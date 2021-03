Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két tévé gyulladt ki a kórházban, betegágyakban tolva kellett kimenteni az embereket összesen hat emeletről.","shortLead":"Két tévé gyulladt ki a kórházban, betegágyakban tolva kellett kimenteni az embereket összesen hat emeletről.","id":"20210311_szekesfehervari_korhaz_tuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d50f845-7dbf-4459-9d99-f0c91ef8d1d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_szekesfehervari_korhaz_tuz","timestamp":"2021. március. 11. 08:18","title":"Tűz ütött ki a székesfehérvári kórházban, 128 beteget mentettek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04d2d5e-c973-4b78-8174-3ad331f27a82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly mindössze 7755 közérdekű bejelentést kapott a NAV, míg 2012-ben még 35 ezret.","shortLead":"Tavaly mindössze 7755 közérdekű bejelentést kapott a NAV, míg 2012-ben még 35 ezret.","id":"20210310_nav_adohatosag_kozerdeku_bejelentes_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e04d2d5e-c973-4b78-8174-3ad331f27a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25db187-bb7a-4188-a3e2-e06a260bbcf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_nav_adohatosag_kozerdeku_bejelentes_feljelentes","timestamp":"2021. március. 10. 06:23","title":"Már csak ötöadannyi embert jelentettek fel tavaly az adóhatóságnál, mint 9 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzeneteket ezúttal is a 60 év alatti krónikus betegek kapják.","shortLead":"Az üzeneteket ezúttal is a 60 év alatti krónikus betegek kapják.","id":"20210309_vakcina_oltas_sms_astrazeneca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03fff050-0945-4e4a-b051-382248d6e987","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_vakcina_oltas_sms_astrazeneca","timestamp":"2021. március. 09. 12:52","title":"Megint elkezdték kiküldeni az AstraZeneca oltásra hívó sms-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639d9ca2-bec1-4e0d-be09-2e0f1089df9c","c_author":"Szabó Yvette, Gergely Márton","category":"360","description":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül két informatikai blamázs történt, ez pedig a járványkezelés összes hibáját a felszínre hozta – a társadalom megosztottságával együtt.","shortLead":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül...","id":"202110__orban_hajtukanyarjai__leallo_oltas_es_oktatas__aszolidaritas_vege__a_rendszer_meztelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=639d9ca2-bec1-4e0d-be09-2e0f1089df9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd143e8-70e4-496c-8c64-179fa22da4a8","keywords":null,"link":"/360/202110__orban_hajtukanyarjai__leallo_oltas_es_oktatas__aszolidaritas_vege__a_rendszer_meztelen","timestamp":"2021. március. 11. 07:00","title":"Orbán magának köszönheti a válságkezelés két legnagyobb kudarcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz űrkutatási hivatal, a Roszkoszmosz még januárban közölte, kilépnek az amerikai holdkutatási projektből, hogy Kínával közöset indítsanak.","shortLead":"Az orosz űrkutatási hivatal, a Roszkoszmosz még januárban közölte, kilépnek az amerikai holdkutatási projektből...","id":"20210309_holdbazis_kina_oroszorszag_memorandum_urkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3fba91-64c8-4829-8703-2043bdb3c94a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_holdbazis_kina_oroszorszag_memorandum_urkutatas","timestamp":"2021. március. 09. 19:03","title":"Kihagyják Amerikát, közös holdbázist építhet Oroszország és Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54979265-8255-461b-9eb8-c9c3f1d36d1d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Színházfoglalási akciókkal követelik színművészeti egyetemek hallgatói és szabadúszó művészeti dolgozók Párizsban a kulturális intézmények újranyitását.



","shortLead":"Színházfoglalási akciókkal követelik színművészeti egyetemek hallgatói és szabadúszó művészeti dolgozók Párizsban...","id":"20210310_Parizsban_mar_szinhazat_foglalnak_az_egyetemistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54979265-8255-461b-9eb8-c9c3f1d36d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e959f60-12cf-44e1-be2c-3d930894d936","keywords":null,"link":"/elet/20210310_Parizsban_mar_szinhazat_foglalnak_az_egyetemistak","timestamp":"2021. március. 10. 08:58","title":"Párizsban már színházat foglalnak az egyetemisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU vezetőinek ki kell tartaniuk az eddigi vakcinapolitika mellett, mert különben veszélybe kerülnek az eddigi eredmények. Erre figyelmeztet az amerikai kézben lévő Politico hírportál európai kiadása.","shortLead":"Az EU vezetőinek ki kell tartaniuk az eddigi vakcinapolitika mellett, mert különben veszélybe kerülnek az eddigi...","id":"20210310_Politico_Nem_inoghat_meg_az_EU_oltasi_strategiaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9e3599-385e-4967-94c1-8d8206b71b82","keywords":null,"link":"/360/20210310_Politico_Nem_inoghat_meg_az_EU_oltasi_strategiaja","timestamp":"2021. március. 10. 07:22","title":"Politico: Nem inoghat meg az EU oltási stratégiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb30a60-ed19-45f2-aac3-44d3102a1551","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járművek azért térnek vissza, hogy új képeket készítsenek a magyar utakról és városokról. A felvételek a Street Viewban (Utcakép) lesznek elérhetők.","shortLead":"A járművek azért térnek vissza, hogy új képeket készítsenek a magyar utakról és városokról. A felvételek a Street...","id":"20210309_google_terkep_auto_street_view_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fb30a60-ed19-45f2-aac3-44d3102a1551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dad5b30-6350-4609-a7fe-9c0c2e3e65bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_google_terkep_auto_street_view_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 09. 12:33","title":"Hamarosan megint Google-autók cikáznak a magyar utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]