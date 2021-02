Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b78c8683-6428-498f-871f-41421d257112","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfüggesztették a sügérhalászatot a térségben. ","shortLead":"Felfüggesztették a sügérhalászatot a térségben. ","id":"20210222_radioaktiv_hal_fukusima","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b78c8683-6428-498f-871f-41421d257112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b908dbbb-150a-40ac-b33f-e2e9309a86b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_radioaktiv_hal_fukusima","timestamp":"2021. február. 22. 19:55","title":"Radioaktív halat fogtak Fukusima közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfb9097-1ebf-48a2-a9e9-72e1d07d6b2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA által megosztott rövid felvételen még a marsi szelet is hallhatjuk. A Marsról korábban is érkeztek hangminták, de a Perseverance most először küldött ilyet.","shortLead":"A NASA által megosztott rövid felvételen még a marsi szelet is hallhatjuk. A Marsról korábban is érkeztek hangminták...","id":"20210223_perseverance_marsjaro_mars_hangok_hangfelvetel_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abfb9097-1ebf-48a2-a9e9-72e1d07d6b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3d1b5c-9ebc-4f38-82d2-c0cd5ddd2148","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_perseverance_marsjaro_mars_hangok_hangfelvetel_nasa","timestamp":"2021. február. 23. 08:35","title":"Az első hangok a Marsról: újabb izgalmas felvételt küldött haza a Perseverance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce436d22-4650-45c9-98dd-9892faef7709","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Háborús retorika, politikai elitellenes uszítás, személyi kultusz? Tényleg a saját játékában akarják megverni a Fideszt? Vélemény. ","shortLead":"Háborús retorika, politikai elitellenes uszítás, személyi kultusz? Tényleg a saját játékában akarják megverni...","id":"20210221_A_Momentum_mostanra_vesztette_el_mindazt_ami_valaha_vonzova_tette","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce436d22-4650-45c9-98dd-9892faef7709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc73f096-f0df-4b34-90ac-f9066bd47ee8","keywords":null,"link":"/360/20210221_A_Momentum_mostanra_vesztette_el_mindazt_ami_valaha_vonzova_tette","timestamp":"2021. február. 22. 13:00","title":"Nagy Iván László: A Momentum mostanra vesztette el mindazt, ami valaha vonzóvá tette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134280dc-505c-4439-9059-86c4c3f5a8ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonokon elérhető diagnosztikai eszközök egy új, modernebb változata lehet a Binah.ai fejlesztése. A segítségével szinte pillanatok alatt ellenőrizhető a felhasználó egészségügyi állapota.","shortLead":"Az okostelefonokon elérhető diagnosztikai eszközök egy új, modernebb változata lehet a Binah.ai fejlesztése...","id":"20210222_binah_ai_egeszsegugyi_alkalmazas_diagnozis_mobiltelefon_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=134280dc-505c-4439-9059-86c4c3f5a8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbde681-7406-43db-8dd5-e8fd8439e897","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_binah_ai_egeszsegugyi_alkalmazas_diagnozis_mobiltelefon_kamera","timestamp":"2021. február. 22. 12:03","title":"Egy perc alatt, az arcot vizsgálva állít fel diagnózist egy ígéretes orvosi alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint a szakdolgozók egy része fontolgatja, hogy előbb-utóbb elhagyja az állami egészségügyet. ","shortLead":"A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint a szakdolgozók egy része fontolgatja, hogy előbb-utóbb elhagyja...","id":"20210221_Egeszsegugyi_dolgozo_munkaszerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10015a4a-0357-4db1-9a5a-5dcbdfedf533","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Egeszsegugyi_dolgozo_munkaszerzodes","timestamp":"2021. február. 21. 19:28","title":"Egy hetük lenne aláírni, de sok egészségügyi dolgozó még meg sem kapta az új munkaszerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ritkán teszik közzé, hogy mennyi a mediánbér, most azonban az LMP társelnöke kikérte az adatokat.","shortLead":"Ritkán teszik közzé, hogy mennyi a mediánbér, most azonban az LMP társelnöke kikérte az adatokat.","id":"20210223_median_atlag_kereset_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc2961f-a418-48f6-8228-c3f2fa0c8e4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_median_atlag_kereset_fizetes","timestamp":"2021. február. 23. 13:11","title":"75 ezer forinttal alacsonyabb a mediánbér az átlagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dbb921-d7bb-45ab-85c5-eb151c6dd63a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Zágráb közelében működő Rimac cég hiperautóinak technológiája jól passzolhat a Bugatti jövőbeni elképzeléseihez.","shortLead":"A Zágráb közelében működő Rimac cég hiperautóinak technológiája jól passzolhat a Bugatti jövőbeni elképzeléseihez.","id":"20210222_Egy_kis_horvat_ceg_lesz_a_Bugatti_uj_tulajdonosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0dbb921-d7bb-45ab-85c5-eb151c6dd63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e70ca3-376a-4e03-8fda-213d3e0b87cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_Egy_kis_horvat_ceg_lesz_a_Bugatti_uj_tulajdonosa","timestamp":"2021. február. 22. 09:40","title":"Egy kis horvát cég lesz a Bugatti új tulajdonosa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d675556a-79eb-40ca-99d8-c4fa03838b25","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Úgy akartak felállni, hogy ezzel a lehető legkevesebb kárt okozzák a hallgatóknak. Előző héten pénteken 26 tanár – többek között Upor László volt rektorhelyettes, Földényi F. László, Kárpáti Péter, Bagossy László – postázta el az új vezetésnek a felmondópapírjait. ","shortLead":"Úgy akartak felállni, hogy ezzel a lehető legkevesebb kárt okozzák a hallgatóknak. Előző héten pénteken 26 tanár –...","id":"20210222_szfe_felmondo_oktatok_nyilatkozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d675556a-79eb-40ca-99d8-c4fa03838b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51ab0a0-423f-49ed-b422-bc28699cc9e1","keywords":null,"link":"/elet/20210222_szfe_felmondo_oktatok_nyilatkozat","timestamp":"2021. február. 22. 12:00","title":"„Finoman fogalmazva is derékba töri az életünket ez a döntés” – nyilatkoztak az SZFE-n felmondó oktatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]