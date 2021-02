Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f97cb84-cd7c-40b4-8db7-505301f1da8f","c_author":"Bihari Ádám, Gergely Márton","category":"360","description":"Az emberek nyitást követelnek, a vírus viszont további szigorra kötelez – ez a kormány dilemmája. Az egészségügyben dolgozók vállát három teher nyomja: a fertőzött fekvőbetegek száma, az oltópontok működtetése és a munkaszerződésük változása.

","shortLead":"Az emberek nyitást követelnek, a vírus viszont további szigorra kötelez – ez a kormány dilemmája. Az egészségügyben...","id":"20210224_jarvanyadatok_hullam_harmadik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f97cb84-cd7c-40b4-8db7-505301f1da8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a323f4-b778-4de2-9f3d-dfa0c76a97b8","keywords":null,"link":"/360/20210224_jarvanyadatok_hullam_harmadik","timestamp":"2021. február. 24. 15:00","title":"Nem jutnak levegőhöz a kórházak: “A harmadik hullám ránk rúgta az ajtót”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9fa0830-57c1-4ddb-868d-b0767edd66ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A negyedik generáció premierjére készül a cseh márka.","shortLead":"A negyedik generáció premierjére készül a cseh márka.","id":"20210225_Skoda_Fabia_2022","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9fa0830-57c1-4ddb-868d-b0767edd66ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858944cc-4061-46fd-a0f5-a809586652e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_Skoda_Fabia_2022","timestamp":"2021. február. 25. 11:47","title":"Szinte minden kiderült a legújabb Skoda Fabiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6891fd-cbb1-4143-961a-0540cbb219a2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Mönchengladbachnak nem hozott sikert a kontrákra épülő taktika, a meccs nagy részében emberhátrányban játszó Atalanta a 86. percben kapott gólt.","shortLead":"A Mönchengladbachnak nem hozott sikert a kontrákra épülő taktika, a meccs nagy részében emberhátrányban játszó Atalanta...","id":"20210225_labdarugo_bajnokok_ligaja_manchester_city_borussia_monchengladbach_atalanta_real_madrid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba6891fd-cbb1-4143-961a-0540cbb219a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e57645-6db0-4ec7-845b-927a284d553f","keywords":null,"link":"/sport/20210225_labdarugo_bajnokok_ligaja_manchester_city_borussia_monchengladbach_atalanta_real_madrid","timestamp":"2021. február. 25. 05:46","title":"Győzött a a Manchester City, előnyben a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint nagyon sokan szeretnének vásárolni a Szputnyik V oltóanyagból.","shortLead":"A külügyminiszter szerint nagyon sokan szeretnének vásárolni a Szputnyik V oltóanyagból.","id":"20210225_Szijjarto_peter_szputnyikv_europai_unio_oltoanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf47c61-20af-4d6e-98d2-5f6259d62504","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Szijjarto_peter_szputnyikv_europai_unio_oltoanyag","timestamp":"2021. február. 25. 08:57","title":"Szijjártó: Több uniós tagállam kérte el Budapesttől Moszkva telefonszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babe790f-ce18-4e59-82b9-854a37342b2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kevés hír tudja annyira berobbantani az üzletet, mint a feloszlásé: miután a Get Luckyt és a One More Time-ot is jegyző duó bejelentette, hogy huszonhárom év után abbahagyják a zenélést, milliók játszották le a dalaikat.","shortLead":"Kevés hír tudja annyira berobbantani az üzletet, mint a feloszlásé: miután a Get Luckyt és a One More Time-ot is jegyző...","id":"20210225_Hirtelen_tobb_millioan_kezdtek_Daft_Punkot_hallgatni_miutan_a_duo_bejelentette_hogy_befejezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=babe790f-ce18-4e59-82b9-854a37342b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe822ee4-eca6-449d-b712-2ae778ebe61d","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Hirtelen_tobb_millioan_kezdtek_Daft_Punkot_hallgatni_miutan_a_duo_bejelentette_hogy_befejezik","timestamp":"2021. február. 25. 11:29","title":"Hirtelen több millióan kezdtek Daft Punkot hallgatni, miután a duó bejelentette, hogy befejezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909aad12-00e4-4a5f-bbf4-ef2d6c69c6bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook több olyan funkciót is bevezet a közösségi oldalon, valamint a Messengerben és az Instagramon is, amik segíthetnek gátat szabni a gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos bejegyzések terjedésének.","shortLead":"A Facebook több olyan funkciót is bevezet a közösségi oldalon, valamint a Messengerben és az Instagramon is, amik...","id":"20210224_facebook_gyermekek_vedelme_gyermekek_kizsakmanyolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=909aad12-00e4-4a5f-bbf4-ef2d6c69c6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c4eef0-7af1-4dd9-a37b-4f37c08b3262","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_facebook_gyermekek_vedelme_gyermekek_kizsakmanyolasa","timestamp":"2021. február. 24. 18:03","title":"Több új funkció is jön a Facebookra, hogy nagyobb biztonságban legyenek a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3005512-ea9c-40c2-bf4d-ec37f896df6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Megoperálták a világklasszis golfozót, a jobb lábát csavarokkal kellett \"összerakni\".","shortLead":"Megoperálták a világklasszis golfozót, a jobb lábát csavarokkal kellett \"összerakni\".","id":"20210224_autobaleset_tiger_woods_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3005512-ea9c-40c2-bf4d-ec37f896df6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0bcdbd-e24c-4952-8379-c088e3ac84b7","keywords":null,"link":"/sport/20210224_autobaleset_tiger_woods_korhaz","timestamp":"2021. február. 24. 10:03","title":"Jobban van az autóbalesetben súlyosan megsérült Tiger Woods","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Dalai felhasználásával és egy Pulitzer-díjas költő segítségével emlékiratokat ír Paul McCartney, a kötet november 2-án jelenik meg.","shortLead":"Dalai felhasználásával és egy Pulitzer-díjas költő segítségével emlékiratokat ír Paul McCartney, a kötet november 2-án...","id":"20210225_Paul_McCartney_a_dalaival_mondja_el_eletet_es_a_Beatlessztorit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de100f0f-1184-4774-80f4-f89152512279","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Paul_McCartney_a_dalaival_mondja_el_eletet_es_a_Beatlessztorit","timestamp":"2021. február. 25. 08:52","title":"Itt az idő, hogy Paul McCartney emlékiratokat írjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]