[{"available":true,"c_guid":"842f0d7c-7622-48bd-84b0-48a094742fe0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványkezelés egyik legismertebb szereplője több interjú alatt is elővette a 3D-nyomtatással készült modellt.","shortLead":"Az amerikai járványkezelés egyik legismertebb szereplője több interjú alatt is elővette a 3D-nyomtatással készült...","id":"20210303_muzeum_anthony_fauci_koronavirus_modell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=842f0d7c-7622-48bd-84b0-48a094742fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0d1a03-d3e9-4061-a8af-bf4f49392c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_muzeum_anthony_fauci_koronavirus_modell","timestamp":"2021. március. 03. 14:03","title":"Múzeumi tárgy lett Anthony Fauci híressé vált koronavírus-bábujából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec2d56-6761-4b20-b4b0-63f9bccb6816","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyors, átlátható ügyintézés – választható vakcinával: így zajlik a koronavírus elleni oltás Szerbiában. Kettős állampolgár olvasónk osztja meg a tapasztalatait.\r

","shortLead":"Gyors, átlátható ügyintézés – választható vakcinával: így zajlik a koronavírus elleni oltás Szerbiában. Kettős...","id":"20210303_Amiert_vegul_Szerbiaban_oltattam_be_magam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcec2d56-6761-4b20-b4b0-63f9bccb6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8480ab4c-34ba-44ac-be5e-610ba5d4c3b0","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_Amiert_vegul_Szerbiaban_oltattam_be_magam","timestamp":"2021. március. 03. 19:30","title":"Amiért végül Szerbiában oltattam be magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ec4eb9-0508-4d68-a5fe-a38dd60bed5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatták a tisztán elektromos Volvo C40 Recharge modellt.","shortLead":"Bemutatták a tisztán elektromos Volvo C40 Recharge modellt.","id":"20210302_Itt_az_elso_Volvo_amit_mar_csak_online_fognak_arulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75ec4eb9-0508-4d68-a5fe-a38dd60bed5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4df16d-5c9a-4255-81e4-514ad512bea9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_Itt_az_elso_Volvo_amit_mar_csak_online_fognak_arulni","timestamp":"2021. március. 02. 16:39","title":"Itt az első Volvo, amit már csak online fognak árulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A kormány kultúrharcának legfrissebb zsákmánya a Pécsi Országos Színházi Találkozó, amely nemcsak nevet vált, de végleg el is tűnhet a kínálatból. ","shortLead":"A kormány kultúrharcának legfrissebb zsákmánya a Pécsi Országos Színházi Találkozó, amely nemcsak nevet vált, de végleg...","id":"20210303_Ebben_a_formaban_megszunik_a_POSZT","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b339ccd-dc4e-499a-974d-2e3eb211c45e","keywords":null,"link":"/360/20210303_Ebben_a_formaban_megszunik_a_POSZT","timestamp":"2021. március. 03. 11:30","title":"Megszűnik a POSZT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d98b4b-4724-4890-8bc9-bca489e15b7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marc Jacobs adott egy kis csavart a vakcinaszelfinek.","shortLead":"Marc Jacobs adott egy kis csavart a vakcinaszelfinek.","id":"20210303_Hogyan_oltozzon_oltashoz_egy_divatdiktator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80d98b4b-4724-4890-8bc9-bca489e15b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12214849-c225-4f07-86b9-1b5570ffb273","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Hogyan_oltozzon_oltashoz_egy_divatdiktator","timestamp":"2021. március. 03. 09:51","title":"Hogyan öltözzön oltáshoz egy divatdiktátor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d923228b-932b-49b2-b0d7-b541cdd325de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szakértők szerint Alek Minassian vélhetően életfogytiglanit fog kapni.","shortLead":"A szakértők szerint Alek Minassian vélhetően életfogytiglanit fog kapni.","id":"20210303_Torontoi_gazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d923228b-932b-49b2-b0d7-b541cdd325de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf16236-2676-4054-a9cb-856d0cbd67df","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_Torontoi_gazolas","timestamp":"2021. március. 03. 21:05","title":"Elítélték a tíz ember halálát okozó torontói gázolás elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48f2c32-bf77-4206-9f9f-58e6d22297ac","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Sok víz lefolyhat még a brüsszeli ereszcsatornán, mire a Fidesz felfüggesztett néppárti tagságáról végső döntés születik. A szerdai döntés ugyanis a frakcióból való kilépésről határozott csak, a nagyobb kérdést függőben hagyta. Orbán Viktor számára kedvező lehet, hogy a döntő szóval bíró németek késő őszre szülhetik meg álláspontjukat.","shortLead":"Sok víz lefolyhat még a brüsszeli ereszcsatornán, mire a Fidesz felfüggesztett néppárti tagságáról végső döntés...","id":"20210303_Felteteles_szakitas_a_Merkelgyulolo_nemeteken_mulik_a_Fidesz_nepparti_jovoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48f2c32-bf77-4206-9f9f-58e6d22297ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2cc1f73-ab5e-4f55-a8e2-3020d0d0d04b","keywords":null,"link":"/360/20210303_Felteteles_szakitas_a_Merkelgyulolo_nemeteken_mulik_a_Fidesz_nepparti_jovoje","timestamp":"2021. március. 03. 13:10","title":"Feltételes szakítás: a Merkel-gyűlölő németeken múlik a Fidesz néppárti jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66f8f30-3405-4943-8f33-7affb71020ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadót a rendőrök meglőtték, jelenleg kórházban van.","shortLead":"A támadót a rendőrök meglőtték, jelenleg kórházban van.","id":"20210303_svedorszag_keseles_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b66f8f30-3405-4943-8f33-7affb71020ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5251d2f2-0c21-4282-9a25-6bd942783f4a","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_svedorszag_keseles_tamadas","timestamp":"2021. március. 03. 20:32","title":"Nyolc embert megkéselt egy férfi Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]