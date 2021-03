Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutató már a szerkezet fejlettebb változatán is dolgozik, ami egyszerre akár két szúnyogot is képes lesz elintézni.","shortLead":"A kutató már a szerkezet fejlettebb változatán is dolgozik, ami egyszerre akár két szúnyogot is képes lesz elintézni.","id":"20210314_mesterseges_intelligencia_szunyog_lezer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759f1683-b0b1-4ecf-a409-d476aa31aa2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_mesterseges_intelligencia_szunyog_lezer","timestamp":"2021. március. 14. 12:32","title":"A mesterséges intelligencia által vezérelt lézerrel irtaná a szúnyogokat egy orosz feltaláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az NNK szerint minden háziorvos köteles részt venni a védőoltási programban, ez az alapellátási tevékenységben kötelező feladat.","shortLead":"Az NNK szerint minden háziorvos köteles részt venni a védőoltási programban, ez az alapellátási tevékenységben kötelező...","id":"20210312_oltas_haziorvos_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43e1e54-9e70-4010-b0e3-f23344c964fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_oltas_haziorvos_hetvege","timestamp":"2021. március. 12. 20:27","title":"A háziorvosoknak május végéig a hétvégi napokon is oltaniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265ebe03-0bc5-496e-99db-1f2fa077cea5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pro Urbe Győr kitüntető címet kapott.\r

