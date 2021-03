Egy év alatt 289 milliárd forintot költött sportra a magyar kormány

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f5320c8-79fc-423f-b28d-cc5d234a4599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megnéztük, hogy mire képesek a gyakorlatban a Samsung középkategóriában versenyző legújabb okostelefonjai, nyúzópróbán az elődökhöz képest sokat fejlődött A32-es, A52-es és A72-es Galaxy.","shortLead":"Megnéztük, hogy mire képesek a gyakorlatban a Samsung középkategóriában versenyző legújabb okostelefonjai, nyúzópróbán...","id":"20210320_samsung_galaxy_a32_a52_a72_telefon_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f5320c8-79fc-423f-b28d-cc5d234a4599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa436e12-09ff-46d3-9767-fcd3870b3d5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_samsung_galaxy_a32_a52_a72_telefon_teszt_velemeny","timestamp":"2021. március. 20. 17:00","title":"Megjelentek a Samsung új néptelefonjai: mit tudnak a csúcsmobilok töredékébe kerülő modellek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9da2aa6-ffe9-42c6-830e-297459fb546f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha még nem töltötte le az új, csakis kattintásra települő Windows 10-es csomagot, inkább ne is tegye, és várjon még kicsit, mert a frissítés hibás.","shortLead":"Ha még nem töltötte le az új, csakis kattintásra települő Windows 10-es csomagot, inkább ne is tegye, és várjon még...","id":"20210320_windows_10_frissites_hiba_nyomtatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9da2aa6-ffe9-42c6-830e-297459fb546f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0750f679-9807-4525-91c8-17f833e6d34a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_windows_10_frissites_hiba_nyomtatas","timestamp":"2021. március. 20. 12:03","title":"Inkább mégse töltse le a Windows hibajavítását – kiderült, hogy hibás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cab4308-4271-49db-8660-c39df17d3665","c_author":"","category":"elet","description":"Az első magyar nő, aki tagja lett a neves grémiumnak, és szavazhat a nemzetközi Emmy-jelöltekre. ","shortLead":"Az első magyar nő, aki tagja lett a neves grémiumnak, és szavazhat a nemzetközi Emmy-jelöltekre. ","id":"20210320_A_nemzetkozi_teves_akademia_tagjava_valasztottak_az_Emmydijas_Gera_Marinat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cab4308-4271-49db-8660-c39df17d3665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fface9f5-26f5-4df2-b022-ed438b4fcf82","keywords":null,"link":"/elet/20210320_A_nemzetkozi_teves_akademia_tagjava_valasztottak_az_Emmydijas_Gera_Marinat","timestamp":"2021. március. 20. 17:31","title":"A nemzetközi tévés akadémia tagjává választották az Emmy-díjas Gera Marinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közzétette tavalyi eredményét a péti Nitrogénművek. ","shortLead":"Közzétette tavalyi eredményét a péti Nitrogénművek. ","id":"20210320_Bige_Laszlo_egyik_szeme_sir_de_a_masik_nevet_elkepeszto_novekedest_produkalt_a_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090e0add-59b6-4343-a1d2-f0569868c1ef","keywords":null,"link":"/kkv/20210320_Bige_Laszlo_egyik_szeme_sir_de_a_masik_nevet_elkepeszto_novekedest_produkalt_a_cege","timestamp":"2021. március. 20. 18:01","title":"Bige László egyik szeme sír, de a másik nevet: elképesztő növekedést produkált a cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németországban, Svájcban, Hollandiában, Svédországban és Ausztriában is tüntettek a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások ellen.","shortLead":"Németországban, Svájcban, Hollandiában, Svédországban és Ausztriában is tüntettek a koronavírus-járvány miatt...","id":"20210320_Tiltakoztak_a_korlatozasok_ellen_Europa_szerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a050bab1-1316-4a48-b062-c29073f25d2a","keywords":null,"link":"/vilag/20210320_Tiltakoztak_a_korlatozasok_ellen_Europa_szerte","timestamp":"2021. március. 20. 18:32","title":"Tiltakoztak a korlátozások ellen Európa szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86184c85-add9-4b08-9813-435360acaf66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, ahol milliós összeget vehet fel a vezető - derült ki a közérdekű adatigénylés után. Nem mindenki tesz így, Varga Judit miniszter például nem vesz fel pénzt a kuratóriumi elnöki poszt után.","shortLead":"Van, ahol milliós összeget vehet fel a vezető - derült ki a közérdekű adatigénylés után. Nem mindenki tesz így, Varga...","id":"20210321_DK_Millios_fizeteseket_kapnak_az_egyetemi_alapitvanyi_kuratoriumba_beult_fideszesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86184c85-add9-4b08-9813-435360acaf66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4136d9-c261-408d-b62e-3dd0030a75ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210321_DK_Millios_fizeteseket_kapnak_az_egyetemi_alapitvanyi_kuratoriumba_beult_fideszesek","timestamp":"2021. március. 21. 12:22","title":"Kikérte a DK, mennyit kapnak az egyetemi alapítványok vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sőt, ő maga azt mondta, ha az országok nem is teszik kötelezővé, a Qantas például biztosan nem enged fel olyat a gépre, akit nem oltottak be.","shortLead":"Sőt, ő maga azt mondta, ha az országok nem is teszik kötelezővé, a Qantas például biztosan nem enged fel olyat a gépre...","id":"20210321_ausztralia_qantas_vedooltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a253500-f820-4641-af43-c7730fd7ce26","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_ausztralia_qantas_vedooltas","timestamp":"2021. március. 21. 21:18","title":"Egy ausztrál légitársaság vezetője már biztos benne, hogy nem lehet utazni védőoltás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfe462-3722-48d2-b21d-834e3e168390","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lap szerint a cég ehhez külön kérdőíves regisztrációt biztosít a munkavállalóknak.","shortLead":"A lap szerint a cég ehhez külön kérdőíves regisztrációt biztosít a munkavállalóknak.","id":"20210322_auchan_magyarorszag_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfe462-3722-48d2-b21d-834e3e168390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4925d05-ff40-47c0-b1b2-2f373f003f61","keywords":null,"link":"/kkv/20210322_auchan_magyarorszag_oltas","timestamp":"2021. március. 22. 06:45","title":"Ismét elterjedt, hogy soron kívül beoltják egy áruházlánc dolgozóit, de hamar cáfolt az Operatív Törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]