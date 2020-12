Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5357fa89-b567-4f7d-aeb1-c4988a0d486f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A minisztérium hangulatkeltéssel vádolta a szakszervezetet a COVID miatt kiesett munkajövedelmekkel kapcsolatban, a PDSZ az EMMI-t vádolja ugyanezzel.","shortLead":"A minisztérium hangulatkeltéssel vádolta a szakszervezetet a COVID miatt kiesett munkajövedelmekkel kapcsolatban...","id":"20201214_Emmi_PDSZ_tanar_tappenz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5357fa89-b567-4f7d-aeb1-c4988a0d486f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce21159-5274-4f45-9a52-395330f5a5b7","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Emmi_PDSZ_tanar_tappenz","timestamp":"2020. december. 14. 10:50","title":"Az Emmi szerint minden rendben, a PDSZ nem talált olyan tanárt, aki megkapta volna a 100%-os táppénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Monetáris Tanács döntése értelmében marad a 0,60 százalékos jegybanki alapkamat.","shortLead":"A Monetáris Tanács döntése értelmében marad a 0,60 százalékos jegybanki alapkamat.","id":"20201215_jegybanki_alapkamat_mnb_monetaris_tanacs_kamatdontes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4edb17-c7ff-4c19-9682-69b6957c5c4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_jegybanki_alapkamat_mnb_monetaris_tanacs_kamatdontes","timestamp":"2020. december. 15. 14:17","title":"Nem nyúltak hozzá az alapkamathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A drágulást a nemzetközi olajár emelkedése okozza.","shortLead":"A drágulást a nemzetközi olajár emelkedése okozza.","id":"20201214_uzemanyag_benzin_gazolaj_tankolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44291e7-6bd8-437f-a4a9-ff77f97fec86","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_uzemanyag_benzin_gazolaj_tankolas","timestamp":"2020. december. 14. 13:10","title":"Legutóbb októberben került annyiba a benzin, mint szerdától fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15be56-b247-4dae-9d13-895ffa95fc2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt hetek kedvező adatai alapján épp újranyitottak a bevásárlóközpontok Katalóniában.","shortLead":"Az elmúlt hetek kedvező adatai alapján épp újranyitottak a bevásárlóközpontok Katalóniában.","id":"20201214_spanyolorszag_jarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a15be56-b247-4dae-9d13-895ffa95fc2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4e6d50-8e0f-4fd7-9305-20a014d94555","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_spanyolorszag_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. december. 14. 21:49","title":"Spanyolországban öt hét után ismét gyorsulni kezdett a járvány terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8970ef-a85a-4a8c-baf9-5626dcac077f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A város volt fideszes alpolgármestere kapott kulcsszerepet a döntésekben.","shortLead":"A város volt fideszes alpolgármestere kapott kulcsszerepet a döntésekben.","id":"202050_kozepduna_menti_fejlesztesi_ugynokseg_fideszes_iranyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b8970ef-a85a-4a8c-baf9-5626dcac077f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afb6d81-bb9a-467a-bcde-e210474a7eec","keywords":null,"link":"/360/202050_kozepduna_menti_fejlesztesi_ugynokseg_fideszes_iranyitas","timestamp":"2020. december. 14. 12:30","title":"Pécs ellenzéki vezetőit kihagyták a térségi fejlesztési szervezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e535d4-3539-4fe5-bbc9-e08b5ab04568","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csatorna azt ígéri, hogy a Keresztanyuban nem lesz hiány humorból, izgalomból és sztárokból.\r

","shortLead":"A csatorna azt ígéri, hogy a Keresztanyuban nem lesz hiány humorból, izgalomból és sztárokból.\r

","id":"20201215_rtl_klub_sorozat_keresztanyu_premier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32e535d4-3539-4fe5-bbc9-e08b5ab04568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb890413-7f73-4378-a729-99bfdd227ded","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_rtl_klub_sorozat_keresztanyu_premier","timestamp":"2020. december. 15. 13:20","title":"Január 3-án indul az RTL Klub új napi sorozata Molnár Piroskával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efa7f34-85ad-4c3f-bf9c-e4a8f94ac605","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Akit érdekel a szocialista főváros, annak egy igazi kincsesbánya a most megjelent gyűjtemény.","shortLead":"Akit érdekel a szocialista főváros, annak egy igazi kincsesbánya a most megjelent gyűjtemény.","id":"20201214_fofoto_leveltar_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3efa7f34-85ad-4c3f-bf9c-e4a8f94ac605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b22003-9679-4579-9f81-8758c1171eb1","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_fofoto_leveltar_budapest","timestamp":"2020. december. 14. 17:16","title":"Hetvenezer fotó jelent meg az interneten a Kádár-kori Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4782a21c-307c-4e86-9e59-c7f0df13f355","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden valószínűség szerint az Allroad szabadidő-autó kiviteltől is búcsút kell vennünk.","shortLead":"Minden valószínűség szerint az Allroad szabadidő-autó kiviteltől is búcsút kell vennünk.","id":"20201214_jon_az_uj_audi_a4_v6os_dizel_nelkul_automatikus_parkolocetli_fizetessel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4782a21c-307c-4e86-9e59-c7f0df13f355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762345cf-c1c5-4b0f-8ddf-1a8ed0f42d83","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_jon_az_uj_audi_a4_v6os_dizel_nelkul_automatikus_parkolocetli_fizetessel","timestamp":"2020. december. 14. 06:41","title":"Jön az új Audi A4: V6-os dízel nélkül, automatikus parkolócetli fizetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]