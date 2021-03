Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugaton lehet számítani az első nyári napra.","shortLead":"Nyugaton lehet számítani az első nyári napra.","id":"20210329_meleg_nyar_aprilis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f50c77-6a09-4feb-96cc-7c2e3d45da63","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_meleg_nyar_aprilis","timestamp":"2021. március. 29. 17:57","title":"25 fokos meleggel köszönt be az április","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"velemeny","description":"Húszezer magyar halottja van a koronavírusnak és ennek sokszorosa az, aki gyászol. Ők azok, akiknek a vírus eltűnése nem a régi világ visszatérését hozza majd, legfeljebb azt, hogy több pusztítás már nem lesz. Könnyű belefeledkezni a statisztikákba, de a számok itt embereket jelentenek. A húszezerből egy az apám. Egy a nagyapám. ","shortLead":"Húszezer magyar halottja van a koronavírusnak és ennek sokszorosa az, aki gyászol. Ők azok, akiknek a vírus eltűnése...","id":"20210329_covid_huszezer_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e76bc3e-5b2f-4ded-abae-fe11ad8704f4","keywords":null,"link":"/velemeny/20210329_covid_huszezer_koronavirus","timestamp":"2021. március. 29. 20:00","title":"Akkor tanulod meg, milyen aljas a Covid, amikor a családodat veszi célba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a062f333-71b7-495b-83f7-8a3f2f065af4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi kedden mutatta be új csúcskészüléket, a Mi Mix Foldot, amely a vállalat első, hajlítható kijelzős telefonja lett. Az innovációt nem csak a kijelzőben, a hátoldalon is érdemes keresni.","shortLead":"A Xiaomi kedden mutatta be új csúcskészüléket, a Mi Mix Foldot, amely a vállalat első, hajlítható kijelzős telefonja...","id":"20210330_xiaomi_mi_mix_fold_osszecsukhato_okostelefon_hajlithato_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a062f333-71b7-495b-83f7-8a3f2f065af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4447b8be-c2b2-4e18-a356-0ba2370c185e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_xiaomi_mi_mix_fold_osszecsukhato_okostelefon_hajlithato_okostelefon","timestamp":"2021. március. 30. 17:50","title":"16 GB RAM, folyékony optika: itt a Xiaomi hajlítható kijelzős mobilja, a Mi Mix Fold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95aa95ae-6198-4056-b085-2a2ca187f98d","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Komoly tévedés, hogy az igazság kimondása az egészségügyről pánikot kelt – állítja Szijjártó László, a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei elnöke. A gyermekgyógyász szerint a magyar egészségügyet jelenleg azok az orvosok és ápolók tartják össze, akikben mélységes hivatástudat van. Több évtizedes hollandiai tapasztalattal a háta mögött úgy látja, a magyar egészségügy a hatvan-nyolcvan évvel ezelőtti tradíciók mentén, hierarchikus rendszerben működik, ez is magyarázza a tragikus halálozási adatokat. ","shortLead":"Komoly tévedés, hogy az igazság kimondása az egészségügyről pánikot kelt – állítja Szijjártó László, a Magyar Orvosi...","id":"20210331_szijjarto_laszlo_nagyinterju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95aa95ae-6198-4056-b085-2a2ca187f98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cba5600-7fb8-4144-9795-39218bbc7c6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_szijjarto_laszlo_nagyinterju","timestamp":"2021. március. 31. 11:05","title":"Szijjártó László: \"Magyarországon senki nem fogja észrevenni, ha összeomlik az egészségügyi rendszer\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keleti vakcinák viszont megóvták 600 ezer magyar ember életét – mondta egy rádióinterjúban, miközben lakosságarányos elhalálozásban Magyarország a legrosszabbul teljesítők között kullog Európában, egy sor olyan állam mögött, ahova semmiféle keleti vakcina nem jutott.



","shortLead":"A keleti vakcinák viszont megóvták 600 ezer magyar ember életét – mondta egy rádióinterjúban, miközben lakosságarányos...","id":"20210330_koronavirus_jarvanyhelyzet_oltas_vakcina_lazar_janos_brusszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ea735f-6303-49ef-a0d1-ace0c4eaad79","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_koronavirus_jarvanyhelyzet_oltas_vakcina_lazar_janos_brusszel","timestamp":"2021. március. 30. 18:54","title":"Lázár János szerint a nyugati vakcinák hiánya okozta 20 ezer magyar halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46cc2851-c069-4f9d-9318-93be5f98712e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Változik a jövedéki adó mértéke, és ez meglátszik az átlagárakon is.","shortLead":"Változik a jövedéki adó mértéke, és ez meglátszik az átlagárakon is.","id":"20210331_benzin_gazolaj_uzemanyag_jovedeki_ado_arcsokkenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46cc2851-c069-4f9d-9318-93be5f98712e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc965a8-a10e-4668-b585-9cbfc0020ac4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_benzin_gazolaj_uzemanyag_jovedeki_ado_arcsokkenes","timestamp":"2021. március. 31. 14:16","title":"Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektor szerint bírjuk ki ezt a másfél hónapot és akkor lesz egy nagyon szép nyarunk.","shortLead":"A rektor szerint bírjuk ki ezt a másfél hónapot és akkor lesz egy nagyon szép nyarunk.","id":"20210329_Merkely_jarvany_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584e463c-7c49-46f2-9163-720b52879b6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_Merkely_jarvany_oltas","timestamp":"2021. március. 29. 20:58","title":"Merkely: Másfél hónap van még a járványból, utána jelentősen csökkenni fognak a számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4e937d-2619-4f28-b3c1-9efc74511407","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A kész \"falfestmény\" több mint egy kilométer hosszú lesz.","shortLead":"A kész \"falfestmény\" több mint egy kilométer hosszú lesz.","id":"20210329_piros_sziv_London_koronavirus_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d4e937d-2619-4f28-b3c1-9efc74511407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75805f9-244d-4707-ae2d-1ccd1f0eb170","keywords":null,"link":"/elet/20210329_piros_sziv_London_koronavirus_aldozatok","timestamp":"2021. március. 29. 21:50","title":"Csaknem 150 ezer piros szívvel emlékeznek az áldozatokra Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]