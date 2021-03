Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ötödik alkalommal rendezték meg – ezúttal virtuálisan – azt a brüsszeli donorkonferenciát, amelynek célja Szíria népének támogatása volt. Több mint nyolcvan ország, nemzetközi szervezet vett részt az eseményen, a társelnöki feladatokat az Európai Unió és az ENSZ vállalta magára. A felajánlásoknak köszönhetően 5,3 milliárd eurót sikerült mozgósítani. Ebből 1,12 milliárdot az Európai Bizottság, 2,6 milliárdot pedig tagállami kormányok ajánlottak fel. 2021. március. 31. 10:50 5,3 milliárd eurós felajánlást tettek a szíriaiak megsegítésére Nyilvános töltőoszlop nagyjából 1300 van az országban, ezek száma szintén gyorsan nő. 2021. március. 29. 11:59 Harminc százalékkal több áramot töltenek az elektromos autókba Magyarországon Egyetlen nap volt csak eddig, amikor egyetlen nap alatt több elhunytat jelentettek, mint most. Meredeken nő a kórházban ápoltak és a géppel lélegeztetettek száma is, az egyetlen jó hír az, hogy már negyedik napja kevesebb új fertőzöttet jelentenek, mint az előző hét azonos napján. Meredeken nő a kórházban... 2021. március. 30. 12:13 274 újabb áldozata van a koronavírus-járványnak Havasi Bertalantól lehet tudni, hogy vasárnap másodszor is beoltották a kormányfőt. 2021. március. 30. 14:06 Orbán csendben megkapta a második adag oltását is Az új jelentés külön kitér a járvány miatt veszélyhelyzet során meghozott, a médiát érintő kormányzati döntésekre. 2021. március. 30. 08:58 14 oldalon keresztül sorolja a magyar médiahelyzettel kapcsolatos aggályait az Európa Tanács Orbán Viktor milliárdos barátjának borászati vállalkozása egy cégvezető személyén keresztül fonódik össze a focival. 2021. március. 30. 10:00 Mészáros Lőrinc közelít a DVTK-hoz Hatalmas tűz tombol Dél-Dakotában, több autópályát és a Mount Rushmore-t is lezárták. 2021. március. 30. 06:19 Tűzvész miatt lezárták a Mount Rushmore környékét Június végéig 55 millió adag érkezhet az EU-ba az oltóanyagból. 2021. március. 29. 18:43 Három hét múlva érkezik a Johnson & Johnson vakcinája Európába Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]