Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85cd56fb-3f86-403b-8212-cab9e5eaf173","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Abban a körzetben indul Szabó Szabolcs, ahol Németh Szilárdot már kétszer megverte az országgyűlési választásokon.","shortLead":"Abban a körzetben indul Szabó Szabolcs, ahol Németh Szilárdot már kétszer megverte az országgyűlési választásokon.","id":"20210126_Szabo_Szabolcs_Momentum_elovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85cd56fb-3f86-403b-8212-cab9e5eaf173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec0dfb2-03ef-4d5d-91b7-11aae796b6c0","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_Szabo_Szabolcs_Momentum_elovalasztas","timestamp":"2021. január. 26. 13:10","title":"Szabó Szabolcs a Momentum színeiben indul az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dfe41ab-d159-44f5-9ec8-f2e992208891","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásos figurák mellett különleges csempék és egy mobilos alkalmazás is társul ahhoz a készlethez, amit márciusban dobhat piacra a Lego.","shortLead":"A szokásos figurák mellett különleges csempék és egy mobilos alkalmazás is társul ahhoz a készlethez, amit márciusban...","id":"20210126_lego_vidiyo_jatek_zene_videoklip_universal_music_group","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dfe41ab-d159-44f5-9ec8-f2e992208891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad1d05c-4e5f-49a0-b985-bd1570c8cab0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_lego_vidiyo_jatek_zene_videoklip_universal_music_group","timestamp":"2021. január. 26. 19:03","title":"Különleges készletet dob piacra a Lego, videoklipet készíthetnek vele a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02f54e0-f0f5-438a-9153-0205170eb227","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az On the Spot filmjében Auschwitzba, Jeruzsálembe és Budapestre is elmegy a haláltáborban született Orosz Angéla, illetve lánya. Közben feltárulnak kapcsolatuk ellentmondásai, amelyekről nem ők tehetnek.\r

\r

","shortLead":"Az On the Spot filmjében Auschwitzba, Jeruzsálembe és Budapestre is elmegy a haláltáborban született Orosz Angéla...","id":"202103_film__orokolt_traumak_szuletesi_helye_auschwitz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e02f54e0-f0f5-438a-9153-0205170eb227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e26752-871c-45e6-a72b-d2300d4617cd","keywords":null,"link":"/360/202103_film__orokolt_traumak_szuletesi_helye_auschwitz","timestamp":"2021. január. 26. 10:00","title":"Születési helye: Auschwitz - Film nemzedékeken át öröklődő rémálmokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Utoljára december közepén volt ennyire alacsony az új esetek száma.","shortLead":"Utoljára december közepén volt ennyire alacsony az új esetek száma.","id":"20210125_koronavirus_egyesult_kiralysag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93450665-ac22-4cae-abb9-d4d15dd1c255","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_koronavirus_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. január. 25. 20:53","title":"Nagyot csökkent az új fertőzöttek száma az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olasz adatvédelmi hatóság február 15-ig blokkolja a TikTok elérését minden olyan kiskorú felhasználó számára, akik nem igazolják, hogy betöltötték a 13. életévüket.","shortLead":"Az olasz adatvédelmi hatóság február 15-ig blokkolja a TikTok elérését minden olyan kiskorú felhasználó számára, akik...","id":"20210125_tiktok_blackout_challenge_kihivas_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad2f182-92d2-4740-b3c9-b553b46bc6c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_tiktok_blackout_challenge_kihivas_olaszorszag","timestamp":"2021. január. 25. 18:03","title":"Blokkolja az olasz hatóság a gyerekeknek a TikTokot, miután meghalt egy 10 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Lehet, hogy csak márciustól kapják az ígért megemelt bért az orvosok, és közülük is csak azok, akik az új jogviszonyt vállalják. Legalábbis ez terjedt el az érintettek között a Magyar Orvosi Kamara szerint. Az orvosképző egyetemek alapítványi átalakítása pedig egy újabb csavar az amúgy sem egyszerű történetben.","shortLead":"Lehet, hogy csak márciustól kapják az ígért megemelt bért az orvosok, és közülük is csak azok, akik az új jogviszonyt...","id":"20210125_egeszsegugy_jogviszony_orvostorveny_beremeles_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22358d4-c6ff-4940-aa91-adfe04f663b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_egeszsegugy_jogviszony_orvostorveny_beremeles_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2021. január. 25. 16:30","title":"Az orvosok sem tudják még, mikor kapják kézbe a megemelt bért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A tárca szerint az egyik leghatékonyabb hatóanyagot olyan betegeknél lehet alkalmazni, akik nem szorulnak kórházi kezelésre.

","shortLead":"A tárca szerint az egyik leghatékonyabb hatóanyagot olyan betegeknél lehet alkalmazni, akik nem szorulnak kórházi...","id":"20210126_Bamlanivimab_koronavirus_gyogyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6bf7db-4451-4767-98a5-c34b00a236ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_Bamlanivimab_koronavirus_gyogyszer","timestamp":"2021. január. 26. 18:10","title":"Több ezer adag érkezik Magyarországra egy koronavírus elleni gyógyszerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693878a4-50b7-4ca4-b879-9b1ff3b4b199","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SuperData iparági elemzőcég szerint a CD Projekt RED videojátéka 10,2 millió példányban kelt el decemberben. A digitális eladások 80 százaléka PC-n történt.","shortLead":"A SuperData iparági elemzőcég szerint a CD Projekt RED videojátéka 10,2 millió példányban kelt el decemberben...","id":"20210126_cyberpunk_2077_digitalis_eladas_pc_jatek_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=693878a4-50b7-4ca4-b879-9b1ff3b4b199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9961a937-faf6-4657-aba7-a26e644e4153","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_cyberpunk_2077_digitalis_eladas_pc_jatek_vasarlas","timestamp":"2021. január. 26. 09:33","title":"Minden idők legjobb digitális startjával rekordot döntött a Cyberpunk 2077","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]