[{"available":true,"c_guid":"541070a8-b19e-4ad0-b944-2f652af983f2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművekből 15 áll forgalomba Budapesten.","shortLead":"A járművekből 15 áll forgalomba Budapesten.","id":"20210319_virus_legkondicionalo_bkv_busz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=541070a8-b19e-4ad0-b944-2f652af983f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27612e05-f6b2-41d9-96bc-f529b33208c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_virus_legkondicionalo_bkv_busz","timestamp":"2021. március. 19. 11:45","title":"Vírusszűrő is van az újfajta BKV-buszokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3554f605-3550-4a19-b8df-5b41c1c2b39e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ébredés egy tó közepén, ejtőernyős ugrás a levegőből – a Quimby billentyűse új klipjében ehhez hasonló kalandokba keveredik saját zenekara társaságában. Igaz, rajzolt alakjukban.



","shortLead":"Ébredés egy tó közepén, ejtőernyős ugrás a levegőből – a Quimby billentyűse új klipjében ehhez hasonló kalandokba...","id":"20210318_Rajzfilmfigurava_valtozott_Balanyi_Szilard__klippremier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3554f605-3550-4a19-b8df-5b41c1c2b39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671b3641-e278-457e-8229-98171285a0e2","keywords":null,"link":"/kultura/20210318_Rajzfilmfigurava_valtozott_Balanyi_Szilard__klippremier","timestamp":"2021. március. 18. 15:00","title":"Rajzfilmfigurává változott Balanyi Szilárd – klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a14ae91-952a-467a-831a-3c4b1802faec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A régiós országokban tíz év alatt sikerült javítani a korrupció kontrollját. A kivétel Magyarország.","shortLead":"A régiós országokban tíz év alatt sikerült javítani a korrupció kontrollját. A kivétel Magyarország.","id":"20210318_Egyetlen_visegradi_orszag_van_ahol_nott_a_korrupcio_Ausztriahoz_kepest_2010_ota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a14ae91-952a-467a-831a-3c4b1802faec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec675ee6-dd25-4229-9cbd-e8f484beda83","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_Egyetlen_visegradi_orszag_van_ahol_nott_a_korrupcio_Ausztriahoz_kepest_2010_ota","timestamp":"2021. március. 18. 11:49","title":"Újabb kutatás igazolja, hogy a térségben csak Magyarországon nő a korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 23-szoros válogatott labdarúgó korábban kiállt Gulácsi Péter mellett, majd több interjúban is elemezte a hazai problémákat.","shortLead":"A 23-szoros válogatott labdarúgó korábban kiállt Gulácsi Péter mellett, majd több interjúban is elemezte a hazai...","id":"20210319_hrutka_janos_spiler_kirugas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac59236c-585f-47ee-8584-30b7f1e18629","keywords":null,"link":"/elet/20210319_hrutka_janos_spiler_kirugas","timestamp":"2021. március. 19. 15:39","title":"Kirúgták Hrutka Jánost a Spíler TV-től ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8ec7a0-02dc-4fa3-8903-27ed747979dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy lezárás nyáron lesz, de már hétfőtől megváltozik a forgalmi rend a hídon.","shortLead":"A nagy lezárás nyáron lesz, de már hétfőtől megváltozik a forgalmi rend a hídon.","id":"20210319_Megint_le_kell_majd_zarni_a_harosi_M0s_Dunahid_egyegy_savjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d8ec7a0-02dc-4fa3-8903-27ed747979dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512ec0ec-4d03-48a1-b11b-3c442d4d92ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_Megint_le_kell_majd_zarni_a_harosi_M0s_Dunahid_egyegy_savjat","timestamp":"2021. március. 19. 09:23","title":"Két és fél hónapra lezárják megint a hárosi M0-s híd egyik oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Girardi Kornél szerint az, hogy valaki pár ezer forintért jut telepítőkulcshoz, az nem azonos a legális szoftverhasználattal.","shortLead":"Girardi Kornél szerint az, hogy valaki pár ezer forintért jut telepítőkulcshoz, az nem azonos a legális...","id":"20210318_microsoft_windows_termekkulcs_buncselekmeny_lopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383e2eb9-0d8a-4098-b008-d0dd8fa28b3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_microsoft_windows_termekkulcs_buncselekmeny_lopas","timestamp":"2021. március. 18. 10:33","title":"Szakértő: előbb-utóbb Magyarországon is számítani lehet az olcsó Windows-kulcsok miatti razziákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Legalábbis ez most Peking terve.","shortLead":"Legalábbis ez most Peking terve.","id":"20210318_Kinaba_csak_az_a_kulfoldi_lephet_be_akit_kinai_vakcinaval_oltottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4774ebe-fbc6-4a1c-85d7-8057e24d1e2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_Kinaba_csak_az_a_kulfoldi_lephet_be_akit_kinai_vakcinaval_oltottak","timestamp":"2021. március. 18. 15:53","title":"Kínába csak az a külföldi léphet be, akit kínai vakcinával oltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem éppen tavaszi időjárásra kell készülnünk, hózápor, eső és fagy is lehet az előrejelzések szerint.","shortLead":"Nem éppen tavaszi időjárásra kell készülnünk, hózápor, eső és fagy is lehet az előrejelzések szerint.","id":"20210318_hozapor_hideg_hetvege_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed7519f-e9a2-4771-9484-c0943109a8d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_hozapor_hideg_hetvege_idojaras","timestamp":"2021. március. 18. 17:13","title":"Hózáporos hideg időt jósolnak a hétvégére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]