_Szekesfehervaron_uzlet","timestamp":"2021. január. 25. 15:42","title":"Fegyverrel raboltak ki egy üzletet Székesfehérváron, lövés is dördült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Importként kezel minden, az Egyesült Királyságból érkező vagy oda küldött csomagot a Magyar Posta, így aztán változott az is, hogy küldhetünk levelet. ","shortLead":"Importként kezel minden, az Egyesült Királyságból érkező vagy oda küldött csomagot a Magyar Posta, így aztán változott...","id":"20210125_Magyar_Posta_Igy_valtozott_a_csomagkuldes_es_feladas_az_Egyesult_Kiralysaggal_a_Brexit_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a91448-6400-457d-97d8-7554e10931b2","keywords":null,"link":"/kkv/20210125_Magyar_Posta_Igy_valtozott_a_csomagkuldes_es_feladas_az_Egyesult_Kiralysaggal_a_Brexit_miatt","timestamp":"2021. január. 25. 13:57","title":"Bonyolultabb, drágább és lassabb is lett a csomagküldés az EU és az Egyesült Királyság között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a836e073-6bd7-4d45-bbda-881f9518b3ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A városban jelenleg sincs profi elsőosztályú teremsport, ahogy azt sem tudni, mennyibe fog kerülni az aréna üzemeltetése az önkormányzatnak.","shortLead":"A városban jelenleg sincs profi elsőosztályú teremsport, ahogy azt sem tudni, mennyibe fog kerülni az aréna...","id":"20210125_nagykanizsa_sportarena","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a836e073-6bd7-4d45-bbda-881f9518b3ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3b6fd3-5229-47ad-88a6-4a601202a2e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_nagykanizsa_sportarena","timestamp":"2021. január. 25. 08:51","title":"Azt sem tudni, ki használja majd a 15 milliárdos sportcsarnokot Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"788942e7-c943-4cbf-9bfa-b51b9af9b21d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sándor L. István Szabadságszigetek című munkája Fodor Tamás és a Stúdió „K” történetét idézi fel 1978-ig.","shortLead":"Sándor L. István Szabadságszigetek című munkája Fodor Tamás és a Stúdió „K” történetét idézi fel 1978-ig.","id":"202103_konyv__kozosseg_sandor_l_istvan_szabadsagszigetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=788942e7-c943-4cbf-9bfa-b51b9af9b21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a4f982-b6e7-4f75-b885-bc7cce4702dd","keywords":null,"link":"/360/202103_konyv__kozosseg_sandor_l_istvan_szabadsagszigetek","timestamp":"2021. január. 24. 16:15","title":"Utazás az 1960-as, 1970-es évek hazai „másszínházi” világában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d90b41-142f-46c7-b40f-4509183b48fb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Jelentős bevételkieséseket okozott az állami költségvetésnek a járvány és a válság, csak áfában 300 milliárd volt a mínusz. De nem ettől borult fel teljesen, hanem a kormány sokszor vitatható célú, féktelen pénzszórásától. A külügy büdzséje például közel négyszeresére hízott, Orbán kabinetirodájáé több mint kétszeresére.","shortLead":"Jelentős bevételkieséseket okozott az állami költségvetésnek a járvány és a válság, csak áfában 300 milliárd volt...","id":"20210126_2020_kozponti_koltsegvetes_hiany_fejezetek_allamkincstar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5d90b41-142f-46c7-b40f-4509183b48fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b366709-71c9-4581-bd66-eb0d32b6ee72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_2020_kozponti_koltsegvetes_hiany_fejezetek_allamkincstar","timestamp":"2021. január. 26. 06:30","title":"Íme, a kormány árnyékköltségvetése: így jött össze az 5 ezer milliárd forintos hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]