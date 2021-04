Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Az oltási igazolással rendelkező magyarok bármilyen más előírás nélkül nyaralhatnak a venetói tengerpartokon, de a be nem oltottak is teljes biztonságban nyaralhatnak majd, mivel a tartomány nagy tempóban zajlik koronavírus elleni oltás. Az idegenforgalmi dolgozókat az elsők között oltják be, és „mire megkezdődik a turistaszezon már a velencei vaporetto-komphajókon is oltási állomásokat működtetünk majd”– közölte az északkelet-olaszországi Veneto tartomány kormányzója a hétfői sajtótájékoztatóján.

Luca Zaia arról is beszélt, hogy várják a magyar turisták visszatértét várják, hiszen állandó vendégeknek számítanak, nemcsak a venetói tengerpartokon, hanem a hegyekben is.

„Nem engedhetjük meg magunknak, hogy lemondjunk a nyári szezonról” – mondta.

A magyarok nyugodtan foglaljanak szálláshelyet, tervezzék az idén is a nyarat Venetóban, mivel akármilyen védőoltásban részesültek, az oltási igazolással rendelkezők bármilyen más előírás nélkül jöhetnek hozzánk, erre személyes garanciát vállalok

– jelentette ki Luca Zaia az MTI kérdésére.

Egészen április végéig az Európai Unió tagállamaiból érkezőknek vagy oltási igazolást, vagy negatív PCR-tesztet kell felmutatniuk, utóbbi esetében ötnapos karantén is kötelező. Májustól a szabályok változhatnak.

Ami a nyári nyitás dátumát illeti, a vendéglátás és a szállodák újraindulásával Luca Zaia a „minél előbbi" időpontban reménykedik. Roberto Speranza egészségügyi miniszter májusra ígérte a szezonindítást, a turisztikai tárca vezetője, Massimo Garavaglia azonban június 2-t jelölte meg.