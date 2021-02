Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google szabályai szerint csak olyan alkalmazások kerülhetnek be a Play áruházba, amelyek az alapvető feltételeket teljesítik. A volt elnök szolgáltatása nem tartozott ezek közé.","shortLead":"A Google szabályai szerint csak olyan alkalmazások kerülhetnek be a Play áruházba, amelyek az alapvető feltételeket...","id":"20210219_play_aruhaz_donald_trump_alkalmazas_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb0fb16-7686-4687-b28f-dfe56914ff01","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_play_aruhaz_donald_trump_alkalmazas_kampany","timestamp":"2021. február. 19. 17:03","title":"Kitették a Play áruházból Trump hivatalos kampányalkalmazását, mert annyira rossz volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a581168-55d6-46c2-879e-336cc7f9150b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferraritól nemrégiben távozott F1-világbajnok új tulajdonost keres vörös szupersportkocsijának.","shortLead":"A Ferraritól nemrégiben távozott F1-világbajnok új tulajdonost keres vörös szupersportkocsijának.","id":"20210220_elado_vettel_alig_hasznalt_ferrari_enzoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a581168-55d6-46c2-879e-336cc7f9150b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6309b2-90c4-4ca8-9c66-8be0df2c2276","keywords":null,"link":"/cegauto/20210220_elado_vettel_alig_hasznalt_ferrari_enzoja","timestamp":"2021. február. 20. 06:41","title":"Eladó Vettel alig használt Ferrari Enzója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbc38c7-9986-49cb-812d-a4ab7b9feecd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter a Klubrádió elhallgatása után beszélt arról a román Digi24 TV-nek, hogy az egész nyugati sajtó hazudik, amikor a sajtószabadságot kéri számon Magyarországon.","shortLead":"A külügyminiszter a Klubrádió elhallgatása után beszélt arról a román Digi24 TV-nek, hogy az egész nyugati sajtó...","id":"20210220_Szijjarto_Peternek_nincs_nagy_velemenye_a_kormanyparti_sajto_olvasottsagarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cbc38c7-9986-49cb-812d-a4ab7b9feecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b5d6c3-10d0-446d-8d5d-8ce1f4f0ae3f","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Szijjarto_Peternek_nincs_nagy_velemenye_a_kormanyparti_sajto_olvasottsagarol","timestamp":"2021. február. 20. 14:10","title":"Szijjártó Péternek nincs nagy véleménye a kormánypárti sajtó olvasottságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045688c3-e9c3-4649-b484-2995c7b96b47","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Emlékhelyet avatnak az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak a lombardiai Codognóban. Az olaszországi halottak többsége nyolcvan év feletti volt, akikkel szinte elvesztett egy generációt az öregedő lakosságú ország. ","shortLead":"Emlékhelyet avatnak az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak a lombardiai Codognóban. Az olaszországi halottak...","id":"20210220_Pont_egy_eve_azonositottak_az_elso_olaszorszagi_Covidbeteget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=045688c3-e9c3-4649-b484-2995c7b96b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1513a3c5-8318-4f7e-841b-212db7df6c76","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Pont_egy_eve_azonositottak_az_elso_olaszorszagi_Covidbeteget","timestamp":"2021. február. 20. 13:27","title":"Pont egy éve azonosították az első olaszországi Covid-beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasónk kedden kapta meg a levelet, hogy krónikus betegként hamarosan beoltják. Azonban ő nem krónikus beteg, az oltási sorban sem következne. Mikor felhívta a háziorvosát, kiderült, ő nem tud semmiről.","shortLead":"Olvasónk kedden kapta meg a levelet, hogy krónikus betegként hamarosan beoltják. Azonban ő nem krónikus beteg...","id":"20210219_Hiaba_ertesitettek_levelben_nem_kap_oltast_fiatal_olvasonk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9091111c-47f3-4fd7-82ec-d73a6429ae7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Hiaba_ertesitettek_levelben_nem_kap_oltast_fiatal_olvasonk","timestamp":"2021. február. 19. 17:42","title":"Hiába értesítették levélben, nem kap oltást fiatal olvasónk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Beiktatása óta számos olyan döntést hozott az Egyesült Államok 46. elnöke, Joe Biden, amellyel elődje, Donald Trump intézkedéseinek hatását igyekszik csillapítani. Egy témával kapcsolatban viszont kimondottan távolságtartó: az űrutazásról szóló projektek egyelőre csak alig kerültek terítékre.","shortLead":"Beiktatása óta számos olyan döntést hozott az Egyesült Államok 46. elnöke, Joe Biden, amellyel elődje, Donald Trump...","id":"20210220_joe_biden_artemis_program_holdra_szallas_mars_nasa_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1033faf1-7875-4d21-bb32-6c0ba5731fee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_joe_biden_artemis_program_holdra_szallas_mars_nasa_donald_trump","timestamp":"2021. február. 20. 20:00","title":"Trump kedvence, Biden forró kásája: mi lesz a Hold és a Mars meghódításával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032ecbbc-4529-411c-ba0f-34e33e1c8425","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az összeget a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért kapja meg.\r

","shortLead":"Az összeget a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért kapja meg.\r

","id":"20210219_Gyujtes_alapitvany_Borcsok_Eniko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=032ecbbc-4529-411c-ba0f-34e33e1c8425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e06454-050f-49e4-9412-d39b86dfa909","keywords":null,"link":"/kultura/20210219_Gyujtes_alapitvany_Borcsok_Eniko","timestamp":"2021. február. 19. 19:51","title":"2,7 millió forint gyűlt össze egy alapítványnak Börcsök Enikő emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a72fd5c-a10e-4da7-8f4c-16a743ed7abe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közel telített okostelefon-piacra mindig kell valami vonzó újdonság, hogy a felhasználók hajlandók legyenek lecserélni régebbi modelljeiket. Mit szólna például ahhoz, ha 100 megapixeles vagy ennél is jobb szelfikamerával hirdetnének egy modellt?","shortLead":"A közel telített okostelefon-piacra mindig kell valami vonzó újdonság, hogy a felhasználók hajlandók legyenek...","id":"20210220_szelfikamerak_felbontasanak_novelese_100mp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a72fd5c-a10e-4da7-8f4c-16a743ed7abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fbf454-13eb-4635-977e-7a8237173a87","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_szelfikamerak_felbontasanak_novelese_100mp","timestamp":"2021. február. 20. 10:03","title":"Tényleg kellenek 100 megapixeles szelfikamerák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]