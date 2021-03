Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75a720ae-b720-4e39-8a47-f0c2971008b2","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210302_Marabu_Feknyuz_Irja_ala_doki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75a720ae-b720-4e39-8a47-f0c2971008b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29e9c5b-0eeb-4212-82af-9730ead5e88d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_Marabu_Feknyuz_Irja_ala_doki","timestamp":"2021. március. 02. 14:29","title":"Marabu Féknyúz: Írja alá, doki!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343345c3-1156-4746-af8d-7d3020786a11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőápolót többek között az egészségügy helyzete dühítette, kommentje miatt azonban már a vele szövetséges ellenzéki polgármestert is támadják.","shortLead":"A mentőápolót többek között az egészségügy helyzete dühítette, kommentje miatt azonban már a vele szövetséges ellenzéki...","id":"20210302_koronavirus_ebola_balmazujvaros_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=343345c3-1156-4746-af8d-7d3020786a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7b5244-a059-4533-ad1a-82f7a43c58f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_koronavirus_ebola_balmazujvaros_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 02. 20:59","title":"Dühből ebolázott Orbán vakcinás képe alatt egy balmazújvárosi képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d78388-ee81-4f58-b34a-6a0fb47b5981","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"Miközben az árfolyam- és értékeltségi csúcsokat döntögető, de már meg-meg torpanó amerikai részvénypiac folyamatosan a figyelem középpontjában van, jóval kevesebb szó esik azokról a régiókról és szektorokról, amelyeket a koronavírus válság súlyosan érintett. Vajon ezek közül kerülhetnek majd ki az újranyitás részvénypiaci nyertesei? A légiközlekedés, a szálloda- vagy akár az étteremláncok? Honics István, az OTP Alapkezelő vezérigazgató-helyettese és Boér Levente befektetési igazgató elemzi az esélyeket.","shortLead":"Miközben az árfolyam- és értékeltségi csúcsokat döntögető, de már meg-meg torpanó amerikai részvénypiac folyamatosan...","id":"20210303_Reszvenypiaci_kilatasok_a_covid_utani_idokre_OTP_Alapkezelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38d78388-ee81-4f58-b34a-6a0fb47b5981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ff3a85-16cc-4cb6-875e-b8beb2190893","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210303_Reszvenypiaci_kilatasok_a_covid_utani_idokre_OTP_Alapkezelo","timestamp":"2021. március. 03. 07:30","title":"Utolsókból lehetnek az elsők? Részvénypiaci kilátások a covid után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f73b954-c257-40da-8408-a287c851a845","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos figura, újító, jótékony dollárszázmilliárdos, közben pedig keménykezű, szinte diktatórikus vezető, aki nemcsak a gazdaságot, a technológiát, hanem az életmódot és a kultúrát, egyebek közt az olvasási szokásokat is megváltoztatta. A HVG Könyvek által gondozott Minden eladó Jeff Bezos életét kíséri végig, melyet a következő hetekben több epizódban mutatunk be.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos...","id":"20210301_Az_ur_a_legvegso_hatar__Jeff_Bezos_eletutja_4_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f73b954-c257-40da-8408-a287c851a845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3fcff2c-c515-4e4c-9a64-0538ed58571d","keywords":null,"link":"/360/20210301_Az_ur_a_legvegso_hatar__Jeff_Bezos_eletutja_4_resz","timestamp":"2021. március. 01. 19:00","title":"Az űr a legvégső határ – Jeff Bezos életútja, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0101839e-2cc5-4b58-b4f8-c3e16cb750dc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak botoxkúrával vagy ájurvédikus gyógykezeléssel lehet küzdeni az öregedés ellen, hanem a versenysportolókéhoz hasonló edzéssel is. ","shortLead":"Nemcsak botoxkúrával vagy ájurvédikus gyógykezeléssel lehet küzdeni az öregedés ellen, hanem a versenysportolókéhoz...","id":"202108_edzessel_azoregedes_ellen_szeniorsprint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0101839e-2cc5-4b58-b4f8-c3e16cb750dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9b78f8-c40e-4d76-8963-d7bcd6fbfa8d","keywords":null,"link":"/360/202108_edzessel_azoregedes_ellen_szeniorsprint","timestamp":"2021. március. 01. 10:00","title":"Ha 50 felett is egészséges maradna, ismerje meg a HIIT-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","shortLead":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","id":"20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1dd2791-490b-4905-870c-d51f330cfff0","keywords":null,"link":"/elet/20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","timestamp":"2021. március. 02. 16:02","title":"Lady Gaga kutyasétáltatója halálközeli élményről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d895537-e4fa-496c-8dea-f340bf18d017","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fülöp-szigeteki Rappler független hírportál alapítója és vezetője, Maria Ressa filmjében megszólal az autokrata elnök, Rodrigo Duterte is, hol kedélyesen, hol fenygetőzve.","shortLead":"A Fülöp-szigeteki Rappler független hírportál alapítója és vezetője, Maria Ressa filmjében megszólal az autokrata...","id":"202108_film__sajtoszabadsag_gyilkos_szalamitaktika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d895537-e4fa-496c-8dea-f340bf18d017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ca824d-176c-4634-95f1-b5fda0a9c0a5","keywords":null,"link":"/360/202108_film__sajtoszabadsag_gyilkos_szalamitaktika","timestamp":"2021. március. 01. 14:00","title":"\"Ha újságírók meghalnak, arról csak maguk tehetnek\" – film a demokrácia kivéreztetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bc1a14-0e34-4faf-9b27-308fb2dc0880","c_author":"HVG","category":"360","description":"A katolikus-liberális Lord Acton irtózott azoktól a politikai eszméktől, amelyek az abszolút hatalomhoz vezetnek, tudhatjuk meg Gájer László új munkájából.\r

","shortLead":"A katolikus-liberális Lord Acton irtózott azoktól a politikai eszméktől, amelyek az abszolút hatalomhoz vezetnek...","id":"202108_konyv__liberalis_kereszteny_gajer_laszlo_lord_acton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49bc1a14-0e34-4faf-9b27-308fb2dc0880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5092b7-47ee-4009-8f76-ed94002260d0","keywords":null,"link":"/360/202108_konyv__liberalis_kereszteny_gajer_laszlo_lord_acton","timestamp":"2021. március. 01. 16:00","title":"A brit liberális gondolkodó, akit idézünk, de nem ismerünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]