[{"available":true,"c_guid":"5fdd05f4-b22f-4375-8593-b549a05e6ef1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Másfél milliárd dollárért vásárolt a kriptodevizából a Tesla, és még egy fontos bejelentést tett.","shortLead":"Másfél milliárd dollárért vásárolt a kriptodevizából a Tesla, és még egy fontos bejelentést tett.","id":"20210208_elon_musk_tesla_bitcoin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd05f4-b22f-4375-8593-b549a05e6ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f8b689-e44d-4929-a7da-403b638ec94b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_elon_musk_tesla_bitcoin","timestamp":"2021. február. 08. 16:20","title":"Elon Musk most a bitcoint lökte az égbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44a36fc-9b84-4f5f-a4c6-5cfb2adcce3a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyes állatfajok akár hetven százalékkal messzebbre is kénytelenek elvándorolni az emberi tevékenységek miatt. ","shortLead":"Egyes állatfajok akár hetven százalékkal messzebbre is kénytelenek elvándorolni az emberi tevékenységek miatt. ","id":"20210209_Rosszabb_hatassal_lehetnek_a_turazok_az_allatok_elohelyeire_mint_a_fakivagas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f44a36fc-9b84-4f5f-a4c6-5cfb2adcce3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f4460c-7718-4c94-976d-88295752494b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210209_Rosszabb_hatassal_lehetnek_a_turazok_az_allatok_elohelyeire_mint_a_fakivagas","timestamp":"2021. február. 09. 09:45","title":"Rosszabb hatással lehetnek a túrázók az állatok élőhelyeire, mint a fakivágás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff085533-86b2-4a3b-91a5-f2540f38424e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Financial Times vezércikkben sürgeti, hogy a ma kezdődő eljárás során a Szenátus marasztalja el Trumpot, amiért lázadást szított a törvényhozás ellen. Az Economist szerint azonban hiába egyértelműek a bizonyítékok, a volt elnök meg fogja úszni.","shortLead":"A Financial Times vezércikkben sürgeti, hogy a ma kezdődő eljárás során a Szenátus marasztalja el Trumpot, amiért...","id":"20210209_donald_trump_lapszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff085533-86b2-4a3b-91a5-f2540f38424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db678ed-3a24-422b-8159-d87eee8d5db0","keywords":null,"link":"/360/20210209_donald_trump_lapszemle","timestamp":"2021. február. 09. 08:25","title":"A világlapok eltérően ítélik Donald Trump várható sorsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3132e2f5-05d4-48bd-9c01-36ad6a96cab9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A beszámolók szerint annyi embert vettek már őrizetbe, hogy sokan fűtetlen furgonokban töltötték az éjszakát az orosz télben.","shortLead":"A beszámolók szerint annyi embert vettek már őrizetbe, hogy sokan fűtetlen furgonokban töltötték az éjszakát az orosz...","id":"20210207_navalnij_tuntetesek_oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3132e2f5-05d4-48bd-9c01-36ad6a96cab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b3aab8-acde-4edf-8788-0dd5d43ecd07","keywords":null,"link":"/vilag/20210207_navalnij_tuntetesek_oroszorszag","timestamp":"2021. február. 07. 18:30","title":"Zacskót húztak egy Navalnij-párti tüntető fejére kihallgatáskor, de a Kreml szerint nincs elnyomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az albertirsai palackozóüzemben elsősorban ásványvizekre vannak berendezkedve, de olyan gépek is akadnak, amelyeket kimondottan üdítőitalok miatt szerzett be a korábbi tulajdonos.","shortLead":"Az albertirsai palackozóüzemben elsősorban ásványvizekre vannak berendezkedve, de olyan gépek is akadnak, amelyeket...","id":"20210208_pepsi_meszaros_lorinc_asvanyviz_palackouzem_aqua_lorenzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd7e1be-895f-4e71-a6b9-e533c11a96e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_pepsi_meszaros_lorinc_asvanyviz_palackouzem_aqua_lorenzo","timestamp":"2021. február. 08. 11:35","title":"G7: Még az is lehet, hogy Mészárosék a Pepsit fogják dobozolni a legújabb üzemükben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9cb8413-87de-48c6-81e9-6c7f51537bf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Finoman szólva sem kapkodnak az újabb iPhone-széria kompakt eszközéért a vásárlók.","shortLead":"Finoman szólva sem kapkodnak az újabb iPhone-széria kompakt eszközéért a vásárlók.","id":"20210208_apple_iphone_12_mini","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9cb8413-87de-48c6-81e9-6c7f51537bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4117cdb1-c4bc-4b6f-a76a-22e1c2173ae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_apple_iphone_12_mini","timestamp":"2021. február. 08. 11:36","title":"Nem fogy eléggé az iPhone 12 mini, leállhat a gyártásával az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b4cd45-30d0-46b7-94f0-a08f3eb43adb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katonai puccs után számos városban tüntetnek a mianmariak, eközben a koronavírus-tesztelés összeomlott.","shortLead":"A katonai puccs után számos városban tüntetnek a mianmariak, eközben a koronavírus-tesztelés összeomlott.","id":"20210209_mianmar_puccs_tuntetes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0b4cd45-30d0-46b7-94f0-a08f3eb43adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a405e93b-b39c-44b5-99d3-9740aad39595","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_mianmar_puccs_tuntetes_koronavirus","timestamp":"2021. február. 09. 10:37","title":"Gumilövedékkel, vízágyúval oszlatják a tüntető tömegeket Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kancellár maga miatt nem aggódik, ha a kitüntetése visszavonásáról döntenének, annak nem örülne, de tudomásul venné.","shortLead":"A kancellár maga miatt nem aggódik, ha a kitüntetése visszavonásáról döntenének, annak nem örülne, de tudomásul venné.","id":"20210209_Szarka_Gabor_kituntetes_SZFE_Jozsefvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46c7ddf-b494-4f43-9322-5b60ff6f431c","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Szarka_Gabor_kituntetes_SZFE_Jozsefvaros","timestamp":"2021. február. 09. 12:56","title":"Szarka Gábor a kitüntetésének lehetséges visszavonásáról: Ha ezt követjük, akkor Magyarországon nem maradnak kitüntetettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]