[{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az intézmény infektológus főorvosa szerint most már gyakori, hogy egész családokon „átvonul” a fertőzés.","shortLead":"Az intézmény infektológus főorvosa szerint most már gyakori, hogy egész családokon „átvonul” a fertőzés.","id":"20210309_koronavirus_jarvany_covid19_del_pesti_centrumkorhaz_szlavik_janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e01b03f-aebd-4eac-aa1d-cfc2256b4f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_koronavirus_jarvany_covid19_del_pesti_centrumkorhaz_szlavik_janos","timestamp":"2021. március. 09. 08:52","title":"Megteltek a koronavírusos betegek számára fenntartott ágyak a Dél-pesti Centrumkórházban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar modellt a főpolgármester egyik tanácsadója, Korányi Dávid vette el. Már babát várnak.","shortLead":"A magyar modellt a főpolgármester egyik tanácsadója, Korányi Dávid vette el. Már babát várnak.","id":"20210309_mihalik_eniko_koranyi_david","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b1cc36-6232-4f1b-a72b-45bf53f2ca05","keywords":null,"link":"/elet/20210309_mihalik_eniko_koranyi_david","timestamp":"2021. március. 09. 11:59","title":"Mihalik Enikő férjhez ment, babát vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d513c6-dd32-413a-87e9-3c2d924e5558","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ideig a ma hajnali az utolsó éjszakai fagy az ország nagy részén.","shortLead":"Egy ideig a ma hajnali az utolsó éjszakai fagy az ország nagy részén.","id":"20210311_idojaras_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8d513c6-dd32-413a-87e9-3c2d924e5558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57cd36c-7e1e-401d-a3ee-65ecb5dc1652","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_idojaras_omsz","timestamp":"2021. március. 11. 05:22","title":"Akár 10 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3327a620-ec99-4cca-b232-db802f6c7158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt baleset Rákospalota-Újpest állomásnál.","shortLead":"Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt baleset Rákospalota-Újpest állomásnál.","id":"20210310_vasut_vonat_baleset_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3327a620-ec99-4cca-b232-db802f6c7158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb44c6c8-becc-4899-a739-8ca6bb861e59","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_vasut_vonat_baleset_nyomozas","timestamp":"2021. március. 10. 14:34","title":"Szándékosan kapcsolhatta le valaki egy tehervonat utolsó kocsiját, hogy balesetet okozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54979265-8255-461b-9eb8-c9c3f1d36d1d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Színházfoglalási akciókkal követelik színművészeti egyetemek hallgatói és szabadúszó művészeti dolgozók Párizsban a kulturális intézmények újranyitását.



","shortLead":"Színházfoglalási akciókkal követelik színművészeti egyetemek hallgatói és szabadúszó művészeti dolgozók Párizsban...","id":"20210310_Parizsban_mar_szinhazat_foglalnak_az_egyetemistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54979265-8255-461b-9eb8-c9c3f1d36d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e959f60-12cf-44e1-be2c-3d930894d936","keywords":null,"link":"/elet/20210310_Parizsban_mar_szinhazat_foglalnak_az_egyetemistak","timestamp":"2021. március. 10. 08:58","title":"Párizsban már színházat foglalnak az egyetemisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bűnügyi felügyeletbe került a koronavírussal fertőzött betegek kezelésére szolgáló gyógyszerrel üzletelő orvos és ismerőse a Fővárosi Törvényszék másodfokú tanácsának döntése értelmében. ","shortLead":"Bűnügyi felügyeletbe került a koronavírussal fertőzött betegek kezelésére szolgáló gyógyszerrel üzletelő orvos és...","id":"20210310_nyomkoveto_orvos_koronavirus_elleni_gyogyszer_favipiravir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c7cf29-e0f6-4a3d-8bd6-f1f5075c93ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_nyomkoveto_orvos_koronavirus_elleni_gyogyszer_favipiravir","timestamp":"2021. március. 10. 19:05","title":"Nyomkövetőt kapott a koronavírus elleni gyógyszerrel seftelő magyar orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3331af32-ad39-4a3a-b914-d0acf603cf16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség az ítélőtáblánál indítványozta, hogy volt jobbikos EP-képviselőt ítéljék el kémkedésért. Első fokon Kovácsot nem ítélték el kémkedés miatt, az ügy másodfokon fog folytatódni.","shortLead":"Az ügyészség az ítélőtáblánál indítványozta, hogy volt jobbikos EP-képviselőt ítéljék el kémkedésért. Első fokon...","id":"20210309_kovacs_bela_kemkedes_ugyeszseg_fellebbezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3331af32-ad39-4a3a-b914-d0acf603cf16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655b9930-c8f7-4b70-874f-abd625e371f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_kovacs_bela_kemkedes_ugyeszseg_fellebbezes","timestamp":"2021. március. 09. 10:39","title":"Fegyházbüntetést kér Kovács Bélára az ügyészség ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6936bc5a-27a4-4d50-86d9-3a9c53aec15b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiterjesztett valóságos technológiát ugyan nem támogatja, de így sem nevezhető butának a Razer videojátékosoknak kitalált szemüvege.","shortLead":"A kiterjesztett valóságos technológiát ugyan nem támogatja, de így sem nevezhető butának a Razer videojátékosoknak...","id":"20210309_hangszoro_szemuveg_razer_anzu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6936bc5a-27a4-4d50-86d9-3a9c53aec15b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac157131-1209-40ab-97a8-e5285ef3ef45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_hangszoro_szemuveg_razer_anzu","timestamp":"2021. március. 09. 09:33","title":"Még hangszórók is vannak a Razer különleges szemüvegében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]