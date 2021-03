Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"ac8a576a-579d-47d2-861a-79370b9d0271","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Belgiumban jelenleg az elmúlt egy hét átlagát figyelembe véve naponta 25-en veszítik életüket koronavírusban.","shortLead":"Belgiumban jelenleg az elmúlt egy hét átlagát figyelembe véve naponta 25-en veszítik életüket koronavírusban.","id":"20210324_Szigoritasok_Belgiumban","timestamp":"2021. március. 24. 15:12","title":"Napi 25 halott mellett döntöttek szigorításokról Belgiumban"},{"available":true,"c_guid":"a52c0191-4610-43ef-a721-82c81f2f1a3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepő érveléssel állt elő Tatyjana Golivka, amikor meg kellett magyaráznia, miért javulnak a járványadatok a tulajdonképpen korlátozások nélkül élő Oroszországban.","shortLead":"Meglepő érveléssel állt elő Tatyjana Golivka, amikor meg kellett magyaráznia, miért javulnak a járványadatok...","id":"20210324_A_lezarasok_miatt_terjed_a_koronavirus_Europaban_az_orosz_kormanyfohelyettes_szerint","timestamp":"2021. március. 24. 21:31","title":"A lezárások miatt terjed a koronavírus Európában az orosz kormányfőhelyettes szerint"},{"available":true,"c_guid":"cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Friss fotók érkeztek a wolfsburgi gyártó egyik legizgalmasabb idei újdonságáról.","shortLead":"Friss fotók érkeztek a wolfsburgi gyártó egyik legizgalmasabb idei újdonságáról.","id":"20210325_320_loeros_sportkombikent_tamad_az_uj_vw_golf_r","timestamp":"2021. március. 25. 11:43","title":"320 lóerős sportkombiként támad az új VW Golf R"},{"available":true,"c_guid":"e62ebfb8-ad9e-48ba-90b2-daf03c8982b8","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A terhesek oltásáról még hiányosak a kutatások, viszont van tapasztalat arról, hogy az állapotos anyáknál súlyosabb bajt okozhat a koronavírus, mint a többi nőnél. A négy magyar orvosegyetem professzorai, valamint a Merkely Béla által vezetett klinikai munkacsoport azt javasolja, hogy a Pfizer–BioNTech, a Moderna és az AstraZeneca oltásokat a várandós kismama kérésére és a kezelőorvos kockázatértékelése után a 2. és 3. trimeszterben be lehessen adni.



","shortLead":"A terhesek oltásáról még hiányosak a kutatások, viszont van tapasztalat arról, hogy az állapotos anyáknál súlyosabb...","id":"20210324_terhesseg_kockazat_vakcina_Covid","timestamp":"2021. március. 24. 06:30","title":"Magyarország bekerülhet abba a körbe, ahol a terhes nők is kaphatnak oltást"},{"available":true,"c_guid":"ebc97d86-23c6-42de-99bf-131d29f312a3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig több mint 15 holttestet találtak, de négyszáznál több ember tűnt el a tűz során. A sérültek száma nagyjából 560 lehet.","shortLead":"Eddig több mint 15 holttestet találtak, de négyszáznál több ember tűnt el a tűz során. A sérültek száma nagyjából 560...","id":"20210324_rohingja_menekulttabor_leegett","timestamp":"2021. március. 24. 14:18","title":"Leégett a rohingya menekülttábor Bangladesben – tízezrek maradtak fedél nélkül, rengeteg lehet a halott"},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosnak az elvonások miatt nincs pénze a bérfejlesztésre, a munkavállalók viszont 6 százalékos emelésért küzdenek.","shortLead":"A fővárosnak az elvonások miatt nincs pénze a bérfejlesztésre, a munkavállalók viszont 6 százalékos emelésért küzdenek.","id":"20210324_bkv_beremeles_targyalas_szakszervezet_sztrajk","timestamp":"2021. március. 24. 07:51","title":"Továbbra is 0 százalékos béremelést kínál a főváros a BKV dolgozóknak, sztrájk jöhet"},{"available":true,"c_guid":"145c1ff4-de1d-42ce-b6e6-33f79c89ce16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone 12-k bemutatásának egyik legvitatottabb mozzanata volt, amikor kiderült, hogy a gyártó nem mellékelt töltőt a telefon mellé. Az egyik brazil fogyasztóvédelmi ügynökség pénzbüntetést róna ki emiatt az Apple-re.","shortLead":"Az iPhone 12-k bemutatásának egyik legvitatottabb mozzanata volt, amikor kiderült, hogy a gyártó nem mellékelt töltőt...","id":"20210325_per_az_apple_ellen_braziliaban_a_kihagyott_tolto_miatt","timestamp":"2021. március. 25. 12:03","title":"Van, ahol sokba kerülhet az Apple-nek az iPhone dobozából kihagyott töltő"},{"available":true,"c_guid":"83f27201-1188-441c-abfa-3c3a9209733b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hajas Barnabás a tárca közleménye szerint nagyjából tíz hónap alatt elvégezte azokat a feladatokat, amelyeket két évre határoztak meg számára.

","shortLead":"Hajas Barnabás a tárca közleménye szerint nagyjából tíz hónap alatt elvégezte azokat a feladatokat, amelyeket két évre...","id":"20210325_igazsagugyi_miniszterium_allamtitkar_hajas_barnabas_lemondas","timestamp":"2021. március. 25. 11:05","title":"Lemondott egy államtitkár az Igazságügyi Minisztériumban"}