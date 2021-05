Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8df15bef-2643-4cd8-8007-f195e47c5ed0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több tucat fekete és piros kézlenyomat borítja egy mexikói barlang falát, a régészek szerint ezek az egykor ott élő maják felnőtté válási rituáléjához kötődhetnek.","shortLead":"Több tucat fekete és piros kézlenyomat borítja egy mexikói barlang falát, a régészek szerint ezek az egykor ott élő...","id":"20210503_kezjegy_rituale_lelet_keznyom_gyerekek_osi_szokas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8df15bef-2643-4cd8-8007-f195e47c5ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52c183b-c803-4a9f-92f7-d8d823f80af8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_kezjegy_rituale_lelet_keznyom_gyerekek_osi_szokas","timestamp":"2021. május. 03. 14:03","title":"Rejtélyes kéznyomokat találtak egy mexikói barlangban, egy rituáléhoz kötődnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Saját és fokozottan veszélyeztetett férje egészségi állapotát féltve, az iskolai biztonsági intézkedéseket elégtelennek látva, rendkívüli lemondással távozott tavaly novemberben egy pedagógus egy hazai általános iskolából. Távozási módjának jogszerűségét azonban vitatja a fenntartó. A pedagógus ezért pert indított, mire a Klebelsberg Központ viszontkeresettel élt, és milliókat követel az azóta munka nélkül maradt nőn.","shortLead":"Saját és fokozottan veszélyeztetett férje egészségi állapotát féltve, az iskolai biztonsági intézkedéseket elégtelennek...","id":"20210504_koronavirus_tanito_pedagogus_klebelsberg_kozpont_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dd4ebf-039d-471d-af11-87c41974bfd3","keywords":null,"link":"/360/20210504_koronavirus_tanito_pedagogus_klebelsberg_kozpont_per","timestamp":"2021. május. 04. 14:00","title":"Felmondott egy tanítónő a fertőzéstől tartva, most milliókat követel rajta a Klebelsberg Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0d6af3-70d8-4a04-8adb-545e03d31b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint előfordulhat, hogy évente be kell majd adni a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint előfordulhat, hogy évente be kell majd adni a koronavírus elleni oltást.","id":"20210504_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de0d6af3-70d8-4a04-8adb-545e03d31b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64c96a0-1f92-441a-a4b0-39f891cf4e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_operativ_torzs","timestamp":"2021. május. 04. 12:45","title":"Müller Cecília: Bármelyik vakcina esetében szükség lehet egy harmadik adagra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf471de-393b-4772-a2f6-7e2d74cf5f27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Két évig tartó munkával, közel hétmilliárd forintért épül egy színpad a Colosseum közepére.","shortLead":"Két évig tartó munkával, közel hétmilliárd forintért épül egy színpad a Colosseum közepére.","id":"20210503_Colosseum_epitkezes_roma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bf471de-393b-4772-a2f6-7e2d74cf5f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdb1ff3-f706-4072-9a17-edcee0522812","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210503_Colosseum_epitkezes_roma","timestamp":"2021. május. 03. 06:02","title":"Újjáépítik a Colosseum küzdőterét, hogy hasonlítson az ókorira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9225a7-143c-4e74-9e93-6cdb7f010f50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kormányzati támogatásból.","shortLead":"Kormányzati támogatásból.","id":"20210503_soltesz_miklos_templom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f9225a7-143c-4e74-9e93-6cdb7f010f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47d4eaf-b15a-4e57-8c59-5a215916e931","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210503_soltesz_miklos_templom","timestamp":"2021. május. 03. 19:32","title":"Tizenhat templom újulhat meg Pest megye északi részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f0ad83-029b-4cc0-9960-e21892000cc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon kevesen tesznek félre a nyugdíjas éveikre, az EU-n belül sereghajtók vagyunk.","shortLead":"Magyarországon kevesen tesznek félre a nyugdíjas éveikre, az EU-n belül sereghajtók vagyunk.","id":"20210504_nyugdij_megtakaritas_ber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45f0ad83-029b-4cc0-9960-e21892000cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae0129b-2543-48db-9f92-0d581293cd26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210504_nyugdij_megtakaritas_ber","timestamp":"2021. május. 04. 11:07","title":"Sokan fognak csalódni, amikor megkapják első nyugdíjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0195aad-ee74-4af4-a921-9e9b930cab05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fenyegető üzeneteket a Facebookon kapta a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja.","shortLead":"A fenyegető üzeneteket a Facebookon kapta a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja.","id":"20210504_kalman_olga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0195aad-ee74-4af4-a921-9e9b930cab05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d3c0f6-afb0-4d4c-ae3d-afb43e25a4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_kalman_olga","timestamp":"2021. május. 04. 16:31","title":"Fejlevágással, a családja kiirtásával fenyegették meg Kálmán Olgát a Facebookon, feljelentést tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pandémia világszerte a transzplantációs műtétek számának csökkenését okozta, idehaza különösen jelentős a visszaesés.","shortLead":"A pandémia világszerte a transzplantációs műtétek számának csökkenését okozta, idehaza különösen jelentős a visszaesés.","id":"202117_szervatultetesek_egyre_kevesebb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6ca84e-08cc-40fc-90f1-21dc27f46b5d","keywords":null,"link":"/360/202117_szervatultetesek_egyre_kevesebb","timestamp":"2021. május. 03. 11:00","title":"A Covid miatt kevesebb esélyt kapnak, akik szervátültetésre várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]