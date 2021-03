Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35bfd1c1-0f05-4ff4-9650-c4dd285a87ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézet szerint a Kúria félreértette Tóta W. Árpád publicisztikáját, és az ítélet káros a magyar sajtószabadságra.","shortLead":"Az intézet szerint a Kúria félreértette Tóta W. Árpád publicisztikáját, és az ítélet káros a magyar sajtószabadságra.","id":"20210331_Eotvos_Karoly_Intezet_HVGt_itelet_tota_w","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35bfd1c1-0f05-4ff4-9650-c4dd285a87ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff75e7a6-6870-41f0-84dc-6c7b82fae96b","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_Eotvos_Karoly_Intezet_HVGt_itelet_tota_w","timestamp":"2021. március. 31. 15:52","title":"Eötvös Károly Intézet: A HVG-t elmarasztaló ítélet kiindulópontja és érvelése is hibáktól terhes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"24 ország, valamint nemzetközi szervezet vezető írták alá azt a felhívást, amely szerint soha nem látott nemzetközi összefogás rendszerét kell kidolgozni, hogy elkerüljük a koronavírushoz hasonló pandémiákat.","shortLead":"24 ország, valamint nemzetközi szervezet vezető írták alá azt a felhívást, amely szerint soha nem látott nemzetközi...","id":"20210330_jarvany_koronavirus_osszefogas_who","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0a5255-63d0-4ac4-a49f-4eaf981614ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_jarvany_koronavirus_osszefogas_who","timestamp":"2021. március. 30. 05:53","title":"Olyan összefogást kérnek vezető politikusok a további járványok megelőzéséért, amilyen a második világháború óta nem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815fa57-c947-4942-a917-f8050864176e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó legkisebb szabadidő-autójából egy minden korábbinál terepesebb változat érkezett.","shortLead":"A japán gyártó legkisebb szabadidő-autójából egy minden korábbinál terepesebb változat érkezett.","id":"20210330_terepes_hangulatban_itt_a_hibrid_toyota_yaris_cross_adventure","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d815fa57-c947-4942-a917-f8050864176e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5902127-4e9b-4f2a-ab0a-2d1b7e2e6313","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_terepes_hangulatban_itt_a_hibrid_toyota_yaris_cross_adventure","timestamp":"2021. március. 30. 07:59","title":"Terepes hangulatban: itt a hibrid Toyota Yaris Cross Adventure","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102b06fd-8bb9-47f8-83f7-211c11b38bcb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IBM és a Cleveland Clinic együttműködési megállapodásának köszönhetően hamarosan elkészülhet a világ első, „kiskereskedelmi” forgalomba szánt kvantumszámítógépe.","shortLead":"Az IBM és a Cleveland Clinic együttműködési megállapodásának köszönhetően hamarosan elkészülhet a világ első...","id":"20210330_ibm_kvantumszamitogep_cleveland_klinika_korhaz_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=102b06fd-8bb9-47f8-83f7-211c11b38bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd04fa3-6964-4854-a0b9-bb210fb2c6d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_ibm_kvantumszamitogep_cleveland_klinika_korhaz_egeszsegugy","timestamp":"2021. március. 30. 17:03","title":"Kórháznak épít kvantumszámítógépet az IBM, ez lehet a világ első ilyen eszköze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f3cc95c-9ed5-4982-a01f-54f487fea14b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint a veterán szocialista politikus kiemelt ellátásban részesül.","shortLead":"A Blikk szerint a veterán szocialista politikus kiemelt ellátásban részesül.","id":"20210331_idosotthon_kovacs_laszlo_mszp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f3cc95c-9ed5-4982-a01f-54f487fea14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4dbd09-7b2e-4429-96f7-3b8b42ada633","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_idosotthon_kovacs_laszlo_mszp","timestamp":"2021. március. 31. 07:41","title":"Idősotthonba került a volt külügyminiszter, Kovács László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30166e7-07e7-46b3-bc39-11c7c2fad7e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megújul a VW konszern cseh márkájának legnagyobb szabadidő-autója.","shortLead":"Megújul a VW konszern cseh márkájának legnagyobb szabadidő-autója.","id":"20210331_hivatalos_ket_het_mulva_jon_a_felfrissitett_skoda_kodiaq","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c30166e7-07e7-46b3-bc39-11c7c2fad7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92cc269-f9ea-4f6f-874f-36e77497dcb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_hivatalos_ket_het_mulva_jon_a_felfrissitett_skoda_kodiaq","timestamp":"2021. március. 31. 09:21","title":"Hivatalos: két hét múlva jön a felfrissített Skoda Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogszabály szerint az igazolványban szereplő névre kell, hogy szóljon a számla, de az államkincstár szerint igyekeznek rugalmasak lenni.","shortLead":"A jogszabály szerint az igazolványban szereplő névre kell, hogy szóljon a számla, de az államkincstár szerint...","id":"20210329_lakasfelujitas_tamogatas_szamla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aee04aa-829e-48a1-ada8-c429f08cc998","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_lakasfelujitas_tamogatas_szamla","timestamp":"2021. március. 29. 21:12","title":"Otthonfelújítási támogatás: gondot okozhat, ha lemarad a számláról a harmadik név","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi rendszeresen ivott, korábban már büntetve is volt. ","shortLead":"A férfi rendszeresen ivott, korábban már büntetve is volt. ","id":"20210331_Allatinzas_ponilo_kutya_vademeles_Kecskemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc90980a-d37e-4463-bb16-6b5fe86526c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_Allatinzas_ponilo_kutya_vademeles_Kecskemet","timestamp":"2021. március. 31. 09:50","title":"Részegen kiverte egy kutya szemét és fejszét vágott a lova hátába egy férfi Kecskemétnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]