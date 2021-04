Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"Azokat, akiknek krónikus betegségük van, mindenképpen. Az ügyben már az országos tiszti főorvosnak és Kásler Miklósnak is írtak.","shortLead":"Azokat, akiknek krónikus betegségük van, mindenképpen. Az ügyben már az országos tiszti főorvosnak és Kásler Miklósnak...","id":"20210407_gyerekek_koronavirus_oltas_gyerekorvosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7566328e-ab90-4e84-b2db-ed30480617cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_gyerekek_koronavirus_oltas_gyerekorvosok","timestamp":"2021. április. 07. 16:11","title":"A gyermekorvosok szerint a serdülőket is oltani kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5706cbc-61fe-4d5c-b592-e18e9f412754","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Orbán Viktor önmagát akadályozza az európai pártalapításnál. Nemcsak egójával kell megküzdenie, hanem kormányfői érdekei is ellentmondanak a nagyratörő terveknek.\r

","shortLead":"Orbán Viktor önmagát akadályozza az európai pártalapításnál. Nemcsak egójával kell megküzdenie, hanem kormányfői...","id":"20210407_A_2022es_csapdaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5706cbc-61fe-4d5c-b592-e18e9f412754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb454b3-3289-4213-b0f1-eae49c58e0e9","keywords":null,"link":"/360/20210407_A_2022es_csapdaja","timestamp":"2021. április. 07. 15:00","title":"Orbán és Salvini pókerpartija: ki gyűri maga alá a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szennyvízben továbbra is a brit vírusvariáns dominál az NNK adatai szerint.","shortLead":"A szennyvízben továbbra is a brit vírusvariáns dominál az NNK adatai szerint.","id":"20210407_koronavirus_szennyviz_nnk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0a144c-d807-4435-bda4-2da37d284d1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_koronavirus_szennyviz_nnk","timestamp":"2021. április. 07. 07:43","title":"Enyhén, de csökkent a koronavírus koncentrációja a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36749447-546c-48c1-9ff1-b9be0cc895f7","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Újra kinyithat minden bolt szerdától, ám korlátozzák, hányan tartózkodhatnak egyszerre az üzlethelyiségben. Ez a most hatályba lépő szabályozás lényege, megnéztük, mire érdemes figyelni.","shortLead":"Újra kinyithat minden bolt szerdától, ám korlátozzák, hányan tartózkodhatnak egyszerre az üzlethelyiségben. Ez a most...","id":"20210406_vasarlas_korlatozas_uj_szabalyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36749447-546c-48c1-9ff1-b9be0cc895f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae20347-5a04-43de-80ca-95ab3e47af89","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_vasarlas_korlatozas_uj_szabalyok","timestamp":"2021. április. 06. 17:30","title":"Így vásárolhatunk szerdától a boltokban, piacokon, plázákban, áruházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb005362-4ebf-4ce6-b058-99506506ca6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már rengeteg helyen használják a világban az érzelemfelismerő technológiát, mégis nagyon keveset lehet róla tudni. A Cambridge-i Egyetem kutatói most ennek veszélyeire igyekeznek felhívni a figyelmet.","shortLead":"Ma már rengeteg helyen használják a világban az érzelemfelismerő technológiát, mégis nagyon keveset lehet róla tudni...","id":"20210406_erzelemfelismeres_emojify_mesterseges_ingelligencia_arcfelismero_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb005362-4ebf-4ce6-b058-99506506ca6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6621bf-02ca-454b-bfce-cbe19a76a46e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_erzelemfelismeres_emojify_mesterseges_ingelligencia_arcfelismero_technologia","timestamp":"2021. április. 06. 14:03","title":"Képes átverni a mesterséges intelligenciát? Most kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c684ef1-32ef-40a1-aab4-248c6d683636","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A kereskedelmi szövetség főtitkára szerint az üzletek élnek a hosszabb nyitva tartás lehetőségével, mert ez is jobban eloszlatja a vásárlókat.","shortLead":"A kereskedelmi szövetség főtitkára szerint az üzletek élnek a hosszabb nyitva tartás lehetőségével, mert ez is jobban...","id":"20210408_kereskedelmi_szovetseg_oksz_boltok_uzletek_ujranyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c684ef1-32ef-40a1-aab4-248c6d683636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74499774-d370-4167-8dc6-f51c46bd48fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210408_kereskedelmi_szovetseg_oksz_boltok_uzletek_ujranyitas","timestamp":"2021. április. 08. 11:17","title":"A boltok nagy része kinyitott az újraindulás napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ed5c2f-e214-4c9a-99b6-68465376c6a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég grandiózus egy ilyen 5,67 méteres SUV. ","shortLead":"Elég grandiózus egy ilyen 5,67 méteres SUV. ","id":"20210407_Amennyire_extrem_celeb_Kim_Kardashian_annyira_egyedi_az_autoja_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85ed5c2f-e214-4c9a-99b6-68465376c6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea771b40-c853-4f4d-8b5c-65e421383c4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Amennyire_extrem_celeb_Kim_Kardashian_annyira_egyedi_az_autoja_is","timestamp":"2021. április. 07. 16:59","title":"Amennyire extrém celeb Kim Kardashian, annyira egyedi az autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360ed176-d7ab-4cfe-a67d-08ce84ee2986","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal állítja, nem a rendszereit ért hackertámadás miatt került ki az internetre több mint félmilliárd felhasználójának az adata.","shortLead":"A közösségi oldal állítja, nem a rendszereit ért hackertámadás miatt került ki az internetre több mint félmilliárd...","id":"20210408_facebook_adatszivargas_telefonszam_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=360ed176-d7ab-4cfe-a67d-08ce84ee2986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bf4f0e-3df0-42bd-9d15-927c2aea26d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_facebook_adatszivargas_telefonszam_magyarok","timestamp":"2021. április. 08. 08:43","title":"Itt a hivatalos magyarázat az újabb facebookos adatszivárgásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]