[{"available":true,"c_guid":"296d3884-917b-405b-bfd5-1e695bc0f89b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az érintett terméket az üzletlánc bármely magyarországi egységében blokk nélkül visszaveszik.","shortLead":"Az érintett terméket az üzletlánc bármely magyarországi egységében blokk nélkül visszaveszik.","id":"20210427_aldi_gabonakeverek_rakkelto_visszahivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=296d3884-917b-405b-bfd5-1e695bc0f89b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8875fac7-ebb2-4915-b7be-74f3de85e486","keywords":null,"link":"/kkv/20210427_aldi_gabonakeverek_rakkelto_visszahivas","timestamp":"2021. április. 27. 17:52","title":"Rákkeltő anyaggal szennyezett müzlit hív vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36cbe796-5c87-437e-a87a-844a877b29e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azzal is gyanúsítják a brazil elnököt, hogy sikkasztott a koronavírus elleni védekezésre szánt forrásokból. A bizottságban nem lesznek többségben Jair Bolsonaro támogatói.","shortLead":"Azzal is gyanúsítják a brazil elnököt, hogy sikkasztott a koronavírus elleni védekezésre szánt forrásokból...","id":"20210427_bolsonaro_koronavirus_mulasztasok_vizsgalobizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36cbe796-5c87-437e-a87a-844a877b29e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca144e2a-7237-4820-884c-39d2ecbabd97","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_bolsonaro_koronavirus_mulasztasok_vizsgalobizottsag","timestamp":"2021. április. 27. 21:28","title":"Szenátusi bizottság vizsgálja Bolsonaro járványkezelésének hiányosságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f506a51-585b-44eb-8f6a-da40d5d59e63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Múlt pénteken Lettország, Litvánia és Észtország is kiutasított összesen négy orosz diplomatát. A litván külügyminiszter szerint kevesebb orosz kém kéne az EU-ba.","shortLead":"Múlt pénteken Lettország, Litvánia és Észtország is kiutasított összesen négy orosz diplomatát. A litván...","id":"20210427_oroszorszag_szlovakia_balti_orszagok_nagykovetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f506a51-585b-44eb-8f6a-da40d5d59e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5273a779-854f-4e74-9b07-b40738fdf359","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_oroszorszag_szlovakia_balti_orszagok_nagykovetek","timestamp":"2021. április. 27. 20:38","title":"Moszkvában bekérették Szlovákia és a három balti állam nagykövetét, de nem mondták meg, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98947d8d-64b9-4a8e-8fd1-46215b4cecb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hubay György előállt a szerinte legegyszerűbb értelmezéssel.","shortLead":"Hubay György előállt a szerinte legegyszerűbb értelmezéssel.","id":"20210429_kozvagyon_vagyonkezelo_alapitvanyok_hubay_gyorgy_idegenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98947d8d-64b9-4a8e-8fd1-46215b4cecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92feb0c0-2464-4ad8-afbf-2028ee34a5f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_kozvagyon_vagyonkezelo_alapitvanyok_hubay_gyorgy_idegenek","timestamp":"2021. április. 29. 15:05","title":"Megpróbálta megmagyarázni megjegyzését az idegenező fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae1bb4a-e407-40ff-bb42-0def95859d1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több hibát is azonosított az Nvidia a videokártyáihoz tartozó illesztőprogramban. A problémák ellen készített frissítés már elérhető, és javasolt mielőbb letölteni.","shortLead":"Több hibát is azonosított az Nvidia a videokártyáihoz tartozó illesztőprogramban. A problémák ellen készített frissítés...","id":"20210429_nvidia_videokartya_illesztoprogram_sebezhetoseg_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eae1bb4a-e407-40ff-bb42-0def95859d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659f1b18-1b82-45ea-892e-5fecfbe8262c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_nvidia_videokartya_illesztoprogram_sebezhetoseg_frissites","timestamp":"2021. április. 29. 09:45","title":"Ha Nvidia típusú videokártya van a számítógépében, jobb, ha azonnal frissít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d0a559-60f1-4a0e-b6f4-890dbd30f066","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csinos üzleti lehetőség bontakozik ki még abból is, ha Mészáros Lőrinc nagyvonalúan adományoz. Ennek menedzselésébe vágott bele Várkonyi Andrea, aki immár vállaltan a milliárdos menyasszonya.","shortLead":"Csinos üzleti lehetőség bontakozik ki még abból is, ha Mészáros Lőrinc nagyvonalúan adományoz. Ennek menedzselésébe...","id":"202117__meszaros_es_varkonyi__kozpenzek_es_maganzsebek__mediaterv_fonoki_aldassal__jotekony_homaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6d0a559-60f1-4a0e-b6f4-890dbd30f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245b6151-880b-416e-a366-0b95f0488f50","keywords":null,"link":"/360/202117__meszaros_es_varkonyi__kozpenzek_es_maganzsebek__mediaterv_fonoki_aldassal__jotekony_homaly","timestamp":"2021. április. 29. 06:30","title":"Várkonyi Andreának a magával jótékonykodó Mészáros Lőrincet kell jó színben feltüntetnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2502932c-d31d-49cb-a258-6d2280680b45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazi veterán a kompakt autók kategóriájában a japán márka modellje, amely lassan fél évszázada van piacon. ","shortLead":"Igazi veterán a kompakt autók kategóriájában a japán márka modellje, amely lassan fél évszázada van piacon. ","id":"20210429_Itt_az_uj_Honda_Civic","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2502932c-d31d-49cb-a258-6d2280680b45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038bd3b9-5ee0-44a4-905b-eee995172db1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_Itt_az_uj_Honda_Civic","timestamp":"2021. április. 29. 10:52","title":"Megérkezett a tizenegyedik generációs Honda Civic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f58b3fa-a786-4e45-aa9b-926aec69393a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a balesetben csodával határos módon senki nem hunyt el.","shortLead":"Ebben a balesetben csodával határos módon senki nem hunyt el.","id":"20210427_audi_horvatorszag_baleset_parkolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f58b3fa-a786-4e45-aa9b-926aec69393a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d0a9b3-3868-49fa-a178-c386a2f8ef7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_audi_horvatorszag_baleset_parkolo","timestamp":"2021. április. 27. 22:00","title":"Nyolc autót is letarolt egy parkolóba csapódó Audi Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]