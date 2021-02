Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fc0b451-568d-4026-8b4e-a6776bae001d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fehér és halványrózsaszín ajándék 1500 lóerős. ","shortLead":"A fehér és halványrózsaszín ajándék 1500 lóerős. ","id":"20210216_Bugatti_Chiron_Valentin_nap_meglepetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fc0b451-568d-4026-8b4e-a6776bae001d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34a7b2b-dabe-4070-885b-b425258b33ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_Bugatti_Chiron_Valentin_nap_meglepetes","timestamp":"2021. február. 16. 14:37","title":"Bugatti Chironnal lepte meg feleségét Valentin-napra egy szupergazdag brit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df71ae7a-20da-4343-9d0b-6ba2ee8ea426","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós rosszul mérte fel az előzést, a kocsija irányíthatatlanná vált és felhajtott a járdára.","shortLead":"Az autós rosszul mérte fel az előzést, a kocsija irányíthatatlanná vált és felhajtott a járdára.","id":"20210217_A_busz_ele_vagott_utana_felrepult_a_jardara_egy_auto_Budapesten__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df71ae7a-20da-4343-9d0b-6ba2ee8ea426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff988f0-096e-41e5-b276-f5868efaac4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_A_busz_ele_vagott_utana_felrepult_a_jardara_egy_auto_Budapesten__video","timestamp":"2021. február. 17. 06:58","title":"A busz elé vágott, utána felrepült a járdára egy autó Budapesten - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az osztrák hátvéd ingyen igazolható júliustól, a Real Madrid lehet érte a befutó.","shortLead":"Az osztrák hátvéd ingyen igazolható júliustól, a Real Madrid lehet érte a befutó.","id":"20210216_Alaba_Bayern_Munchen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ec8f8e-5a70-4385-a531-a342ba677a83","keywords":null,"link":"/sport/20210216_Alaba_Bayern_Munchen","timestamp":"2021. február. 16. 14:52","title":"A szezon végén elhagyja a Bayern Münchent David Alaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Február óta vehető igénybe a lakásfelújítási támogatáshoz kapcsolható lakásfelújítási kölcsön, van olyan nagyobb bank, ahol már az első folyósítás is megtörtént. Bár egy lakáscélú jelzáloghitelről van szó, a feltételek mégis eltérnek a többi ajánlattól, hiszen az államilag támogatott konstrukciókra speciális feltételek is vonatkoznak. A Bank360.hu elemzői összefoglalták, hogy mire érdemes odafigyelni a lakásfelújítási kölcsön igénylésénél. ","shortLead":"Február óta vehető igénybe a lakásfelújítási támogatáshoz kapcsolható lakásfelújítási kölcsön, van olyan nagyobb bank...","id":"20210217_lakasfelujitasi_hitel_buktato_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427e98d0-d29b-48f9-949d-db0441ace6fc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210217_lakasfelujitasi_hitel_buktato_bank360","timestamp":"2021. február. 17. 12:42","title":"Mire kell odafigyelni a lakásfelújítási hitel igénylésénél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7953a91-bfbf-4652-ab0c-32910d675eff","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Tirolban terjed a dél-afrikai mutálódott koronavírus, a tartomány vezetői megpróbáltak ugyanúgy ellenállni a korlátozásoknak, mint egy éve Ischglben.","shortLead":"Tirolban terjed a dél-afrikai mutálódott koronavírus, a tartomány vezetői megpróbáltak ugyanúgy ellenállni...","id":"20210216_Szeretettel_Becsbol_Tirolbol_Virol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7953a91-bfbf-4652-ab0c-32910d675eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a3b4cc-79f7-45fd-8d3e-a519b6c062a3","keywords":null,"link":"/360/20210216_Szeretettel_Becsbol_Tirolbol_Virol","timestamp":"2021. február. 16. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Karanténba zárták a \"Virollá\" lett Tirolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vannak esetek, amikor az állami támogatás is összeegyeztethető az uniós joggal, a luxemburgi testület szerint ez épp ilyen.","shortLead":"Vannak esetek, amikor az állami támogatás is összeegyeztethető az uniós joggal, a luxemburgi testület szerint ez épp...","id":"20210217_Hiaba_perelt_a_Ryanair_az_Europai_Birosag_szerint_minden_rendben_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a110e5-2217-4b8d-951b-557353b27891","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_Hiaba_perelt_a_Ryanair_az_Europai_Birosag_szerint_minden_rendben_van","timestamp":"2021. február. 17. 13:13","title":"Hiába perelt a Ryanair, az Európai Bíróság szerint minden rendben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56725a27-02ae-4344-9cdd-bdaafa3f2fc2","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Kompromisszumos jelöltként került a román kormányfői posztra a komoly bankármúlttal rendelkező Florin Citu, akit Klaus Iohannis emberének tartanak.","shortLead":"Kompromisszumos jelöltként került a román kormányfői posztra a komoly bankármúlttal rendelkező Florin Citu, akit Klaus...","id":"202106_florin_citu_roman_kormanyfo_azarnyekbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56725a27-02ae-4344-9cdd-bdaafa3f2fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0468ecca-8806-4a22-86ba-43a566af3a15","keywords":null,"link":"/360/202106_florin_citu_roman_kormanyfo_azarnyekbol","timestamp":"2021. február. 16. 17:00","title":"Az államfő árnyékából lépett ki az új román miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe7ca1b-a5b5-4ab7-8450-ca80bb0b40e7","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Annyira nem érdekelt senkit a jövő héten szavazásra kerülő vita, hogy a KDNP szinte létező pártnak tűnt.","shortLead":"Annyira nem érdekelt senkit a jövő héten szavazásra kerülő vita, hogy a KDNP szinte létező pártnak tűnt.","id":"20210216_parlament_veszhelyzet_vita","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fe7ca1b-a5b5-4ab7-8450-ca80bb0b40e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1160279-fd32-4ebe-a113-be9eb750e4f8","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_parlament_veszhelyzet_vita","timestamp":"2021. február. 16. 15:50","title":"A kormány a másodosztályt küldte el vitázni a veszélyhelyzet meghosszabbításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]