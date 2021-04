916 ezer új munkahely létesült márciusban az Egyesült Államokban – jelentették be. Az elemzők is azt várták, hogy javulni fog a munkaerőpiaci helyzet, de egy ekkora emelkedés még őket is meglepte: a piaci konszenzus az volt, hogy nagyjából 675 ezres lehet a javulás. A 916 ezres növekedésből 280 ezret jelent a vendéglátó szektor növekedése.

A meglepően nagy emelkedést azzal magyarázzák, hogy ahogy egyre többen kapják meg a koronavírus elleni oltást, felpörög a gazdaság is, ezzel együtt pedig az ország sok helyén annak ellenére is lazítanak a helyi járványügyi szabályokon, hogy még nincs elég nagy átoltottság. Segíti a növekedést az új kormányzat 1900 milliárd dolláros gazdaságélénkítő csomagja is, amelyből a kisebb cégeknek is jutott pénz az újraindulásra.