Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6c463860-9aa3-4b37-81c6-506bdd828afa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A békési bíróságokon jogerősen pereket nyertek Mészáros Lőrinc fiának vadásztársasága ellen a helyi gazdák, de a felsőbb szintű fórumokon a milliárdosnak adtak igazat. A békési vadászok ügyvédje szerint önkényesen válogattak a jogszabályok között. ","shortLead":"A békési bíróságokon jogerősen pereket nyertek Mészáros Lőrinc fiának vadásztársasága ellen a helyi gazdák, de...","id":"20210420_Mar_csak_Strasbourgban_biznak_a_Meszaros_Lorinc_fiaval_hadakozo_belmegyeri_vadaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c463860-9aa3-4b37-81c6-506bdd828afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e1d69e-f046-4fca-af2a-8b601cb48f87","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_Mar_csak_Strasbourgban_biznak_a_Meszaros_Lorinc_fiaval_hadakozo_belmegyeri_vadaszok","timestamp":"2021. április. 21. 11:04","title":"Már csak Strasbourgban bíznak a Mészáros Lőrinc fiával hadakozó bélmegyeri vadászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1efd24-e7b4-403d-b9d0-43dabc19b202","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az kétségtelen, hogy az Audi RS7-R ABT egy igazán különösen exkluzív \"családi\" autó.","shortLead":"Az kétségtelen, hogy az Audi RS7-R ABT egy igazán különösen exkluzív \"családi\" autó.","id":"20210422_Arban_is_felelmetes_300_ezer_euroert_egy_hasznalt_Audi_RS7R","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f1efd24-e7b4-403d-b9d0-43dabc19b202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13de81dd-5d91-4428-9768-49e0d228b6a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_Arban_is_felelmetes_300_ezer_euroert_egy_hasznalt_Audi_RS7R","timestamp":"2021. április. 23. 04:39","title":"Árban is félelmetes 300 ezer euróért egy használt Audi RS7-R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454b876e-a748-4046-b74c-d1523ea3d74e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Sport Bild úgy tudja, már ki is szemelték a Hertha Berlin új edzőjét.","shortLead":"A Sport Bild úgy tudja, már ki is szemelték a Hertha Berlin új edzőjét.","id":"20210421_dardai_hertha_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=454b876e-a748-4046-b74c-d1523ea3d74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e00067c-f1ab-4dfd-99ee-c63857deb847","keywords":null,"link":"/sport/20210421_dardai_hertha_szerzodes","timestamp":"2021. április. 21. 12:25","title":"Egy német lap szerint a nyáron elküldhetik Dárdai Pált a Herthától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a58683-9820-43aa-85b8-e182ff71453c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kényelmi rendszerrel rendelkező autókat általában sokkal könnyebb ellopni, mint a normál távirányítóval ellátott járműveket.","shortLead":"A kényelmi rendszerrel rendelkező autókat általában sokkal könnyebb ellopni, mint a normál távirányítóval ellátott...","id":"20210421_Egy_friss_teszt_szerint_konnyu_zsakmany_elvinni_egy_kulcs_nelkuli_inditasu_autot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6a58683-9820-43aa-85b8-e182ff71453c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974d274b-fee0-4b6d-b466-3de2c23bb954","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_Egy_friss_teszt_szerint_konnyu_zsakmany_elvinni_egy_kulcs_nelkuli_inditasu_autot","timestamp":"2021. április. 22. 04:24","title":"Egy friss teszt szerint könnyű zsákmány a tolvajoknak a kulcs nélküli indítású autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy torpedógyakorlaton volt a német gyártmányú tengeralattjáró, hajnali fél 5-kor veszítették el vele a kapcsolatot.","shortLead":"Egy torpedógyakorlaton volt a német gyártmányú tengeralattjáró, hajnali fél 5-kor veszítették el vele a kapcsolatot.","id":"20210421_indonezia_tengeralattjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6877d0f7-666e-4bfb-93b6-a645dd572f4e","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_indonezia_tengeralattjaro","timestamp":"2021. április. 21. 16:43","title":"Eltűnt egy indonéz tengeralattjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb603065-1c36-473a-b17c-c67d6b0587fb","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"95 éves lett, néhány napja temette el a férjét, és jövőre megdönti a saját uralkodói rekordját. A világ felfordulhat körülötte, de Erzsébet hű marad ahhoz a fogadalomhoz, amelyet még 21 évesen tett: mint a házassága, a munkája is egy életre szól. Az utódok pedig már rég elszalasztották a lehetőséget, hogy méltó módon a nyomába lépjenek, ami magát a monarchiát hozhatja bizonytalan helyzetbe. ","shortLead":"95 éves lett, néhány napja temette el a férjét, és jövőre megdönti a saját uralkodói rekordját. A világ felfordulhat...","id":"20210421_Erzsebet_kiralyno_95","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb603065-1c36-473a-b17c-c67d6b0587fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df064db-d279-40d3-82a4-f8a024ca626c","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Erzsebet_kiralyno_95","timestamp":"2021. április. 21. 20:00","title":"Erzsébet nem azért lett királynő, hogy lemondjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f357de-ff47-48e3-a553-9c16904c32b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Meet új funkciója még alacsony töltöttség mellett is lehetővé teszi a zavartalan videokonferenciát.\r

","shortLead":"A Google Meet új funkciója még alacsony töltöttség mellett is lehetővé teszi a zavartalan videokonferenciát.\r

","id":"20210421_google_meet_takarekos_uzemmod_bekapcsolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76f357de-ff47-48e3-a553-9c16904c32b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eec1281-5721-4f37-bc32-072090a7b6e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_google_meet_takarekos_uzemmod_bekapcsolasa","timestamp":"2021. április. 21. 10:33","title":"Vége a kifogásnak: nem fog lemerülni az akku a Google Meet találkozókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9b105c-9c83-422b-8e08-5a6f389dd395","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Andrássy út 57-ben 220 négyzetméternyi ingatlanoz jutott hozzá egy vagyonkezelő cég, amelynek tulajdonosa a Mészáros-közeli Konzum PE magántőkealap. Nem messze innen egy palota is az övék, a szomszédban pedig Mészáros tőzsdei cége működik.\r

","shortLead":"Az Andrássy út 57-ben 220 négyzetméternyi ingatlanoz jutott hozzá egy vagyonkezelő cég, amelynek tulajdonosa...","id":"20210421_Meszaros_erdekeltsegebe_kerultek_a_Szarvasi_kavefozo_Andrassy_uti_ingatlanai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c9b105c-9c83-422b-8e08-5a6f389dd395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b4d8ee-87e1-4974-b0d0-50f0f5af46c7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210421_Meszaros_erdekeltsegebe_kerultek_a_Szarvasi_kavefozo_Andrassy_uti_ingatlanai","timestamp":"2021. április. 21. 13:54","title":"Mészáros érdekeltségébe kerültek a Szarvasi kávéfőző Andrássy úti ingatlanjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]