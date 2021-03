Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d14e9350-85fc-429f-aa1a-765f35962f2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már készülékbiztosítást is kínál az OTP bármely bank ügyfelei számára használható Simple alkalmazása, nem csak új, hanem használt telefonokra is. Az OTP Mobil azután döntött a bevezetés mellett, hogy kiderült: az alkalmazásban történő biztosításkötésre a magyar lakosság 27 százaléka nyitott.","shortLead":"Már készülékbiztosítást is kínál az OTP bármely bank ügyfelei számára használható Simple alkalmazása, nem csak új...","id":"20210320_otp_mobil_simple_app_keszulekbiztositas_hello","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d14e9350-85fc-429f-aa1a-765f35962f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89cca924-79f4-4191-a7ba-d15c77c09ab2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_otp_mobil_simple_app_keszulekbiztositas_hello","timestamp":"2021. március. 20. 09:03","title":"Újdonság a magyar piacon: néhány érintéssel biztosítást köthet használt telefonjára is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12efca20-12bb-4b0b-8c40-eea8d48c32ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bús Balázs korábban is jótékonykodott.","shortLead":"Bús Balázs korábban is jótékonykodott.","id":"20210321_A_Margit_Korhaznak_adja_tiszteletdijat_Obuda_volt_fideszes_polgarmestere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12efca20-12bb-4b0b-8c40-eea8d48c32ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739a5759-9f8a-4e78-9f04-717c065ecb5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210321_A_Margit_Korhaznak_adja_tiszteletdijat_Obuda_volt_fideszes_polgarmestere","timestamp":"2021. március. 21. 13:48","title":"A Margit Kórháznak adja tiszteletdíját Óbuda volt fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f97c998-71a6-4061-b795-502690ddd289","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy arról beszámoltunk, vulkánkitörés történt az izlandi főváros, Reykjavík közelében péntek este. A mélyből feltörő láva vörösre festette az égboltot a területen, ahol az elmúlt hetekben több ezer kisebb földrengés volt. ","shortLead":"Ahogy arról beszámoltunk, vulkánkitörés történt az izlandi főváros, Reykjavík közelében péntek este. A mélyből feltörő...","id":"20210320_Magyar_geologus_az_izlandi_vulkankitoresrol_ujabb_teruleteken_hasadhat_fel_a_fold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f97c998-71a6-4061-b795-502690ddd289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5bed9c-18a4-46af-b843-6962d86c7e4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_Magyar_geologus_az_izlandi_vulkankitoresrol_ujabb_teruleteken_hasadhat_fel_a_fold","timestamp":"2021. március. 20. 11:30","title":"Magyar geológus az izlandi vulkánkitörésről: újabb területeken hasadhat fel a föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408000aa-cc67-4ec2-a279-60f1ad34d147","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden perce rém feszült az örök érvényű és többszintű műből született, két és fél órás streamelt előadásnak.","shortLead":"Minden perce rém feszült az örök érvényű és többszintű műből született, két és fél órás streamelt előadásnak.","id":"202111_szinhaz__politikai_paranoia_don_carlos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=408000aa-cc67-4ec2-a279-60f1ad34d147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4e041f-b95b-4ac9-a51d-12b50c7a992b","keywords":null,"link":"/360/202111_szinhaz__politikai_paranoia_don_carlos","timestamp":"2021. március. 20. 11:15","title":"Paranoia, vívódásokról árulkodó arcok - Don Carlos a Radnóti színpadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d1f4fa-bb01-4b6c-929d-dd86e6a7be3d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Spaller Bélának hívták, a hetvenes évek legnagyobb magyar hamiskártyásainak mestere volt, az 1996-ban meggyilkolt Prisztás József is tőle tanulta a fortélyokat. Előéletéről keveset tudni, annál inkább a módszereiről és a tanítványairól. Dezső András magyar szélhámosokról, svindlerekről szóló cikksorozatának harmadik részében a hamiskártyás alvilág bugyraiba utazhatunk el.

","shortLead":"Spaller Bélának hívták, a hetvenes évek legnagyobb magyar hamiskártyásainak mestere volt, az 1996-ban meggyilkolt...","id":"20210319_A_hamiskartyasok_Bela_bacsinak_adtak_halat_egyegy_parti_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2d1f4fa-bb01-4b6c-929d-dd86e6a7be3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ff1169-1b41-4d44-95fc-4042a4053511","keywords":null,"link":"/360/20210319_A_hamiskartyasok_Bela_bacsinak_adtak_halat_egyegy_parti_utan","timestamp":"2021. március. 19. 19:00","title":"Béla bácsi, akitől Prisztás is megtanulta a hamiskártyázás fortélyait – Magyar svindlerek, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közzétette tavalyi eredményét a péti Nitrogénművek. ","shortLead":"Közzétette tavalyi eredményét a péti Nitrogénművek. ","id":"20210320_Bige_Laszlo_egyik_szeme_sir_de_a_masik_nevet_elkepeszto_novekedest_produkalt_a_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090e0add-59b6-4343-a1d2-f0569868c1ef","keywords":null,"link":"/kkv/20210320_Bige_Laszlo_egyik_szeme_sir_de_a_masik_nevet_elkepeszto_novekedest_produkalt_a_cege","timestamp":"2021. március. 20. 18:01","title":"Bige László egyik szeme sír, de a másik nevet: elképesztő növekedést produkált a cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dániában agyvérzést kapott egy egészségügyi dolgozó, egy másik pedig súlyos állapotban van, korábban mindkettőjüket beoltották az AstraZeneca vakcinával - írja a Reuters.","shortLead":"Dániában agyvérzést kapott egy egészségügyi dolgozó, egy másik pedig súlyos állapotban van, korábban mindkettőjüket...","id":"20210320_Agyverzesben_halt_meg_egy_dan_egeszsegugyi_dolgozo_akit_AstraZenecaval_oltottak_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda65470-ce99-4f57-b2de-60460c0d6ba0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_Agyverzesben_halt_meg_egy_dan_egeszsegugyi_dolgozo_akit_AstraZenecaval_oltottak_be","timestamp":"2021. március. 20. 15:39","title":"Agyvérzésben halt meg egy dán egészségügyi dolgozó, akit AstraZenecával oltottak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bb3015-40a2-463b-bdb2-e7d79f8e9b8f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Miért csökkent a termelés a munkások államában, milyen méreteket öltött a terror, ki volt az a két, későbbi horthysta miniszterelnök, aki a vörösöket szolgálta? Ezeket a kérdéseket is körbejárja a kutató a Tanácsköztársaságról most megjelent kötetében.","shortLead":"Miért csökkent a termelés a munkások államában, milyen méreteket öltött a terror, ki volt az a két, későbbi horthysta...","id":"202111__hatos_pal_tortenesz__tanacskoztarsasagrol_generacios_forradalomrol__temettek_amunkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91bb3015-40a2-463b-bdb2-e7d79f8e9b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742bbe95-c726-400a-8b37-772aebfd7f23","keywords":null,"link":"/360/202111__hatos_pal_tortenesz__tanacskoztarsasagrol_generacios_forradalomrol__temettek_amunkat","timestamp":"2021. március. 20. 11:00","title":"Hatos Pál történész: Nem lehet kiradírozni a magyar történelemből a Tanácsköztársaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]