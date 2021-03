Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"236cc516-def6-49f2-9097-9d17933d9b2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ kiadta azt az ajánlását, amiben szerepel, mi mindent tehetnek meg azok, akik már megkapták a koronavírus elleni vakcinát.","shortLead":"Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ kiadta azt az ajánlását, amiben szerepel, mi mindent tehetnek meg...","id":"20210308_koronavirus_jarvany_vedoltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=236cc516-def6-49f2-9097-9d17933d9b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9697a127-d597-4aff-91df-1415302df6ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_koronavirus_jarvany_vedoltas","timestamp":"2021. március. 08. 19:03","title":"Amerikában kezdődhet a buli azoknak, akiket már beoltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"181 aktív fertőzött van a vállalat dolgozói között.\r

","shortLead":"181 aktív fertőzött van a vállalat dolgozói között.\r

","id":"20210309_Aktiv_fertozott_BKV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f166681b-bf02-4d70-b704-4e1b7ab854c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Aktiv_fertozott_BKV","timestamp":"2021. március. 09. 21:50","title":"Keddre már 260 BKV-dolgozó esett ki a munkából a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1febad-556a-4fff-a5bc-879debd41a94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felmérték egy online kérdőívvel, hogy a lakásfelújítást tervezők mekkora hányadát győzte meg az állami támogatás, és azt is, hogy mit kívánnak leginkább felújítani. ","shortLead":"Felmérték egy online kérdőívvel, hogy a lakásfelújítást tervezők mekkora hányadát győzte meg az állami támogatás, és...","id":"20210309_otthonfelujitasi_tamogatas_felmeres_wallplex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d1febad-556a-4fff-a5bc-879debd41a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a04c6ed-e04c-4013-9136-8b056f4e97a0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210309_otthonfelujitasi_tamogatas_felmeres_wallplex","timestamp":"2021. március. 09. 15:42","title":"Lakásbelső felújítására költené a többség az állami támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2014ab33-0b36-46fc-b909-e75920d891a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Technikumba 16, szakképző iskolákba 11 százalékkal többen jelentkeztek, mint tavaly.\r

","shortLead":"Technikumba 16, szakképző iskolákba 11 százalékkal többen jelentkeztek, mint tavaly.\r

","id":"20210309_Egyre_tobb_fiatal_valasztja_a_szakkepzest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2014ab33-0b36-46fc-b909-e75920d891a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b2666e-fed8-45c7-8b20-3cc219db2bd1","keywords":null,"link":"/kultura/20210309_Egyre_tobb_fiatal_valasztja_a_szakkepzest","timestamp":"2021. március. 09. 10:39","title":"Schanda Tamás: Egyre több fiatal választja a szakképzést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b077cfb0-4796-425b-8212-d693e6d9873e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A magyar férfiak és a nők életszínvonala közötti különbség nagy, de legalább folyamatosan csökken - egészen addig, amíg nem jön egy válság, akkor a nők helyzete jóval rosszabb lesz. Vagy addig, amíg nem kell egyedül nevelni a gyerekeket. ","shortLead":"A magyar férfiak és a nők életszínvonala közötti különbség nagy, de legalább folyamatosan csökken - egészen addig, amíg...","id":"20210308_nok_es_ferfiak_magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b077cfb0-4796-425b-8212-d693e6d9873e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9434cb99-2e0f-4af8-9920-351a7ea8585d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210308_nok_es_ferfiak_magyarorszagon","timestamp":"2021. március. 08. 17:40","title":"Amint jön a válság, a nők munkája nagyobb veszélybe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3369c9c9-7fad-4b6d-9c9b-13a71f127c59","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A nálunk még nem létező új szakma képviselői a sokasodó panaszok és a me too mozgalom hatására tűntek fel a filmiparban. A szerelmi és ágyjeleneteknél segítenek, hogy a szereplők számára vállalható, de hiteles is legyen a felvétel.","shortLead":"A nálunk még nem létező új szakma képviselői a sokasodó panaszok és a me too mozgalom hatására tűntek fel...","id":"202109__vagy_es_szereples__megalazo_helyzetek__beallitas_kerdese__intim_reszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3369c9c9-7fad-4b6d-9c9b-13a71f127c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94560865-9032-4271-8d69-e8ade377aa0d","keywords":null,"link":"/360/202109__vagy_es_szereples__megalazo_helyzetek__beallitas_kerdese__intim_reszek","timestamp":"2021. március. 09. 17:00","title":"Már más a szex a filmekben, a színészeket intimitáskoordinátorok védik és tanítják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"Március 8-tól a kormány újabb szigorításokat léptetett életbe a járvány megfékezése érdekében. Ez jelentősen befolyásolja az elkövetkező két hétben az emberek életét: kevesebb bolt van nyitva, a szolgáltatások egy részét nem lehet igénybe venni. A Bankmonitor.hu szakértői összeszedték, hogy a szolgáltatások korlátozása milyen hatással lehet a banki ügyintézésre: vajon mindent el tudunk intézni ebben a két hétben?","shortLead":"Március 8-tól a kormány újabb szigorításokat léptetett életbe a járvány megfékezése érdekében. Ez jelentősen...","id":"20210309_Hogyan_vehetunk_fel_hitelt_a_koronavirusjarvany_miatti_zaras_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1510f68-ab64-4cd3-ad0f-eb2115d1e3ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_Hogyan_vehetunk_fel_hitelt_a_koronavirusjarvany_miatti_zaras_alatt","timestamp":"2021. március. 09. 14:45","title":"Hogyan vehetünk fel hitelt a koronavírus-járvány miatti zárás alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A katari világbajnokság utánig szólt a szerződése, de maga kérte, hogy mentsék fel.","shortLead":"A katari világbajnokság utánig szólt a szerződése, de maga kérte, hogy mentsék fel.","id":"20210309_joachim_low_nemet_labdarugo_valogatott_foci_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725f20f3-07fe-48cb-aaa6-288172551d20","keywords":null,"link":"/sport/20210309_joachim_low_nemet_labdarugo_valogatott_foci_eb","timestamp":"2021. március. 09. 13:06","title":"Löw az Eb után otthagyja a német válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]