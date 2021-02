Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24e0c91f-24a0-4bda-9d50-7f8a052777cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó népszerű kompakt terepjárója kétüléses változatban kerül újra forgalomba.","shortLead":"A japán gyártó népszerű kompakt terepjárója kétüléses változatban kerül újra forgalomba.","id":"20210225_visszatert_magyarorszagra_a_suzuki_jimny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24e0c91f-24a0-4bda-9d50-7f8a052777cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e844b2f2-9ff9-4b2d-822d-0db28f9b5747","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_visszatert_magyarorszagra_a_suzuki_jimny","timestamp":"2021. február. 25. 06:41","title":"Visszatért Magyarországra a Suzuki Jimny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e9ff98-55bb-4e97-bcbf-8fbe6e7e2d27","c_author":"Dezső András","category":"gazdasag","description":"\"Orbán titkos alagútjaként\" dobta be a köztudatba a Jobbik a Puskás Arénába tervezett beruházást, pedig valójában egy ilyen építkezést lehetetlen lenne titokban tartani és nem is ez a cél. Jóllehet sokakban a hír hallatán egy alagúton át menekülő politikus képe sejlik fel, valójában ez a pénzről szól: ha egy beruházás bizonyos részletei titkosak, akkor a költségekkel a nyilvánosság előtt sem kell elszámolni. Főleg akkor, ha a beruházás utólag épül, tehát eleve drágábban, mintha akkor építették volna meg, amikor a stadiont.","shortLead":"\"Orbán titkos alagútjaként\" dobta be a köztudatba a Jobbik a Puskás Arénába tervezett beruházást, pedig valójában...","id":"20210225_puskas_stadion_alagut_stummer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24e9ff98-55bb-4e97-bcbf-8fbe6e7e2d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd9d7e8-607d-4602-8992-2eb78d44cf1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_puskas_stadion_alagut_stummer","timestamp":"2021. február. 25. 18:00","title":"Nem Orbán, hanem az elköltendő közpénz miatt \"titkos\" az alagút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909aad12-00e4-4a5f-bbf4-ef2d6c69c6bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook több olyan funkciót is bevezet a közösségi oldalon, valamint a Messengerben és az Instagramon is, amik segíthetnek gátat szabni a gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos bejegyzések terjedésének.","shortLead":"A Facebook több olyan funkciót is bevezet a közösségi oldalon, valamint a Messengerben és az Instagramon is, amik...","id":"20210224_facebook_gyermekek_vedelme_gyermekek_kizsakmanyolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=909aad12-00e4-4a5f-bbf4-ef2d6c69c6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c4eef0-7af1-4dd9-a37b-4f37c08b3262","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_facebook_gyermekek_vedelme_gyermekek_kizsakmanyolasa","timestamp":"2021. február. 24. 18:03","title":"Több új funkció is jön a Facebookra, hogy nagyobb biztonságban legyenek a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79c404b-bc74-4a3c-807a-5ad90b749e9f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadást Joe Biden hagyta jóvá, válaszcsapásként egy múlt heti akcióra.","shortLead":"A támadást Joe Biden hagyta jóvá, válaszcsapásként egy múlt heti akcióra.","id":"20210226_Iranbarat_miliciara_mert_csapast_az_Egyesult_Allamok_Sziriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c79c404b-bc74-4a3c-807a-5ad90b749e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783d6d1d-a7bc-45c2-9803-80d83412f507","keywords":null,"link":"/vilag/20210226_Iranbarat_miliciara_mert_csapast_az_Egyesult_Allamok_Sziriaban","timestamp":"2021. február. 26. 05:12","title":"Irán-barát milíciára mért csapást az Egyesült Államok Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6eccf8-7e5b-41f1-8fae-44d8ebbe04a5","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Erős az ellenérzés a kínai Sinopharm vakcinával szemben, amellyel a héten oltanak be több mint 200 ezer embert Magyarországon. Nincsenek például arra vonatkozó tömeges eredmények, hogy a 60 évesnél idősebbeknél mennyire hatásos, itthon mégis őket oltják vele. Mennyire biztonságos ez így számukra? Hogyan viselkedjen az, akit már beoltottak? Mennyire hiányzik az OGYÉI vizsgálat, illetve mire elég az NNK-é? Erről kérdeztük Falus András Széchenyi-díjas immunológust, egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját. ","shortLead":"Erős az ellenérzés a kínai Sinopharm vakcinával szemben, amellyel a héten oltanak be több mint 200 ezer embert...","id":"20210226_Falus_Andras_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af6eccf8-7e5b-41f1-8fae-44d8ebbe04a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72c867c-5cc4-461d-b2b8-b7332d0c6626","keywords":null,"link":"/360/20210226_Falus_Andras_interju","timestamp":"2021. február. 26. 06:30","title":"\"Nincs az a kínai vakcina, ami nagyobb rizikót jelentene, mint a vírus okozta betegség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8bdbe8-8a08-4484-9a3d-fb93e084518d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA azt szeretné, ha 2035-ben már szolgálatba állnának az utasokat szállító elektromos repülőgépek.","shortLead":"A NASA azt szeretné, ha 2035-ben már szolgálatba állnának az utasokat szállító elektromos repülőgépek.","id":"20210224_nasa_elektromos_repulogep_fejlesztese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b8bdbe8-8a08-4484-9a3d-fb93e084518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7776882-27e2-401f-a6f7-9554222a6cb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_nasa_elektromos_repulogep_fejlesztese","timestamp":"2021. február. 24. 19:03","title":"A NASA is beszáll az elektromos repülőgépekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dddc01-6cef-4490-bbdd-58779488edc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden tizedik háziorvosi praxis betöltetlen az országban, van olyan település, ahol 7 orvos hiányzik. ","shortLead":"Minden tizedik háziorvosi praxis betöltetlen az országban, van olyan település, ahol 7 orvos hiányzik. ","id":"20210225_gki_haziorvos_praxis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2dddc01-6cef-4490-bbdd-58779488edc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007aa8b3-46e1-4c05-834d-2c4f0e5e3eea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_gki_haziorvos_praxis","timestamp":"2021. február. 25. 07:20","title":"Hiába változtat a kormány, ezzel aligha oldja meg a háziorvoshiányt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f4cbf3-af4c-4c0d-a690-a7057d823f37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendőrség már nyomoz az ügyben, de a \"magyar Facebooknak\" úgy tűnik, kevés volt fél nap, hogy reagáljanak.","shortLead":"A rendőrség már nyomoz az ügyben, de a \"magyar Facebooknak\" úgy tűnik, kevés volt fél nap, hogy reagáljanak.","id":"20210225_hundub_biztonsagi_hiba_gyermekpornografia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9f4cbf3-af4c-4c0d-a690-a7057d823f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb95591-62b0-49b5-a8f5-46294cb355c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_hundub_biztonsagi_hiba_gyermekpornografia","timestamp":"2021. február. 25. 17:19","title":"Telex: Gyermekpornográf képeket is küldözgetnek a Hundubon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]