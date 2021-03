Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7116ab04-160f-45be-b076-0f228ee255b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy év alatt elherdálták az üzemi balesetben megsérült, élete végéig ágyhoz kötött fiatal millióit, amit arra kapott, hogy biztosított legyen az ellátása. A nyaktól lefele béna fiú közben mit sem sejtett minderről.","shortLead":"Egy év alatt elherdálták az üzemi balesetben megsérült, élete végéig ágyhoz kötött fiatal millióit, amit arra kapott...","id":"20210310_Lakasokra_kocsikra_es_kvadra_koltottek_a_szulok_lebenult_fiuk_160_millios_eletjaradekat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7116ab04-160f-45be-b076-0f228ee255b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4f1ec7-90da-4e07-a7c9-1ef67d5f2141","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Lakasokra_kocsikra_es_kvadra_koltottek_a_szulok_lebenult_fiuk_160_millios_eletjaradekat","timestamp":"2021. március. 10. 16:30","title":"Lakásokra, kocsikra és kvadra költötték a szülők lebénult fiuk sokmilliós életjáradékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82623ed6-e460-4a0d-996e-3ad583706291","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány felpörgette a könyvforgalmat az online piactéren, egyre többen keresik az olcsóbb, használt könyveket is.

","shortLead":"A járvány felpörgette a könyvforgalmat az online piactéren, egyre többen keresik az olcsóbb, használt könyveket is.

","id":"20210310_Tobb_mint_120_ezer_forintert_kelt_el_a_Jokaiosszes_a_Vateran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82623ed6-e460-4a0d-996e-3ad583706291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b1fcba-f8c2-40d0-9ce0-34e6152b77eb","keywords":null,"link":"/kkv/20210310_Tobb_mint_120_ezer_forintert_kelt_el_a_Jokaiosszes_a_Vateran","timestamp":"2021. március. 10. 11:04","title":"Jules Verne-összes tartja a könyveladási rekordot a Vaterán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen szeméremsértés, személyes adattal való visszaélés és garázdaság miatt is büntetőeljárás indult.","shortLead":"A férfi ellen szeméremsértés, személyes adattal való visszaélés és garázdaság miatt is büntetőeljárás indult.","id":"20210310_Nyilvanos_vece_titkos_felvetel_Tatabanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b24f2e1-eafb-47d1-a4b3-eee7722a65a3","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Nyilvanos_vece_titkos_felvetel_Tatabanya","timestamp":"2021. március. 10. 17:19","title":"Nyilvános vécébe lopózva készített titkos felvételeket nőkről egy tatai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az Egységes Közlekedési Szakszervezet szerint akár engedetlenségi akcióba is kezdhetnek a sofőrök.","shortLead":"Az Egységes Közlekedési Szakszervezet szerint akár engedetlenségi akcióba is kezdhetnek a sofőrök.","id":"20210309_Elsoajtos_felszallas_BKV_szakszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d50de5-7bbf-4eff-9e17-c19172fa7e90","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_Elsoajtos_felszallas_BKV_szakszervezet","timestamp":"2021. március. 09. 16:25","title":"Megszüntetné az elsőajtós felszállást egy BKV-s szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Radiokarbonos vizsgálatok alapján egy nemzetközi kutatócsoport arra jutott, hogy a belgiumi Spy-barlangban talált csontok jóval idősebbek annál, mint eddig gondolták. ","shortLead":"Radiokarbonos vizsgálatok alapján egy nemzetközi kutatócsoport arra jutott, hogy a belgiumi Spy-barlangban talált...","id":"20210310_neandervolgyi_ember_vizsgalat_kutatas_kormeghatarozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867fd625-ede7-443a-ac84-0fa6b154b01d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_neandervolgyi_ember_vizsgalat_kutatas_kormeghatarozas","timestamp":"2021. március. 10. 17:03","title":"20 ezer évvel korábban halhatott ki a neandervölgyi ember, mint azt eddig gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd70ad2d-239b-4e85-8b05-6a9173af4046","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Hét évtizedes tudományos és politikai viták után sem mindig egyértelmű, mit lehet genocídiumnak nevezni.","shortLead":"Hét évtizedes tudományos és politikai viták után sem mindig egyértelmű, mit lehet genocídiumnak nevezni.","id":"20210309_Nepirtas_Kina_ujgurok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd70ad2d-239b-4e85-8b05-6a9173af4046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18359ee-cd85-4885-9623-8c27dfb82ece","keywords":null,"link":"/360/20210309_Nepirtas_Kina_ujgurok","timestamp":"2021. március. 09. 15:00","title":"Népirtás-e, hogy Kínában kényszersterilizálják, lágerekbe zárják az ujgurokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5faf9f-31af-48d2-a3ab-46a22af13b06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A médium új tulajdonosának vezetője egészen bizarr módon jelentette be egy csapat újságíró elbocsátását és a kanadai szerkesztőség bezárását.","shortLead":"A médium új tulajdonosának vezetője egészen bizarr módon jelentette be egy csapat újságíró elbocsátását és a kanadai...","id":"20210310_huffington_post_buzzfeed_ujsagirok_kirugas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d5faf9f-31af-48d2-a3ab-46a22af13b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbd3e74-a126-4af0-b356-3fcb56fca6aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_huffington_post_buzzfeed_ujsagirok_kirugas","timestamp":"2021. március. 10. 16:12","title":"Senki sem akarná, hogy úgy rúgják ki, mint a Huffington Post 47 munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f467dbe5-e4b1-42b4-9073-28411ee3ecf7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzletláncéra hasonlító oldalon állítólagos nyereményekről értesítették az olvasókat.\r

","shortLead":"Az üzletláncéra hasonlító oldalon állítólagos nyereményekről értesítették az olvasókat.\r

","id":"20210310_Adathalaszok_Facebook_oldal_Penny_Market","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f467dbe5-e4b1-42b4-9073-28411ee3ecf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f1dac0-5750-41a2-9469-0f48e704d766","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Adathalaszok_Facebook_oldal_Penny_Market","timestamp":"2021. március. 10. 16:25","title":"Adathalászok csináltak kamu Facebook-oldalt a Penny Marketnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]