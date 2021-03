Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Az egzotikus úti célok, a Maldív-szigetek, a Seychelle-szigetek, Zanzibár, Dubaj vagy éppen Mexikó a legnépszerűbb célpontok most az OTP Travelnél, főleg az számít az utazóknak, hogy hová lehet egyszerűen, karantén nélküli beutazással eljutni - mondta a hvg.hu-nak Mikola György, a cég marketing vezetője. Az utazási irodánál december óta érzik az utazási kedv megugrását, ekkor kezdtek el bizonyos távoli országok olyan bejelentéseket tenni, hogy nyitják a határaikat és várják a turistákat.

És bár a korábbi évek első hónapjaihoz képest most a töredékére esett az érdeklődők száma, azért az IBUSZ-nál is vannak foglalások szép számmal az egzotikus célpontokra, ezt Termes Nóra, a cég hálózati és marketingigazgatója mondta lapunknak.

Ám ennél is nagyobb érdeklődést tapasztalnak az irodánál a nyári időszakra, éppen ezért az IBUSZ május végétől szeptember végéig már lekötött heti 20 charterjáratot és heti négy buszjáratot a mediterrán térségbe.

Erre már csak azért is szükség volt, mert a cég kinti partnerei megerősítették, hogy Nyugat-Európából folyamatosan vásárolják fel a kinti szálláshelyeket – az OTP Travel is megerősítette -, vagyis ha most nem lépnek, akkor később jóval magasabb áron tudnák csak lefoglalni őket. És a hazai érdeklődés is erős, már most 15 ezer foglalásuk van a nyárra - ez a korábbi évek 40 százalékának felel meg -, még úgy is, hogy a legtöbb utazó még kivár.

Mikola György szerint abból is érződik az utazási vágy, hogy a járvány miatt törölt utak esetében többen nem kérték vissza az előre befizetett pénzt, inkább átfoglalták az utazást egy későbbi időpontra. Mindenesetre a foglalások számának hirtelen emelkedésére számít az OTP Travel az enyhítések bejelentésekor. Az érdeklődők számára a szakember elmondása szerint az is hatással van, hogy itthon éppen hogyan alakulnak a járványadatok: amikor ezek felfutnak kicsit visszaesnek, amikor enyhülnek, akkor megnőnek.

Mindenki tengerpartra menne

A legnépszerűbb úticélok sorrendje egyik utazási irodánál sem változott: az IBUSZ-nál a foglalások 60 százaléka Görögországot célozza, részben azért, mert a görögök viszonylag korán közölték, hogy oltási igazolvánnyal vagy negatív teszttel, de már május 14-étől fogadják a turistákat. A marketingigazgató szerint ezen felül Spanyolország számít kiemelkedően népszerű célpontnak, mivel oda tavaly nem nagyon lehetett utazni, így aki oda vágyott, az most pótolná az utazást, és a népszerűbb célpontok közé tartozik Bulgária és Törökország is, aki pedig autóval utazna, annak Horvátország és Olaszország.

Az OTP Travelnél is a mediterrán térség a fő célpont, azon belül is Görögország, Törökország, Horvátország és Egyiptom. Ugyanakkor a városlátogatások iránt egyelőre kevés az érdeklődő, ami nem is meglepő, hiszen a hosszú bezártság után elsősorban a tengerpartokra vágynak az emberek – magyarázta az utazási iroda marketing vezetője.

Ezt megerősítette az IBUSZ is, ahol bár több száz út van opcióval előtervezve, többek közt Párizsba, Londonba és Rómába, ám ezeket nem véglegesítették. „Vannak érdeklődők, de amíg minden le van zárva, addig nem foglalnak” – fogalmazott Termes.

Last minute-ra ne nagyon számítsunk

Arra a kérdésünkre, hogy mely időpontok a legnépszerűbbek, Termes Nóra elmondta, hogy vannak akik óvatosabbak és inkább a biztosabbnak tűnő júliusi-augusztusi szállásokat keresik, míg vannak olyanok is, akik alig várják, hogy az első charterre felülhessenek. Utóbbiaknál vélhetően az is szempont, hogy most még olcsóbbak a szállások.

A főszezon Termes Nóra szerint már most drága, és még drágább lesz. Last minute nem nagyon lesz – mondja, hozzátéve, hogy minden utazási iroda visszafogottabb kapacitásokkal készül, senki nem vásárolta túl magát. Éppen ezért, aki a főszezonban akarnak egy egyhetes utat lekötni, az számítson rá, hogy az „nagyon drága” lesz, mivel a nyugati országokból érkező turisták felverik az árakat, náluk a pénz kevésbé számít – magyarázza a marketingigazgató.

„Idén nyáron jó eséllyel nem számíthatunk last minute ajánlatokra” – törte le gyorsan az utolsó pillanatig várni vágyók kedvét Mikola is. Ennek magyarázata egyrészt a most látható áremelkedés, másrészt az, hogy az utazási irodák sem fogják túlfoglalni magukat, inkább a biztonságos mennyiségre törekednek, így nem valószínű, hogy sok szabad szállás maradna eladatlanul.

Van, aki heti többször telefonál

Az IBUSZ marketingigazgatója szerint rendkívül sok megkeresést kapnak az utazni vágyóktól, mint fogalmazott sokan információs vagy virológiai központnak gondolják őket, például arról is kikérik a véleményüket, hogy melyik vakcina a legjobb. „Ezt inkább a szakemberekre bízzuk” – fogalmazott ezzel kapcsolatban, hozzátéve, hogy azt iránt is sokan érdeklődnek, hogy mely országokba lehet már utazni és oda milyen feltételeknek kell megfelelni. „Van, aki heti többször is telefonál, annyira utazna már” – adott képet a helyzetről.

Mikola György szerint az utazni vágyók leginkább a különböző országok beutazási feltételeiről érdeklődnek, és bár az uniós országok szabályaival a legtöbben tisztában vannak, a távolabbi országokkal kapcsolatban szerinte nagy a bizonytalanság. Éppen ezért olyan utasok is megjelentek az ügyfeleik között, akik korábban maguk foglalták le az interneten a szolgáltatásokat, de a jelenlegi helyzetben nagyobb biztonságban érzik magukat, ha egy utazási irodát kérnek meg az utazásuk megszervezésére. Ennek megfelelően a biztosítások iránt is megnőtt az érdeklődés, sokan kötnek sztornóbiztosítást, ami arra az esetre is érvényes, ha valaki Covid-fertőzött lesz, és ugyanígy nőtt a baleset, betegség, poggyász biztosítás iránt érdeklődők száma is.