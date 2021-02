Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a82ed111-a87d-48b1-983a-77ee0904d249","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasznos új funkciókkal bővül a Google Térkép: a szolgáltatás amerikai felhasználói rövidesen menetjegyet is válthatnak az appal.","shortLead":"Hasznos új funkciókkal bővül a Google Térkép: a szolgáltatás amerikai felhasználói rövidesen menetjegyet is válthatnak...","id":"20210217_buszjegy_parkolojegy_parkolas_tomegkozlekedes_google_terkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a82ed111-a87d-48b1-983a-77ee0904d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9581eec-d1ab-40a8-a1ed-28759d4ee197","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_buszjegy_parkolojegy_parkolas_tomegkozlekedes_google_terkep","timestamp":"2021. február. 17. 20:33","title":"Nemsokára busz- és parkolójegyet is lehet venni a Google Térképpel – de nem nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87533b7-fe18-4d1d-8c68-c5faa1f730ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint az Apple népszerű okosórája, pontosabban annak pulzusmérője egészen korán képes jelezni, hogy a viselőjének koronavírus-fertőzése lehet.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint az Apple népszerű okosórája, pontosabban annak pulzusmérője egészen korán képes jelezni...","id":"20210218_pulzusszam_valtozasa_covid_fertozes_osszefuggese_apple_watch_tanulmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87533b7-fe18-4d1d-8c68-c5faa1f730ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e9c586-9930-426f-9c9f-f40559a6e019","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_pulzusszam_valtozasa_covid_fertozes_osszefuggese_apple_watch_tanulmany","timestamp":"2021. február. 18. 12:03","title":"Még a PCR-teszt előtt jelezheti az Apple Watch a Covid-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szabó Tímea négy kérdést tett fel az emberierőforrás-miniszternek. Egyre sem kapott választ.\r

","shortLead":"Szabó Tímea négy kérdést tett fel az emberierőforrás-miniszternek. Egyre sem kapott választ.\r

","id":"20210219_lelegeztetogep_szabo_timea_retvari_bence","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b95451b-afb8-44c0-8fbc-a65f8ffa8327","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_lelegeztetogep_szabo_timea_retvari_bence","timestamp":"2021. február. 19. 06:10","title":"Megint nem árulta el a kormány, hány lélegeztetőgép van még raktáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az intézkedés részleteiről még egyeztetnek. ","shortLead":"Az intézkedés részleteiről még egyeztetnek. ","id":"20210218_diakszovetkezet_dolgozo_diakok_jovedelemado_mentesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5374fb-038f-4407-be4d-be16180746c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_diakszovetkezet_dolgozo_diakok_jovedelemado_mentesseg","timestamp":"2021. február. 18. 12:09","title":"A diákszövetkezetekben dolgozóknak is jár a teljes jövedelemadó-mentesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több autó és egy teherautó ütközött össze. Egy órával is megnőhet a menetidő.","shortLead":"Több autó és egy teherautó ütközött össze. Egy órával is megnőhet a menetidő.","id":"20210218_Baleset_miatt_tobb_kilometeres_a_dugo_az_M1esen_Biatorbagynal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3feaaf74-3138-4488-a3b4-a69d159a0a29","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_Baleset_miatt_tobb_kilometeres_a_dugo_az_M1esen_Biatorbagynal","timestamp":"2021. február. 18. 08:44","title":"Nyolc kilométeres dugó alakult az M1-esen Biatorbágynál egy baleset miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d73e2880-8a62-4a82-bc35-a2c4e73f609c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendezvényeken a tervek szerint korlátozni fogják a nézők létszámát, akik csak ülve nézhetik majd az előadást.\r

","shortLead":"A rendezvényeken a tervek szerint korlátozni fogják a nézők létszámát, akik csak ülve nézhetik majd az előadást.\r

","id":"20210219_koronavirus_jarvany_franciaorszag_nyari_fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d73e2880-8a62-4a82-bc35-a2c4e73f609c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d211c6-1239-46cc-b754-3c8e467b22c4","keywords":null,"link":"/elet/20210219_koronavirus_jarvany_franciaorszag_nyari_fesztival","timestamp":"2021. február. 19. 05:45","title":"Franciaországban úgy készülnek, hogy megtartják a nyári fesztiválokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d214cb84-df81-4c6f-91ef-95c076548fce","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Messze kevesebb mint egymillió új autó kapott rendszámot. ","shortLead":"Messze kevesebb mint egymillió új autó kapott rendszámot. ","id":"20210217_Soha_nem_adtak_el_annyira_keves_autot_Europaban_mint_most_januarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d214cb84-df81-4c6f-91ef-95c076548fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c944c80d-82e1-4c82-a577-b4f7b0581abb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_Soha_nem_adtak_el_annyira_keves_autot_Europaban_mint_most_januarban","timestamp":"2021. február. 17. 15:13","title":"Soha nem került forgalomba olyan kevés új autó Európában, mint most januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Várhatóan néhány napig ott is marad, hogy megfigyeljék. ","shortLead":"Várhatóan néhány napig ott is marad, hogy megfigyeljék. ","id":"20210217_Fulop_herceg_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1c0c52-341b-4bb9-95d8-ef20aa22d938","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Fulop_herceg_korhaz","timestamp":"2021. február. 17. 15:37","title":"Fülöp herceg nincs jól, kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]